Погиб как профессионал, как настоящий русский спасатель

Евгений Николаевич - настоящий русский спасатель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас, конечно, будут вспоминать, что Евгений Зиничев - из школы КГБ. Что он был личным охранником премьера и президента Путина, что в МЧС он пришел с Лубянки… Но это все неважно. Неважно, что было до и кем он был до. Важно как он погиб.

Во время землетрясения на Гаити я сутки работал с американскими спасателями. Я был поражен тем, что американцы не лезут внутрь завалов. За них это делают волонтеры, которым платят соответствующую зарплату.

«В мире есть две стратегии спасения, - объясняли мне потом наши матерые мужики из «Центроспаса». - Жизнь спасателя превыше всего и жизнь спасаемого превыше всего. Американцы работают по первой схеме, мы - по второй».

Евгений Николаевич как настоящий русский спасатель отработал по второй схеме. И совершенно неважно, какие регалии у него были до этого момента. Он погиб как профессионал, у которого даже на подсознательном уровне не было других рефлексов, кроме как броситься на помощь. Не задумываясь о себе.

Жизнь спасаемого превыше всего…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биография Евгения Зиничева: От рядового матроса до главы МЧС

Одним из тех, кто сохранил пост в новом кабинете министров стал генерал-полковник Евгений Зиничев. Рассказываем биографию главы МЧС (подробнее)

Глава МЧС Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

Свое первое большое интервью глава МЧС России дал «Комсомольской правде» (подробнее)