Рыдающая Любовь Толкалина раздавлена страшным горем: "Любимый. Господи боже…"

Любовь Толкалина близко к сердцу восприняла смерть Петра Мамонова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любовь Толкалина активно ведет блог и делится с поклонниками сокровенным. чаще всего актриса публикует откровенные фотографии и философские размышления о бренности бытия. Однако несколько часов назад артистка узнала о смерти близкого человека. Раздавленная горем женщина не сдержала эмоций.

Любовь Толкалина о своей душевной боли рассказала лично. 43-летняя актриса близко к сердцу восприняла смерть Петра Мамонова. Она опубликовала трогательное сообщение, сопроводив его строками из песни "Кнопочки" группы "Звуки Му", которую основал Петр Николаевич.

"Кнопочки, циферки, калькуляторы... Стоп машина. Кнопочки, калькуляторы, компьютеры, космос... Стоп машина... Посмотри внизу, в самом низу, чего там делается, сколько червячков, мошек, букашек, казявочек... Ползают, соревнуются, друг друга едят, улыбаются, шибуршат, царапаются, кусаются, жужжат, прыгают... А ты что сделал сегодня? А? Вот и думай, что у тебя впереди - шуршать, прыгать, радоваться, улыбаться? Или корячиться, букашить? Молчать, напрягаться, тужиться, думать, открывать, стачиваться?..", - написала опустошенная горем Любовь.

После чего заявила, что не может сдержать слез. "Любимый, важный, большой, учитель. Слезы. Петр Николаевич мой… Упокой, Господи… Господи боже… Горе у нас", - сообщила она в блоге под черно-белой фотографией 70-летнего артиста.

Напомним, Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Перед уходом его успели соборовать и причастить. Мамонов знал, как никто другой, что никогда не поздно все изменить или хотя бы попытаться. Он смог.

Первые 80 стихов, которые положили начало "Звукам Му", он писал в коммуналке за достаточно короткое время. На квартирниках коллектив производил фурор, а в 1984-м музыканты дали первый концерт. Мамонов эпатировал - валялся на сцене, бился в конвульсиях, пускал слюни, пил, опохмелялся и снова пил. "Если ты на дне, то у тебя на самом деле хорошее положение: тебе дальше некуда, кроме как наверх", - отмечал он.

Из-за пьянства распался первый брак Петра Николаевича, продлившийся восемь лет. "Я начал служить чертям. Выпивал и закусывал без меры. У дьявола задача одна - разделить. Вот он и разделил нас. Путем моего пьянства", - вспоминал он.

Заграничные гастроли, деньги, слава - много лет спустя Мамонов признается: "Удовольствия такого рода очень быстро приедаются, как и любой кайф. А почему? Потому, что все это искусственное, это не подлинное. А я всю жизнь хотел быть самым крутым. Я хочу истину, правду, хочу там, где чисто, где свет".

Потом судьба сведет его с Павлом Лунгиным. Сначала будет роль саксофониста-алкоголика в "Такси-блюз". Затем, спустя 16 лет, - "Остров". Про оба фильма говорили - Мамонов сыграл самого себя.

В 45 лет вместе с женой Ольгой и сыновьями Петр Николаевич уехал в подмосковную деревню. "Павел Семенович Лунгин в 2008 году заплатил мне за роль Грозного в «Царе» кучу денег. Вот я и отгрохал дом в 800 квадратных метров. У меня спрашивают: «Петь, а зачем тебе так много места?» А чтобы простор был. Отдыхаю во сне, а все остальное время работаю", - цитирует его "Экспресс газета".

Он верил не только в Бога, но и в загробную жизнь. "Вот день прошел наш, мы сделали кому-то хорошо. День недаром. С чем уснешь завтра, что отдашь. Это самое главное - этого нигде не купишь. Комариными шажками в царство небесное. Эта жизнь завтра кончится. Что будем делать в четверг, если умрем в среду? Вопрос один. Поэтому эта жизнь, все уходит на подготовку к вечности", - рассуждал артист.