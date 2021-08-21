Продюсер «Ласкового мая» раскрыл неожиданную причину ухода Пугачевой со сцены

Для Андрея Разина громкие высказывания о звездах - не редкость Фото: Евгения ГУСЕВА

В свои 72 года Алла Пугачева наслаждается материнством и загородной жизнью: артистка редко выбирается в Москву, почти не появляется на съёмках телешоу и светских тусовках, а концерты и вовсе остались в прошлом - даже за 30 миллионов рублей Примадонна отказывается выступать на корпоративах.

Со сцены она уходила несколько раз, чтобы потом запеть снова, однако после юбилейного концерта два года назад Алла Борисовна, похоже, навсегда распрощалась с эстрадой. Почему «женщина, которая поёт» ушла из шоу-бизнеса, тогда как ее ровесницы (например, София Ротару. - Ред.) по-прежнему выступают, судачат до сих пор. Своей версией событий поделился и продюсер суперпопулярный в восьмидесятые годы группы «Ласковый май».

Пугачева и Разин в 1985 году. Фото: личный архив Андрея Разина.

- Всегда считал, что люди, которые курят, гробят своё здоровье. Лично я не сделал ни одной затяжки в жизни. Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу-бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости, - написал Андрей Разин в своём Инстаграме, разместив архивное фото певицы с сигаретой. - Юра Шатунов курит с шести лет: он - единственный в группе «Ласковый май», кому разрешалось курить. Остальные солисты - никогда. Выставляю это фото для всех начинающих певцов. Никогда не курите, и тогда ваш голос будет звучать моложе. Свои песни я всегда пел чистым голосом, так как никогда не курил. А вот Юра Шатунов и Алла Борисовна Пугачева поют прокуренными голосами.

Для Андрея Разина подобные громкие высказывания - не редкость. Так, два года назад продюсер шокировал поклонников Анастасии Заворотнюк заявлениями о том, что онкобольной «прекрасной няне» остались считанные дни. Разин уверял, что знаком с врачами, которые лечат актрису, и их прогнозы неутешительны. Чтобы пресечь страшные слухи, семье Заворотнюк даже пришлось публично выступить с опровержением. «Анастасия никогда не была лично знакома с Андреем Разиным. Все, что говорит этот человек, ложь. Она не собирается умирать», - сообщили шокированные родственники.

Кроме того, после долгих лет сотрудничества продюсер вдрызг разругался с Юрием Шатуновым и теперь не упускает возможности его уколоть. Бывшие коллеги несколько лет судились за авторские права на хиты «Ласкового мая» и за использование фонограммы на концертах.