Биография Евгения Зиничева: От рядового матроса до главы МЧС

Одним из тех, кто сохранил пост в новом кабинете министров стал генерал-полковник Евгений Зиничев. Рассказываем биографию главы МЧС.

Евгений Зиничев руководит МЧС России с мая 2018-го.

Его «почерк в работе» очень напоминает тот, который был у основателя этого ведомства - Сергея Шойгу. Даже выражения я заметил у них похожие, типа: «МЧС должно работать, как дизель в Заполярье». Ну, оно, в принципе, так и работает - без выходных и праздником, и днем, и ночью, и в любую погоду.

Зиничев лично выезжает на каждую крупную катастрофу. Я дословно помню - пронизанный человеческой болью - его раппорт на «пожарном» совещании в Чите, которое весной 2019-го проводил президент.

А в «Комсомольской правде» было опубликовано интервью Зиничева, название которого говорит само за себя - «Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет!»

Мы вспоминали ЧП со взрывом в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Тогда обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек. А 1 января спасатели нашли под обломками живого 11-месячного ребенка - мальчик пролежал под завалом 35 часов при температуре -30.

Зиничев - руководитель в МЧС популярный. Именно при нем здесь повысили зарплату спасателям, пошла замена устаревшей техники....

Видимо, поэтому Зиничева и переназначили главой МЧС снова.

А вот - еще строки из его биографии.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде.

В 1984 -1986 годах, после окончания средней школы, служил срочную на Северном флоте.

Закончил Петербургский институт бизнеса и права, получил дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «финансы и кредит».

С 1987 по 1991 годы - на службе в КГБ СССР. Работал в Центральном аппарате ФСБ России, прошел путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.

С 1991 года - в Федеральной службе охраны. В 2006—2015 годах работал в личной охране президента и премьера Владимира Путина.

В 2012—2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии Генштаба.

С 2014 года работал замом руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ. В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ по Калининградской области.

28 июля 2016 года был назначен врио губернатора Калининградской области. 6 октября 2016 года ушёл в отставку. 7 октября того же года назначен замом директора ФСБ России. Присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

В мае 2018-го Зиничев сменил на должности главы МЧС Владимира Пучкова.

В декабре 2018 года Зиничеву присвоено звание генерал-полковник.

Женат, имеет сына, внука и двух внучек.

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