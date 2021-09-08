Россияне жалеют Толкалину после признания Егора Кончаловского: "Любе, наверное, больно такое читать"

Актриса Любовь Толкалина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любовь Толкалина несколько лет прожила с Егором Кончаловским. В 2001 году у артистов родилась дочь Маша. Однако официально режиссер отношения с матерью своего ребенка так и не узаконил. Зато в 2019 году тайно женился на юристе Марии Леонове. Супруги воспитывают четырехлетнего сына Тимура. Кончаловский с нескрываемым обожанием относится к жене, о чем на днях поведал поклонникам, сделав откровенное признание.

Егор Кончаловский крайне редко говорит о личном. В блоге режиссер любит рассуждать о кино и философствует, прямо как его знаменитый отец Андрей Кончаловский. Однако недавно Егор разместил семейное фото, на котором запечатлен с женой Марией Леоновой и сыном Тимуром во время морской прогулки.

"Семья стала для меня очень важной частью моей жизни, раньше было иначе", - написал режиссер. Он поставив хэштеги "жизнь прекрасна" и "счастливы вместе"

Многие поклонники порадовались за режиссера. Однако нашлись и те, кто посчитал признание Кончаловского очень обидным для его бывшей возлюбленной Любови Толкалиной.

"Повезло второй семье! Точнее даже жене. Первой, наверное, это больно читать", "Почему-то Любу жалко… Получается, с ней семья была не важна", "Это здорово. Но ваши девочки, Люба и дочь Маша, тоже часть вашей семьи", "Любе, наверное, больно такое читать", - рассуждают фолловеры.

Отметим, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина прожили вместе несколько лет. Они начали отношения в 1996 году. Знаменитости не расписывались, считая, что штамп в паспорте - необязательно. Когда они познакомились, Егору было 30, а Любе только исполнилось 18 лет. "Я была еще совсем юной. А он был на 12 лет старше, имел огромный кинематографический опыт за плечами. Знал, к примеру, таких звезд, как Сильвестер Сталлоне. Егор окончил Оксфорд, увидел мир. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже своей дачи и все. Но я скажу так - истинной причины нашего расставания никто и никогда не узнает", - отмечала актриса.

В 2017 году артисты сообщили о том, что давно не вместе, и объявили о своем расставании. "Только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", - писала Толкалина в блоге.

Кончаловский позже рассказал о том, почему распался их союз. "Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность - не про нее. Люба - очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей семейной жизни", - делился Егор. Впоследствии Толкалина и Кончаловский признались, что расстались за семь лет до официального объявления о разрыве. Вероятно, раскрыть правду они решились из-за перемен в личной жизни режиссера. В апреле 2017-го юрист Мария Леонова подарила ему сына Тимура.