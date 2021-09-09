Как не пропустить первые звоночки опасных болезней у пожилых родственников

Самое главное в общении с людьми старшего возраста, если говорить о людях от 80-ти лет и старше, – это обращать на них внимание Фото: Shutterstock

Старые, что малые. Мы часто слышим эту присказку. Жизнь рядом с людьми пожилого возраста имеет свои особенности, с которыми, бывает, мы не готовы столкнуться. Забывчивость, вспышки раздражительности, которые, как кажется, возникают из ниоткуда, быстрая смена настроения.

Как с этим быть и как поддержать своих старших в период, который классики называли золотой порой и временем мудрости? Об этом kp.ru поговорила с врачом-неврологом, старшим научным сотрудником лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра, кандидатом медицинских наук Элен Мхитарян.

Самое главное в общении с людьми старшего возраста, если говорить о людях от 80-ти лет и старше, – это обращать на них внимание.

- Мы часто приходим домой уставшие, понятно, что не всегда нам хочется общаться, а зачастую на это просто нет сил. Но пожилые люди чувствуют себя очень одинокими, даже те, кто живет с родными. Общение важно еще и потому, что именно так можно вовремя уловить первые симптомы серьезных заболеваний, таких, как начинающаяся деменция, например, - говорит kp.ru Элен Мхитарян.

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ СТАРТ ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ

Чтобы вовремя заметить, что дело может идти к не самому благополучному развитию событий, и ситуация требует внимания, важно обращать внимание на то, переспрашивают ли пожилые люди то, что вы им уже сказали, задают ли один и тот же вопрос. Первые признаки болезни Альцгеймера, например, заключаются в том, что человек забывает то, что происходит сейчас, но при этом прекрасно помнит события далекого прошлого.

- В таком случае, родные могут подумать, что, мол, какие нарушения памяти, они такие вещи помнят, о которых даже мы уже подзабыли, но это и есть особенность, которая может быть признаком начала болезни Альцгеймера, - поясняет врач. - При этом важно не раздражаться, не сердиться на своих старших, хоть это бывает и непросто Ваше раздражение может вызвать в ответ агрессию со стороны пожилого человека. Здесь важно понимать, что, когда пожилые люди переспрашивают, они делают это не с той целью, чтобы на них обратили внимание, а они просто уже забыли то, что вы им сказали.

КАК ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ В СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ ПОТРЕНИРОВАТЬ ПАМЯТЬ

1. На начальных этапах потери памяти самое главное – тренировка памяти и физическая активность.

- Физическая активность в старшем возрасте не подразумевает силовых упражнений. Лучше всего - ходьба. Хорошо бы, чтобы получалось гулять на свежем воздухе по часу в день. Если самому человеку уже сложно поддерживать такую активность, то желательно, чтобы с ним на прогулки выходил кто-то из родственников или можно поискать кого-то из соседей, кто бы смог в этом помочь, - говорит Элен Мхитарян.

2. Если физическое состояние позволяет, то можно делать простые упражнения из гимнастики для пожилых людей. В интернете можно найти много видео по этой теме и самостоятельно подобрать то, что подходит, что получается и доставляет радость.

3. Когнитивный тренинг (работаем над памятью).

Тут помогут занятия по методичкам для детей дошкольного возраста. Если в доме есть внуки-дошкольники, то совместные занятии по развитию логики помогут и старшим, и младшим.

- Многое зависит от профессии человека и от того, к чему душа лежит. Для людей старшего возраста прекрасное занятие на тренировку памяти – решение судоку. Но если человеку этот вариант не подходит, то не надо его заставлять, - говорит врач. - Поговорите с вашим родственником, поэкспериментируйте вместе, найдите то, что ему действительно нравится делать и используйте это.

4. Если уже невозможно решать ни кроссворды, ни судоку, то есть варианты:

- купить прописи и просто обводить буквы и цифры;

- перемешайте рис и гречку и попросите разобрать их;

- попросите рассортировать пуговицы по размерам, по цветам.

- Проявите творческий подход и вы обязательно найдете ту работу по хозяйству, которая будет и под силу старшим, и полезна для тренировки памяти через мелкую моторику. Это позволит бабушкам и дедушкам чувствовать себя нужными, полезными. И обязательно хвалите их, как маленьких детей! – рекомендует Элен Мхитарян.

НЕ МОГУ С НИМ ОБЩАТЬСЯ. ОН ЗЛОЙ

Бывает, что люди в старшем возрасте периодически проявляют агрессию даже по отношению к самым близким людям. Однако есть научный подход, как с этим можно справиться.

Если пожилой человек агрессивен, если хочет чего-то, что невозможно получить прямо сейчас, например, поехать на дачу, снять напряжение помогут счастливые воспоминания из прошлого.

- Для отвлечения внимания всегда необходимо вернуться к хорошим воспоминаниям из прошлого, к тому, что радует, что доставляет удовольствие. Это помогает наладить контакт с человеком, снять агрессию, - говорит врач-невролог.

КОГДА СТОИТ ПОДУМАТЬ ОБ ИНТЕРНАТЕ

Интернат для пожилых людей стоит рассматривать уже на тяжелых стадиях деменции (возрастного нарушения памяти и мозговой активности), в тех случаях, когда человек не узнает своих близких. Пока человек помнит своих родственников, желательно, чтобы он жил в семье.

- Если вы выбираете вариант интерната, то постарайтесь выбрать такой, где бы пожилым людям уделялось достаточно внимания. Посмотрите, какие занятия входят в распорядок дня, кто их проводит, чем человека кормят, - отмечает Элен Мхитарян. - Питание в старшем возрасте должно быть разнообразным. Никакая особая диета не нужна. Обязательно в рационе должны присутствовать мясо, овощи и фрукты, сливочное масло.

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