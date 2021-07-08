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Здоровье8 июля 2021 18:11

Минздрав Аргентины опубликовал данные о побочных эффектах «Спутника V»: что они говорят о российской вакцине

«Комсомолка» разбирает данные вместе с экспертом
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Недавно опубликованный отчет из Аргентины принес новые обнадеживающие данные относительно безопасности вакцины «Спутник V».

Недавно опубликованный отчет из Аргентины принес новые обнадеживающие данные относительно безопасности вакцины «Спутник V».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована и применяется в 67-ми странах мира. Все это время, начиная с даты первой регистрации в августе 2020-го, продолжается сбор данных относительно эффективности и безопасности препарата.

Недавно опубликованный отчет из Аргентины принес новые обнадеживающие данные относительно безопасности вакцины «Спутник V». «Комсомолка» посмотрела документ вместе с иммунологом, кандидатом медицинских наук, экспертом в области общественного здравоохранения и генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕАКЦИИ В МЕСТЕ УКОЛА

В отчете собраны данные касательно кампании по массовой вакцинации в Аргентине на момент 2 июня 2021 года.

К тому времени в больше, чем половине случаев вакцинации, был использован препарат «Спутник V» (почти 7 млн доз), а в остальных случаях - Covishield/AstraZeneca (выпущена в Индии по лицензии) – около 2,3 млн доз и китайская Sinopharm, вакцина, сделанная по аналогичной технологии, что и российская «КовиВак». Sinopharm применяли в Аргентине в количестве 3,5 млн доз.

В отчете министерство здравоохранения приводит число случаев ESAVI (Events Supposedly Attributable to Vaccination or Immunization) — то есть побочных эффектов, реакций, которые были зафиксированы после введения вакцины, хотя это не обязательно означает прямую причинно-следственную связь. То есть, берутся все случаи изменения самочувствия, которые потенциально могут быть связаны с уколом. Данные приводятся на 100 000 доз для каждой из вакцин.

Судя по отчету, вакцина «Спутник V», как и отмечалось ранее, достаточно реактогенна (то есть способна вызывать поставакцинальную реакцию - прим. Ред.).

Всего случаев реактогенности по Спутнику было 581, для Covishield/AstraZeneca 154 и 49 для Sinopharm. Однако, что важно, в большинстве своем это так называемые незначительные случаи реакции на вакцину.

Отмечаются такие реакции, как лихорадка и головная боль - 207 случаев для «Спутника V», 54 для Covishield/AstraZeneca, и 8 для Sinopharm.

Значительно чаще, чем для других вакцин в сравнении, для «Спутника V» отмечается повышенная температура без каких-либо других сопутствующих реакций: 26 случаев для «Спутника V», 12 для Covishield/AstraZeneca, и 1 для Sinopharm.

Также наблюдается местная боль, уплотнения, покраснения в месте укола, в сочетании с температурой – 56 случаев у «Спутника V», 10 для Covishield/AstraZeneca, 2 для Sinopharm.

- Получается, что «Спутник V» обладает примерно в 4 раза более высокой реактогенностью, чем Covishield/AstraZeneca и раз в 15, чем китайская Sinopharm, - заключает Николай Крючков. - Но это именно неприятные реакции на вакцину, несерьезные, - это важно подчеркнуть.

В отчете собраны данные касательно кампании по массовой вакцинации в Аргентине на момент 2 июня 2021 года.

В отчете собраны данные касательно кампании по массовой вакцинации в Аргентине на момент 2 июня 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АЛЛЕРГИЯ

Редко, но отмечаются аллергические реакции: 9 случаев на 100 000 доз для «Спутника V», 3 для Covishield/AstraZeneca, 4 для Sinopharm.

Также есть случаи такой достаточно тяжелой аллергической реакции, как анафилаксия. Они сопоставимы и не сильно отличаются для трех вакцин. Правда, если учитывать, что «Спутник V» применялся намного чаще в ходе кампании по вакцинации в Аргентине, то тут данные для «Спутника V» получаются более обнадеживающими, чем для двух других вакцин.

ЗАТО СЕРЬЕЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ МИНИМУМ

Есть и случаи серьезных осложнений, которые проанализированы аргентинскими коллегами и связаны с применением вакцины, отмечает наш эксперт.

На 7 млн доз вакцины «Спутник V» зафиксированы 2 случая синдрома Гийена-Барре (острая аутоиммунная реакция – прим. ред.), 1 случай перикардита (воспаление наружной оболочки сердца, - прим. ред.) , и 2 случая иммунной тромбоцитопении (серьезное заболевание крови, - прим. ред.). При этом тромбозов, который опасались многие специалисты, отмечено не было.

Если посмотреть на Covishield/AstraZeneca, то тут есть 1 случай синдрома Гийена – Барре, для Sinopharm – не зафиксировано ни одного серьезного случая.

- Эта статистика дана из тех случаев, в которых была установлена причинно-следственная связь с применением вакцины, - поясняет Николай Крючков. - В то же время на рассмотрении сейчас находятся 316 случаев последствий по здоровью для «Спутника V», 65 по Covishield/AstraZeneca и 57 по Sinopharm. Но и тут стоит вспомнить, что российская вакцина применялась в Аргентине намного чаще.

ВОПРОС РЕБРОМ

Дают ли эти данные объективное представление о безопасности вакцин?

Эксперт отмечает, что все же истина познается в сравнении. Например, в том же отчете аргентинских медиков можно найти любопытные данные по вакцинации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Канаде и Испании.

- Серьезных случаев осложнений для «Спутника V» по результатам применения в Аргентине - всего 5 и среди них нет ни одного тромбоза и нет ни одного смертельного исхода. Это важные данные по безопасности. С другой стороны, по Аргентине не зафиксированы случаи тромбозов с препаратом Covishield/AstraZeneca. А ведь AstraZeneca в Соединенном Королевстве, к примеру, показывает высокое число случаев тромбозов с тромбоцитопенией, особенно на первой дозе и 17 % из них стали смертельными. Возможно, что в аргентинском отчете эти случаи попали в число тех, что находятся сейчас на рассмотрении.

Тромбозы и тромбоцитопении для препарата AstraZeneca зафиксированы и при применении в Канаде и в Испании. А если посмотреть на данные по Канаде, то там к нежелательным последствиям от применения вакцин добавляются несколько случаев синдрома Гийена – Барре для вакцин AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

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