Роспотребнадзор: Вакцинация помогает избавиться от постковидного синдрома

Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что вакцинация против коронавируса не только предотвращает заражение или облегчает течение заболевания COVID-19, но и может улучшить состояние пациентов с постковидным синдромом.

«Пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, — абсолютно легко. Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, — то есть, состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — сказал эксперт.

Александр Горелов пояснил, что вакцинацию рекомендуют проходить через полгода после болезни, поскольку через 50 дней начинает снижаться титр вируснейтрализующих антител, и через четыре-шесть месяцев он достигает минимума у большинства привитых. Именно поэтому и имеет смысл подождать полгода, однако если человек привьется раньше, то ничего страшного с ним не случится.

Ранее он сообщил, что около восьми – десяти процентов заболеваемости ковидом в нашей стране приходится на подрастающее поколение, причем, по статистике, чаще всего заражаются подростки 14-17 лет. У каких детей чаще развиваются осложнения после коронавируса, в интервью «КП» рассказал врач-инфекционист кандидат медицинских наук Георгий Викулов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что хотя бы одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции получили более 44 миллионов россиян, а завершили курс вакцинации от COVID-19 свыше 37 миллионов граждан.