«Пинает лежащую и улыбается»: Доцента престижного университета прозвали «собачьим» маньяком

Александров - доцент престижного московского вуза.
Фото: СОЦСЕТИ
У меня есть фишка «Расследование наоборот». Она случается, когда герои просят написать на тему: «Злые менты сажают честных продавцов мака за наркоторговлю» или «Сын высокопоставленного начальника изнасиловал бедную сиротку и ушел от ответственности». Но когда я, полыхая гневом, приезжаю разбираться, все оказывается строго наоборот.
К «честным торговцам маком» открыто стоит очередь обдолбанных, а полицейская прослушка разговоров: «Дай дозу», - «Чем заплатишь?», - «Я телевизор у родаков украл», - занимает два тома уголовного дела.
Иногда и расследования-то не выходит: герои понимают, что лапша на уши журналиста не навешивается, и «бедная сиротка» легкого поведения начинает прятаться от корреспондента, а «отмазанный» «высокопоставленный сынок», как выясняется, вообще давно уже служит в армии. В сапогах, в сапогах, так же, как все, как все...
Рождается расследование-памфлет, мой личный жанр: как герои пытались обмануть «КП». Никогда такого не было, вот и опять. Поехали.
Мне написали письмо:
«Ульяна! Я адвокат. Защищаю физкультурника, которого в парке укусила собака. По итогу, после неудачной попытки поймать ее и отвезти в ветеринарку (проверить, не бешеная ли), он дал собаке пинка. Факт укуса зафиксирован, но физкультурника сажают за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Дерзнул обратиться к вам за помощью, потому что видел вашу статью на схожую тему».
О! Я и собаки – давняя любовь.
Я и писала о нападениях бродячий стай на бегунов, и ратовала за полный безвозвратный отлов без пожизненного содержания в приютах (это слишком дорого при общей бедности), и объясняла отравленную колбасу догхантеров тем, что по улицам все-таки ходить как-то надо, ведь искусанных детей становится все больше…
В общем, зоозащитники меня саму зовут догхантером.
Конечно, я с радостью согласилась рассказать о несправедливо обвиняемом.
Встретилась с адвокатом. Рассказывает:
- Это было 23 ноября. Мужчина бегал в парке Олимпийской деревни, он легкоатлет, мастер спорта по бегу в юношеском разряде, сейчас регулярно поддерживает форму, бегает каждый день. На него бросается маленькая собачка и кусает…
Видимо, на словах «маленькая собачка» лицо у меня вытягивается, потому что адвокат спешно продолжает:
- Знаете, бывают такие мелкие, злобные, мы заказывали экспертизу, и именно собаки этой породы мальтипу могут отличаться дурным нравом. Все есть на видеозаписи камер парка: собака подбегает, он резко хватается за ногу и начинает животное ловить. Поймать не может, хозяина рядом нет, и он собаку пинает: просто чтобы уйти, потому что отвернешься – она опять укусит! Логично же?
Я неуверенно киваю: если собака убегала, опасаться нового нападения было странно, скорее, человек пнул от злости, отомстил...
Адвокат, обрадовано:
- А хозяйка такую экспертизу предоставила: перелом позвоночника, ушибы внутренних органов…
Мне становится дурно, первоначальная картинка: на физкультурника в парке напала огромная бездомная зверюга, человек отбивался, и его, истекающего кровью, сумасшедшее зоолобби сажает в тюрьму – рассыпалась полностью. Силу удара по убегающей трусливой животинке надо все-таки соизмерять…
Но назвался груздем – полезай в кузов.
Со вздохом говорю:
- Ладно, давайте этого вашего легкоатлета. Имя, фото, интервью с ним – обязательно, справку по укушенной ноге из травмпункта, свидетелей, если есть…
Адвокат переглядывается с другим адвокатом:
- А… мы так не договаривались. Он известный человек, доцент престижного вуза, он боится, что вы его выставите психически нездоровым. Все-таки под 50 лет, неженат, живет с родителями, по-разному можно понять… Вы просто напишите: где грань самообороны при нападении собаки?
И правда, где грань… наглости? Говорить журналисту, что ему писать, ограничивая информацию общими фразами?
Справку о телесных повреждениях доцент передавать «КП» запрещает, фото ноги адвокат все-таки показывает.
Нога. На ней царапина.
Рана на ноге Александрова, якобы от укуса собаки.
Вне себя смотрю видеозапись: снято издалека, видны только крохотные фигурки. Вот идет физкультурник, вот ему под ноги кидается темное пятнышко (кусает? Не кусает? Понять невозможно), пробегает мимо, останавливается позади мужчины; тот наклоняется, встает… И, вдруг, начинает туда-сюда гоняться за собакой. Р-раз – с размаху бьет ногой, как по мячу в футболе, еще, наконец, настигает и принимается топтать…
Это даже не выплеск гнева, просто садизм…
Кстати, видео начинается за полминуты до эксцесса, и там видно, что собачка бежит навстречу садисту не одна, а с хозяйкой – и все время избиения женщина крутится тут же, потом хватает питомицу на руки.
А мне говорили, хозяйки рядом не было…
Я, конечно, разозлилась. Кто врет журналисту, тому мои поздравления.
Татьяна Лунева бегала в парке со своей собакой по кличке Луна.
Фото: СОЦСЕТИ
Татьяна Лунева – милая темноволосая женщина, живет в Олимпийской деревне, работает фитнес-тренером и психологом, выступает в топ-6 фитнес-бикини России и мира.
