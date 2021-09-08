На сторонников блогера Навального нашлись актуальные данные

Примечательно, что уязвимостью приложения "Навальный" уже воспользовались хакеры Фото: REUTERS

Помните, как с первым громом прошлой весной разразился скандал с утечкой данных граждан, что записались на незаконный митинг в поддержку блогера Навального? Тогда в сети оказались более 500 тысяч IP-адресов, с которых прошла регистрация на странице сайта созданного членами ныне запрещенного в России "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК)*.

Большинство адресов тогда на проверку оказались липовыми (были созданы программой-ботом), но нашлись и те, кто зарегистрировался с телефона, домашнего или рабочего компьютера.

И вот опять в сеть слили данные примерно на 10 тысяч человек, которые установили себе новое приложение из интернета "Навальный". Примечательно, что уязвимостью приложения "Навальный" уже воспользовались хакеры. Они уже выложили адреса и телефонные номера пользователей в открытый доступ.

А еще вдоволь посмеялись над помощником блогера Алексея Навального Леонидом Волковым, который не раз обещал, что личные данные сторонников запрещенной в России ФБК находятся в "полной безопасности". Обещал Волков это перед митингами весной и желающим участвовать в "Умном голосовании". И похоже, что слово свое опять не сдержал.

Кстати, весной это еще могло сойти с рук. А вот теперь же все, что связано с поддержкой запрещенных в России организаций Навального попадает под статью "экстремизм". Вернее с начала августа.

Напомним, 4 августа выдержал апелляционные жалобы и вступил в силу закон о запрете двух экстремистских организаций: ФБК и "Штабы Навального"*. Согласно нового закона только за участие в запрещенных обществах Навального гражданам грозит 2 года колонии, а за финансирование или руководство этими структурами можно и вовсе получить от 8 до 10 лет.

*Запрещенные в России организации. Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019

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