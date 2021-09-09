Хорошие новости: чтобы сохранить здоровье, достаточно 7 тысяч шагов в день

Выяснилось, что именно 7000 шагов является важной пороговой цифрой. Фото: Shutterstock

Популярная теория гласит, что для поддержания здоровья необходимо каждый день делать 10 тысяч шагов. Цифра красивая, легко запоминается, поэтому у всех на слуху. Однако критики постоянно ставят ее под сомнение: якобы эти самые 10 тысяч просто взяты с потолка, как красивое число, под этой концепцией нет научной основы. Группа ученых во главе с Амандой Палуч из Массачусетского университета, решила выяснить обладает ли ходьба целительной силой и сколько шагов реально необходимо сделать.

Исследование, которое провели ученые, длилось без малого 11 лет, в нем приняло участие 2110 человек, их средний возраст составлял 45 лет. Чтобы отслеживать показатели физической активности, медики на старте эксперимента раздали волонтерам специальные датчики движения, их надо было носить все время бодрствования. За время наблюдения в группе умерло 72 участника.

- Мы не ориентировались на традиционную цифру в 10 тысяч шагов, а исходили из набора данных, которые получили сами, - поясняет Аманда Палуч. - По итогам мониторинга разделили наших участников на три большие группы: с низкой физической активностью (менее 7000 шагов в день), умеренной активностью (от 7000 до 10 000 шагов в день) и высокой активностью (более 10 000 шагов).

Выяснилось, что именно 7000 шагов является важной пороговой цифрой. У тех, кто ежедневно проходил не меньше 7000 шагов, риск ранней смерти снижался на 50-70 процентов по сравнению с теми, кто не мог преодолеть этот барьер. Разница между этими группами была разительной. Среди малоактивных в среднем наблюдался более высокий индекс массы тела, низкая самооценка здоровья, они чаще страдали гипертонией и диабетом.

В средней группе (от 7 до 10 тысяч шагов) «лечебный» эффект от ходьбы постепенно сходил на нет. А сверхинтенсивная ходьба (свыше заветной цифры в 10 000 шагов) вообще не давала дальнейшего снижения риска смертности.

- Мы считаем, что 7000 шагов в день - отличная цель, которая достоверно снижает риск преждевременного ухода, говорит Аманда Палуч.

И эта новость дает надежду для многих из нас, кому коварная сила притяжения не дает оторвать пятую точку от уютного домашнего кресла. Все-таки 7 000 это более реалистичная цифра по сравнению с 10 000.

Другое важное наблюдение ученых состоит в том, что скорость ходьбы не влияет на снижение риска ранней смерти. Поэтому нет необходимости во время прогулок пыхтеть, как паровоз, и держать высокий темп. Можно гулять вразвалочку, глазеть по сторонам и наслаждаться красотами природы. И кстати, для прогулок не нужно записываться в спортзал и испытывать душевные муки от того, что деньги за абонемент заплачены, а идти в тренажерный зал совершенно не хочется. А это чувство уж точно сокращает срок, отведенный нам на земле.

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