Евгению Зиничеву было 55 лет. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев». Такое заявление сделало Министерство по чрезвычайным ситуациям в среду утром.

Генерал армии Евгений Зиничев возглавлял МЧС с 18 мая 2018 года. В Норильске он находился с рабочим визитом, где вместе с губернатором Красноярского края проверял ход рабд строительства пожарной части. В регионе были запланированы масштабные учения в Арктической зоне.

Очевидцы говорят, что никто даже не сообразил сразу — что произошло. Зиничев с видеооператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Зиничев рванул в воду за ним, чтоб спасти, но разбился о выступавший камень...

Главу МЧС доставили в больницу Норильска. Но через три часа сообщили о его смерти.

Оператора тоже спасти не удалось...

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он родился в Ленинграде, после школы служил на Северном флоте. Закончил Санкт- Петербургский институт бизнеса и права. С 1987 по 1991 годы служил в КГБ СССР. А затем — в Федеральной службе охраны.

В 2006—2015 годах Евгений Зиничев работал в личной охране Службы безопасности Президента России, сопровождая в поездках Владимира Путина.

В 2012—2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии Генштаба. С 2014 года - зам главы Службы по борьбе с терроризмом ФСБ.

В 2015 году был назначен начальником управления ФСБ по Калининградской области. А в 2016-м — стал временно исполняющим обязанности губернатора этого региона. Но через 70 дней ушел в отставку по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами.

Видимо, работа публичного политика его не устроила, не подошла. И он честно с нее ушел.

После этого Зиничев был назначен заместителем директора ФСБ.

А в мае 2018-го — стал главой МЧС.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» с мечами (такие ордена дают только за военные подвиги или успешные боевые спецоперации) и орденом Александра Невского.

У Евгения Зиничева остались жена, сын, внук и две внучки...

Кто из первых лиц погиб на посту

Александр Лебедь, губернатор Красноярского края. Погиб в 2002 году в катастрофе вертолета Ми-8.

Лебедь со сотрудниками своей администрации летел из Красноярска на открытие новой горнолыжной трассы в Восточных Саянах. Всего на борту было 17 пассажиров и 3 члена экипажа. В 50 км от посёлка Арадан он задел провода ЛЭП и рухнул на землю. От полученных ран Александр Лебедь скончался в больнице через 4 часа.

По официальной версии госкомиссии, причиной катастрофы стала «неудовлетворительная подготовка экипажа к выполнению полёта». Правда, была версия и диверсии с управляемым взрывом лопастей вертолета, а также данные о том, что губернатор приказал экипажу продолжать полёт несмотря на нелётную погоду. Но это было опровергнуто.

В 2004 году суд приговорил командира экипажа Тахира Ахмерова к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Второй пилот Алексей Курилович получил на три года условно.

Михаил Еводкимов, губернатор Алтайского края. Погиб в 2005 году в автомобильной катастрофе в 123 километрах от Барнаула на трассе Бийск — Барнаул. Евдокимов и его жена Галина ехали в село Полковниково, где должны были отмечать 70 лет со дня рождения космонавта Германа Титова.

Мерседес Евдокимова на большой скорости пошел на обгон, но не успел вернуться в полосу и по касательной задел Тойоту, после чего его вынесло в кювет и он врезался в дерево. Супруга губернатора получила тяжелые травмы, водитель и охранник вместе с самим Евдокимовым погибли на месте.

Гибель губернатора сразу обросла множеством слухов. Некоторые журналисты и политики считают, что авария с участием машины главы региона — подстроена. Якобы его могли убить за то, что он боролся с коррупцией и контрабандой наркотиков в регионе. Официальное следствие никаких версий, кроме предположения об «обычном ДТП» не отрабатывало.

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