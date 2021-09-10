«Пинает лежащую и улыбается»: Доцента престижного университета прозвали «собачьим» маньяком

Александров - доцент престижного московского вуза. Фото: СОЦСЕТИ

У меня есть фишка «Расследование наоборот». Она случается, когда герои просят написать на тему: «Злые менты сажают честных продавцов мака за наркоторговлю» или «Сын высокопоставленного начальника изнасиловал бедную сиротку и ушел от ответственности». Но когда я, полыхая гневом, приезжаю разбираться, все оказывается строго наоборот.

К «честным торговцам маком» открыто стоит очередь обдолбанных, а полицейская прослушка разговоров: «Дай дозу», - «Чем заплатишь?», - «Я телевизор у родаков украл», - занимает два тома уголовного дела.

Иногда и расследования-то не выходит: герои понимают, что лапша на уши журналиста не навешивается, и «бедная сиротка» легкого поведения начинает прятаться от корреспондента, а «отмазанный» «высокопоставленный сынок», как выясняется, вообще давно уже служит в армии. В сапогах, в сапогах, так же, как все, как все...

Рождается расследование-памфлет, мой личный жанр: как герои пытались обмануть «КП». Никогда такого не было, вот и опять. Поехали.

«Я ШЕЛ, НА МЕНЯ НАПАЛИ ТИГРЫ»

Мне написали письмо:

«Ульяна! Я адвокат. Защищаю физкультурника, которого в парке укусила собака. По итогу, после неудачной попытки поймать ее и отвезти в ветеринарку (проверить, не бешеная ли), он дал собаке пинка. Факт укуса зафиксирован, но физкультурника сажают за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Дерзнул обратиться к вам за помощью, потому что видел вашу статью на схожую тему».

О! Я и собаки – давняя любовь.

Я и писала о нападениях бродячий стай на бегунов, и ратовала за полный безвозвратный отлов без пожизненного содержания в приютах (это слишком дорого при общей бедности), и объясняла отравленную колбасу догхантеров тем, что по улицам все-таки ходить как-то надо, ведь искусанных детей становится все больше…

В общем, зоозащитники меня саму зовут догхантером.

Конечно, я с радостью согласилась рассказать о несправедливо обвиняемом.

Встретилась с адвокатом. Рассказывает:

- Это было 23 ноября. Мужчина бегал в парке Олимпийской деревни, он легкоатлет, мастер спорта по бегу в юношеском разряде, сейчас регулярно поддерживает форму, бегает каждый день. На него бросается маленькая собачка и кусает…

Видимо, на словах «маленькая собачка» лицо у меня вытягивается, потому что адвокат спешно продолжает:

- Знаете, бывают такие мелкие, злобные, мы заказывали экспертизу, и именно собаки этой породы мальтипу могут отличаться дурным нравом. Все есть на видеозаписи камер парка: собака подбегает, он резко хватается за ногу и начинает животное ловить. Поймать не может, хозяина рядом нет, и он собаку пинает: просто чтобы уйти, потому что отвернешься – она опять укусит! Логично же?

Я неуверенно киваю: если собака убегала, опасаться нового нападения было странно, скорее, человек пнул от злости, отомстил...

Адвокат, обрадовано:

- А хозяйка такую экспертизу предоставила: перелом позвоночника, ушибы внутренних органов…

Мне становится дурно, первоначальная картинка: на физкультурника в парке напала огромная бездомная зверюга, человек отбивался, и его, истекающего кровью, сумасшедшее зоолобби сажает в тюрьму – рассыпалась полностью. Силу удара по убегающей трусливой животинке надо все-таки соизмерять…

Но назвался груздем – полезай в кузов.

Со вздохом говорю:

- Ладно, давайте этого вашего легкоатлета. Имя, фото, интервью с ним – обязательно, справку по укушенной ноге из травмпункта, свидетелей, если есть…

Адвокат переглядывается с другим адвокатом:

- А… мы так не договаривались. Он известный человек, доцент престижного вуза, он боится, что вы его выставите психически нездоровым. Все-таки под 50 лет, неженат, живет с родителями, по-разному можно понять… Вы просто напишите: где грань самообороны при нападении собаки?

И правда, где грань… наглости? Говорить журналисту, что ему писать, ограничивая информацию общими фразами?

Справку о телесных повреждениях доцент передавать «КП» запрещает, фото ноги адвокат все-таки показывает.

Нога. На ней царапина.

Рана на ноге Александрова, якобы от укуса собаки.

