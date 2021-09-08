Россия скорбит по главе МЧС Евгению Зиничеву: Погиб как спасатель

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. Фото: REUTERS

Министерство по чрезвычайным ситуациям 8 сентября 2021 года опубликовало заявление о смерти главы ведомства Евгения Зиничева. Министр погиб, пытаясь спасти оператора в ходе поездки в Красноярский край. Ряд политиков и общественных деятелей выражают свои соболезнования.

Владимир Путин, президент России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования после гибели министра Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", — сказал он.

Маргарита Симоньян, глава RT

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - сообщила Симоньян. - Погиб как спасатель. Земля пухом".

Михаил Мишустин, глава правительства РФ

Мишустин также выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева.

Рамзан Кадыров, глава Чечни

"Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества", - отметил политик.

Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ

"Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине. Он прошел серьезную школу, многое сделал для развития органов безопасности, эффективного противодействия терроризму", - отметил Медведев.

Антон Алиханов, глава Калининградской области

"Евгений Николаевич был моим старшим другом, старшим товарищем. Для меня это большая утрата, конечно", - сообщил он.