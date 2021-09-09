Невероятно посвежевшая Алла Пугачева и Максим Галкин сходили в кино

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Алла Борисовна редко появляется на светских вечеринках. Точнее будет сказать, что совсем не появляется. Разве что весной сделала исключение для своей молодой подружки Насти Ивлеевой — заглянула на ее день рождения. А так Примадонна вспышкам фотокамер докучливых репортеров предпочитает домашний уют в подмосковной деревне Грязь. Так что Максим Галкин обычно посещает мероприятия «по работе» один. И вдруг супруги вышли в люди вместе.

Дело было в роскошном столичном кинотеатре «Художественный» на закрытой премьере сериала «Вертинский» о жизни знаменитого артиста. Алла - страстная почитательница таланта Вертинского и пропустить такое событие не могла. Этот сериал с актером Алексеем Филимоновым в главной роли снял Первый канал. В телевизионный эфир проект выйдет этой осенью, а уже с 13 сентября его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

Парочка не пряталась от объективов и присутствующие могли убедиться, как прекрасно выглядит Алла Борисовна. Жизнь - это вам не инстаграм: совершенно очевидно, что Пугачевой не нужны никакие фильтры, чтобы выглядеть свежо.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В сериале, конечно же, звучат песни Вертинского. Оригинальные фонограммы было решено не использовать — хиты маэстро заново спел сам актер Алексей Филимонов. Первые зрители сериала высоко оценили его певческий талант, у некоторых даже глаза были мокрые от слез.

Пришли на премьеру и другие звезды — в частности, Паулина Андреева с супругом, режиссером Федором Бондарчуком. Паулина сыграла в сериале легенду немого кино Веру Холодную, с которой у Вертинского был короткий, но страстный роман. Почтила премьеру своим присутствием и Ксения Собчак в теплом по погоде жакете и юбке.

В первых сериях герой предстает молодым повесой, прожигающим жизнь, и страстным поклонником кокаина, который в начале века продавался в аптеках по рецепту как обезболивающее, но по факту его можно было приобрести и без назначения. Но вскоре у Вертинского открываются глаза: он видит ужасы Первой мировой, помогая в санитарном поезде, а затем сталкивается с большевистским террором после Октябрьской революции. Постигая суровый мир, он слагает все новые песни, исполняя их в печальном образе Пьеро...

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