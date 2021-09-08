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Политика8 сентября 2021 13:02

CNN пересказало расследование «Комсомолки» по 33 «вагнеровцам»

Все факты об операции Украины по похищению российских граждан мы опубликовали еще год назад
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Все факты об операции Украины по похищению российских граждан мы опубликовали еще год назад

Все факты об операции Украины по похищению российских граждан мы опубликовали еще год назад

Первое ощущение от сюжета – это же вольный пересказ того, что я опубликовал в «КП» чуть больше года назад. Украинские спецслужбы обманом выманили на территорию Белоруссии 33 российских гражданина. От имени некоей частной военной компании пообещали золотые горы за охрану объектов Роснефти в Венесуэле, но из-за ковидных ограничений лететь предстояло транзитом из Минска через Стамбул. Но по дороге самолет должен был экстренно сесть в Киеве, где на «вагнеровцев» надели бы наручники радостные украинские силовики. Но что-то пошло не так…

CNN правда увязывает эту операцию с катастрофой Боинга МН17 в небе над Донбассом. Дескать, среди «33 богатырей» были те, кто чуть ли не лично сбивал лайнер. Но то, по версии американских журналистов, ело нехитрое. Были среди «вагнеровцев» и вовсе Рэмбо без страха и упрека: «Двое присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей», - поведал CNN неназванный украинский разведчик. Гордость берет, черт возьми, за эту великолепную четверку бывших шахтеров, которая не только бомбардировщики «заземляет», но и отборных украинских спецназовцев кладет пачками. Впрочем, у страха, как известно, глаза велики. Не приукрасишь – не расскажешь.

CNN также утверждает, что Центральное разведуправление США знало об этой операции и даже участвовало в ней финансово. Но это, как говорится, «хайли лайкли», никаких подтверждений этому нет.

И тут коллегам бы прочитать вторую часть нашего расследования, где буквально поименно названы все причастные к этой операции. От тех людей, кто покупал билеты, клал деньги на карточку рекрутера, перечислял аванс, до сотрудников 1 и 2 отделов 5 Управления Департамента контрразведки СБУ. И без всякого «хайли лайкли» - с документами, ответами авиакомпаний на официальные запросы спецслужб, фотографиями… И на десерт – имена членов резидентуры ЦРУ на Украине (опять же с фото), которые курировали всю операцию от начала и до конца, внося по ходу коррективы: Тимоти Джеймс Сковин и Брайен Томас О’Берн. Еще год назад они обитали в посольстве США в Киеве. Хотя после провала плана, который вынашивался 18 месяцев, вероятно, отбыли домой.

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Политика: ПОЛИТКУХНЯ