«Чистая энергия»: Дальний Восток станет плацдармом для новых экологичных проектов

Дальний Восток имеет большой потенциал для развития именно экологичной энергетики Фото: Shutterstock

Климат неизбежно меняется. Глобальное потепление — это не миф, придуманный сумасшедшими экологами. И самый большой «вклад» в него вносит энергетическая отрасль. Поэтому переход на более природоохранные технологии становится одним из главных в глобальной повестке. Ключевыми становятся вопросы развития низкоуглеродных источников энергии.

И здесь у Дальнего Востока есть перспективы развития. О каких проектах может идти речь? Этот и другие вопросы обсудили чиновники и эксперты в рамках дискуссии «Чистая энергия Дальнего Востока для людей и новых проектов» на полях Восточного экономического форума.

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И УХОД ОТ УГЛЯ

Преференциальные режимы и активная работа с потенциальными инвесторами на Дальнем Востоке дают свои результаты. И речь не только об уже вложенных триллионах рублей и сотнях реализованных проектов. О повышении экономической активности можно судить и по косвенным признакам. Например, по росту энергопотребления.

- Несмотря на все процессы, которые происходят в экономической жизни, Дальний Восток с точки зрения потребления электроэнергии постоянно растет. Тренд устойчивый. В 2019 году прирост составил 3,2%, в 2020 год - плюс 1,2%. Дальнейшие планы до 2030 года показывают средний прирост электропотребления в среднем на 3 - 3,2%. Это выше, чем в среднем по России, - заявил Роман Бердников, первый заместитель генерального директора «РусГидро».

По его словам, фундаментом для обеспечения населения и бизнеса теплом и электроэнергией станет тепловая генерация. Строятся новые станции, модернизируются старые. При этом меняется основное используемое сырье — уголь заменяется более экологичным природным газом.

- До 2026 года мы все объекты введем, и после ввода 50% нашей тепловой генерации уйдет от угля, будет газовая генерация с современным технологическим решением, - пояснил Роман Бердников.

И это идет в глобальном тренде — по снижению углеродного следа.

- Мы должны не допустить роста парниковых газов, снизить их значительно. Необходимо управлять портфелем разных решений по декарбонизации. Какие-то из них уже проверены. Например, модернизация ТЭЦ, переход с угля на газ, повышение энергоэффективности зданий, теплоснабжения, - считает Антон Порядин, руководитель EY Parthenon в СНГ.

ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РАЙОНЫ

Обеспечить Дальний Восток электроэнергией — задача не из легких. Все дело в больших расстояниях. Они делают строительство любых генерирующих мощностей или сетевых комплексов слишком затратными.

- Традиционная энергетика здесь крайне дорогая. В отдельных местах доходит до 75 рублей за киловатт-час, - говорит Виталий Королев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Самая большая проблема — удаленные территории с небольшим число населения. Строить там крупные ТЭЦ нецелесообразно. Поэтому основным видом топлива является дизель. Он и самый дорогой, и самый грязный.

- Большая проблема - электроснабжение изолированных удаленных поселков. К примеру, по территории Республики Саха это 143 населенных пункта, разбросанных по всей Якутии. Проблема с завозом, высокие затраты. Еще у нас есть Камчатский край, там порядка 20 объектов. В год мы закупаем в среднем дизельного топлива только для одной Республики Саха на сумму порядка 5 млрд рублей, это значительные цифры, - привел пример Роман Бердников.

Показательная цифра. В Якутии лишь 36% населенных пунктов охвачены централизованным энергообеспечением.

- Есть у нас котельные, которые топятся до сих пор на нефти. Очень большое количество угольных котельных, которые надо переводить на другое топливо и в связи с экологическими требованиями, и в связи с логистикой, - добавил Кирилл Бычков, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

СОЛНЦЕ, ВОДА И ВОДОРОД

В этой связи Дальний Восток имеет большой потенциал для развития именно экологичной энергетики. Здесь есть условия для развития солнечной и ветровой генерации.

- Если мы говорим о Севере, об Арктике, то там актуальной является комбинация таких видов генерации, как дизельная и, например, солнечная или ветровая. В этом случае они друг друга дополняют, и этот способ получения электрической энергии является экономически обоснованным. Он гораздо выгоднее, чем чистый дизель, - говорит Виталий Королев.

Дальний Восток станет плацдармом для новых экологичных проектов Фото: Shutterstock

По его словам, здесь механизмы получения электрической энергии за счет солнца и ветра, которые не очень актуальны в центральной России, востребованы гораздо больше. Частично их уже стали применять. К примеру, в Якутии несколько поселков уже снабжены солнечными электростанциями.

- Экономика диктует применение различных новых схем. Мы смотрим на то, чтобы это было с «зеленым» следом. Программы нацелены на то, чтобы энергетическая эффективность для промышленности, для населения повышалась, - пояснил Кирилл Бычков.

- У нас большие планы. Мы сокращаем производство угля, закрыли несколько наших ТЭЦ с точки зрения электропотребления и перевели наши станции на чистую гидроэнергию. У нас много планов по развитию водорода на базе гидростанций, - говорит Алексей Каплун, генеральный директор «Н2 Чистая Энергетика».

МИНИ-АЭС

Кстати, альтернативная энергетика больше не ассоциируется только лишь с энергией солнца и ветра. Перспективных разработок гораздо больше. Некоторые из них связаны с атомной энергией. Она предполагает большие капитальные затраты, но есть возможности их сократить, считают эксперты.

- Государство значительное внимание уделяет поддержке возобновляемой энергии. Развивается новый вид чистой энергетики - это плавучая атомная электростанция. На Чукотке соответствующий проект реализуется, - говорит Виталий Королев.

Причем эксперименты идут в разных регионах Дальнего Востока.

- В настоящее время вместе с Республикой Саха (Якутия) реализуем первый пилотный проект наземной атомной станции малой мощности. Это новый подход комплексного развития территорий, который даст вклад в устойчивое развитие региона, снизит тарифы и поможет создать новые рабочие места, - заявил Олег Сиразетдинов, вице-президент «Русатом Оверсиз».

СПРАВКА «КП»

Шестой Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2 – 4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в 2021 году - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Участие в ВЭФ приняли делегаты из 57 стран мира. Было подписано соглашений на 3,6 трлн рублей.

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