Все факты об операции Украины по похищению российских граждан мы опубликовали еще год назад

Первое ощущение от сюжета – это же вольный пересказ того, что я опубликовал в «КП» чуть больше года назад. Украинские спецслужбы обманом выманили на территорию Белоруссии 33 российских гражданина. От имени некоей частной военной компании пообещали золотые горы за охрану объектов Роснефти в Венесуэле, но из-за ковидных ограничений лететь предстояло транзитом из Минска через Стамбул. Но по дороге самолет должен был экстренно сесть в Киеве, где на «вагнеровцев» надели бы наручники радостные украинские силовики. Но что-то пошло не так…

CNN правда увязывает эту операцию с катастрофой Боинга МН17 в небе над Донбассом. Дескать, среди «33 богатырей» были те, кто чуть ли не лично сбивал лайнер. Но то, по версии американских журналистов, ело нехитрое. Были среди «вагнеровцев» и вовсе Рэмбо без страха и упрека: «Двое присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей», - поведал CNN неназванный украинский разведчик. Гордость берет, черт возьми, за эту великолепную четверку бывших шахтеров, которая не только бомбардировщики «заземляет», но и отборных украинских спецназовцев кладет пачками. Впрочем, у страха, как известно, глаза велики. Не приукрасишь – не расскажешь.

CNN также утверждает, что Центральное разведуправление США знало об этой операции и даже участвовало в ней финансово. Но это, как говорится, «хайли лайкли», никаких подтверждений этому нет.

И тут коллегам бы прочитать вторую часть нашего расследования, где буквально поименно названы все причастные к этой операции. От тех людей, кто покупал билеты, клал деньги на карточку рекрутера, перечислял аванс, до сотрудников 1 и 2 отделов 5 Управления Департамента контрразведки СБУ. И без всякого «хайли лайкли» - с документами, ответами авиакомпаний на официальные запросы спецслужб, фотографиями… И на десерт – имена членов резидентуры ЦРУ на Украине (опять же с фото), которые курировали всю операцию от начала и до конца, внося по ходу коррективы: Тимоти Джеймс Сковин и Брайен Томас О’Берн. Еще год назад они обитали в посольстве США в Киеве. Хотя после провала плана, который вынашивался 18 месяцев, вероятно, отбыли домой.

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