ВИДЕОСАДИЗМ

Вне себя смотрю видеозапись: снято издалека, видны только крохотные фигурки. Вот идет физкультурник, вот ему под ноги кидается темное пятнышко (кусает? Не кусает? Понять невозможно), пробегает мимо, останавливается позади мужчины; тот наклоняется, встает… И, вдруг, начинает туда-сюда гоняться за собакой. Р-раз – с размаху бьет ногой, как по мячу в футболе, еще, наконец, настигает и принимается топтать…

Это даже не выплеск гнева, просто садизм…

Кстати, видео начинается за полминуты до эксцесса, и там видно, что собачка бежит навстречу садисту не одна, а с хозяйкой – и все время избиения женщина крутится тут же, потом хватает питомицу на руки.

А мне говорили, хозяйки рядом не было…

Я, конечно, разозлилась. Кто врет журналисту, тому мои поздравления.

Татьяна Лунева бегала в парке со своей собакой по кличке Луна. Фото: СОЦСЕТИ

ПОДМАНИВАЛ ЛАКОМСТВОМ

Татьяна Лунева – милая темноволосая женщина, живет в Олимпийской деревне, работает фитнес-тренером и психологом, выступает в топ-6 фитнес-бикини России и мира.

- Я ведь думала, она умерла, она не дышала у меня на руках. Рыдаю, добегаю с ней до ветклиники, падаю там на колени и кричу: «Убили собаку!» Мне сразу валерьянку: «Полицию будете вызывать?» Пока разговаривала с опером, забегает очевидец: «Я все видел, я снял, где он живет!» Он проследил за этим человеком, который после нападения на нас пошел, спокойно позанимался на турнике, купил в супермаркете салатик…

Луна (ударение на «у») сидит тут же, под столом. «Агрессивная» мальтипу – смесь той-пуделя и мальтийской болонки - нежная кроха двух килограмм весом. Я, если честно, собак не очень, но во время интервью Луна начинает тихо лизать мне ногу, и сердце тает: так делает моя кошка.

Луна - мальтийская болонка, нежная кроха двух килограмм весом. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Татьяна с дрожью вспоминает: высокий мужчина со странной походкой шел навстречу и еще издалека стал подманивать собаку: «Тютя, тютя!», - присел и показал лакомство в руке. Женщина не напряглась: коллега-спортсмен, европейская внешность, любит собак – а вот Луна замерла.

- И тут я вижу злые глаза – ярко-голубые, агрессивные. Я отбегаю и пытаюсь звать собаку - он начинает размахивать ногами, сначала не попадает, я кричу: «Убийца! Отойди от моей собаки!!! Умоляю!!!»,- у меня истерика, а он сбивает ее и пинает лежащую, и улыбается без единого слова…

После нападения на собаку мужчина спокойно позанимался на турнике в парке Фото: Кадр видео

Луна была тогда щенком, восемь месяцев. В клинику полутруп взяли без гарантий: отлом позвоночного диска, отбитые почки, политравма органов – выжила собака только потому, что муж Татьяны сказал: «Прокатывай кредитку».

Травмы у Луны: отлом позвоночного диска, отбитые почки, политравма органов

Лечение встало в 43 тысячи рублей, с кредитом семья, в которой двое детей, рассчиталась только теперь.

Луну пришлось стерилизовать, а ведь щенки этой породы стоят 150-350 тысяч рублей, и хозяева рассчитывали на потомство.

Сама Татьяна долго не могла выйти в парк, ее трясло, пришлось лечиться у психотерапевта.

Лечение собаки встало в 43 тысячи рублей, с кредитом семья, в которой двое детей, рассчиталась только теперь. Фото: СОЦСЕТИ

«НАШ ПРЕПОД – ПСИХБОЛЬНОЙ!»

Так кто же этот физкультурник, мастер спорта и доцент?

Сразу после происшествия Татьяна написала в Инстаграме несколько душераздирающих постов, но стойко отказалась назвать обидчика: не хотела самосуда со стороны собачников (эти умеют).

Мы тоже не имеем права разглашать личные данные, ведь человек еще не признан виновным, и, как мы видим, по-любому хочет уйти от ответственности.

Врет, что его укусили, что родители дома видели порванную окровавленную одежду, - а на съемке, сделанной очевидцем, штаны целые.

Принес в полицию поддельную справку из травмпункта (которую не разрешил показывать «КП»): эксперты-ветеринары объяснили дознанию, что мальтипу по строению пасти не может оставить прямой след, отпечаток обязательно будет круглым.

Кстати уж, на очной ставке задержанный скалился в лицо Татьяне: «Я эту женщину в первый раз вижу», - а укушенный точно бы кинулся с кулаками: «Это хозяйка той шавки…»

Короче, открываем поисковик: выпускник МГИМо, доцент престижного университета, куча научных работ. Ученый, кандидат юридических наук, в прошлом не последний сотрудник еще двух не менее престижных университетов… пусть будет Александр Александров*.

Студенты на сайте отзывов пишут: «Е…» (непечатный эквивалент слова «безумный»), «Лояльный, но с явным перечнем психических отклонений», «Мужик красава, предмет знает отлично, но вот про эгоцентризм весьма верно».

Так отзываются об Александрове его студенты Фото: скриншот

- Далеко за сорок, а не женат и до сих пор с кнопочным телефоном ходит, - коротко сказал бывший сослуживец отца Александрова, старого работника внутренних органов.

Дозвонившимся журналистам отец рассказывал, что в 16 лет Сашу сильно покусала собака, он тогда начинал спортивную карьеру, был чемпионом и призером Москвы в беге: юноше пришлось на год оставить спорт и делать уколы от бешенства, видно, это сказалось на его психике.

Впрочем, экспертиза сказала, что доцент нормальный.

На доцента Александрова завели уголовное дело.

КТО ЖЕ ТЕБЯ ОБИДЕЛ

Жертвами юриста стали еще минимум две женщины: соседка по двору Юлия и преподаватель МГИМО Азиза. История с Юлей произошла два года назад: доцент занимался скандинавской ходьбой, Юлин слепой джек-рассел облаял его из кустов, спортсмен ударил собаку палкой, толкнул и обматерил хозяйку, женщина упала и сломала ногу.

Юлия отказалась бороться с Александровым. Фото: СОЦСЕТИ

Отец Александрова выплатил тогда покалеченной 40 тысяч рублей, а доцент прямо при Юле выговаривал родителю:

- Плати, если тебе нечего делать, я бы не дал ЕЙ ни рубля,- и сидел такой гордый и красивый.

То уголовное дело закрыли за примирением сторон, Юлия просто нашла Татьяну в соцсети.

Пострадавшая Юля прислала Татьяне Луневой фото своего избитого палкой слепого джек-рассела и обещала: «Я с вами». Но потом отказалась бороться с Александровым. Фото: скриншот

Азиза пострадала уже после нападения на Татьяну в том же парке Олимпийской деревни: доцент подошел к мальтийской болонке женщины, махал руками, лаял, снимал собаку на телефон. Охранники ржали, женщина в ужасе написала Татьяне.

- Видимо, вы тоже миниатюрная брюнетка, - пошутила Лунева и попала в точку.

Все три женщины – примерно одного типа внешности, собаки мелкие.

«Какой-то вы маньяк несексуальный», - вспоминается Вишневский. Однако, серия налицо, вы не находите?

Взгляд с 6-го этажа

Можно быть человеком, а можно пестовать свою месть

Я честно повторяю: это не классическое мое расследование, я не читала материалы уголовного дела, я даже не уверена, что доцента не отмажут: уж больно связи у него высокие. Юля, кстати, уже отказалась разговаривать с «КП».

Я лучше - о собачниках и спортсменах. Когда я писала о нападении собак на людей, мне часто приходили комментарии: «Занимаюсь спортом в парках, постоянно конфликтую с собаками и их владельцами: спускают животных с поводка, те кидаются на бегунов и велосипеды, дерусь, доколе?!»

«Доколе?!», - грозно повторяла я, хотя сама в жизни не поругалась ни с одним собачником: если на меня лают, я радостно-испуганно кричу: «Ой, какие вы страшные!», - и ситуация мигом разрешается.

Да, это непросто: людям с противоположными интересами жить в переполненном, как коммуналка, городе. Да, я верю: где-то по московским паркам ходит Александров-2 с волкодавом и прицельно притравливает пса на старушек, мстит за какую-нибудь школьную двойку.

Можно быть человеком, а можно выращивать и пестовать свою месть.

Уголовное дело было готово для передачи в суд, но адвокат настоял, чтобы его передали из дознания в следствие. «Комсомольская правда» дважды просила господина Александрова об интервью, раз он втравил нас в эту историю.

Тщетно…

Я же не миниатюрная брюнетка с маленькой собачкой...

*Имя и фамилия изменены.