- Я ведь думала, она умерла, она не дышала у меня на руках. Рыдаю, добегаю с ней до ветклиники, падаю там на колени и кричу: «Убили собаку!» Мне сразу валерьянку: «Полицию будете вызывать?» Пока разговаривала с опером, забегает очевидец: «Я все видел, я снял, где он живет!» Он проследил за этим человеком, который после нападения на нас пошел, спокойно позанимался на турнике, купил в супермаркете салатик…
Луна (ударение на «у») сидит тут же, под столом. «Агрессивная» мальтипу – смесь той-пуделя и мальтийской болонки - нежная кроха двух килограмм весом. Я, если честно, собак не очень, но во время интервью Луна начинает тихо лизать мне ногу, и сердце тает: так делает моя кошка.
Луна - мальтийская болонка, нежная кроха двух килограмм весом.
Фото: Ульяна СКОЙБЕДА
Татьяна с дрожью вспоминает: высокий мужчина со странной походкой шел навстречу и еще издалека стал подманивать собаку: «Тютя, тютя!», - присел и показал лакомство в руке. Женщина не напряглась: коллега-спортсмен, европейская внешность, любит собак – а вот Луна замерла.
- И тут я вижу злые глаза – ярко-голубые, агрессивные. Я отбегаю и пытаюсь звать собаку - он начинает размахивать ногами, сначала не попадает, я кричу: «Убийца! Отойди от моей собаки!!! Умоляю!!!»,- у меня истерика, а он сбивает ее и пинает лежащую, и улыбается без единого слова…
После нападения на собаку мужчина спокойно позанимался на турнике в парке
Фото: Кадр видео
Луна была тогда щенком, восемь месяцев. В клинику полутруп взяли без гарантий: отлом позвоночного диска, отбитые почки, политравма органов – выжила собака только потому, что муж Татьяны сказал: «Прокатывай кредитку».
Травмы у Луны: отлом позвоночного диска, отбитые почки, политравма органов
Лечение встало в 43 тысячи рублей, с кредитом семья, в которой двое детей, рассчиталась только теперь.
Луну пришлось стерилизовать, а ведь щенки этой породы стоят 150-350 тысяч рублей, и хозяева рассчитывали на потомство.
Сама Татьяна долго не могла выйти в парк, ее трясло, пришлось лечиться у психотерапевта.
Лечение собаки встало в 43 тысячи рублей, с кредитом семья, в которой двое детей, рассчиталась только теперь.
Фото: СОЦСЕТИ
Так кто же этот физкультурник, мастер спорта и доцент?
Сразу после происшествия Татьяна написала в Инстаграме несколько душераздирающих постов, но стойко отказалась назвать обидчика: не хотела самосуда со стороны собачников (эти умеют).
Мы тоже не имеем права разглашать личные данные, ведь человек еще не признан виновным, и, как мы видим, по-любому хочет уйти от ответственности.
Врет, что его укусили, что родители дома видели порванную окровавленную одежду, - а на съемке, сделанной очевидцем, штаны целые.
Принес в полицию поддельную справку из травмпункта (которую не разрешил показывать «КП»): эксперты-ветеринары объяснили дознанию, что мальтипу по строению пасти не может оставить прямой след, отпечаток обязательно будет круглым.
Кстати уж, на очной ставке задержанный скалился в лицо Татьяне: «Я эту женщину в первый раз вижу», - а укушенный точно бы кинулся с кулаками: «Это хозяйка той шавки…»
Короче, открываем поисковик: выпускник МГИМо, доцент престижного университета, куча научных работ. Ученый, кандидат юридических наук, в прошлом не последний сотрудник еще двух не менее престижных университетов… пусть будет Александр Александров*.
Студенты на сайте отзывов пишут: «Е…» (непечатный эквивалент слова «безумный»), «Лояльный, но с явным перечнем психических отклонений», «Мужик красава, предмет знает отлично, но вот про эгоцентризм весьма верно».
Так отзываются об Александрове его студенты
Фото: скриншот
- Далеко за сорок, а не женат и до сих пор с кнопочным телефоном ходит, - коротко сказал бывший сослуживец отца Александрова, старого работника внутренних органов.
Дозвонившимся журналистам отец рассказывал, что в 16 лет Сашу сильно покусала собака, он тогда начинал спортивную карьеру, был чемпионом и призером Москвы в беге: юноше пришлось на год оставить спорт и делать уколы от бешенства, видно, это сказалось на его психике.
Впрочем, экспертиза сказала, что доцент нормальный.
На доцента Александрова завели уголовное дело.
Жертвами юриста стали еще минимум две женщины: соседка по двору Юлия и преподаватель МГИМО Азиза. История с Юлей произошла два года назад: доцент занимался скандинавской ходьбой, Юлин слепой джек-рассел облаял его из кустов, спортсмен ударил собаку палкой, толкнул и обматерил хозяйку, женщина упала и сломала ногу.
Юлия отказалась бороться с Александровым.
Фото: СОЦСЕТИ
Отец Александрова выплатил тогда покалеченной 40 тысяч рублей, а доцент прямо при Юле выговаривал родителю:
- Плати, если тебе нечего делать, я бы не дал ЕЙ ни рубля,- и сидел такой гордый и красивый.
То уголовное дело закрыли за примирением сторон, Юлия просто нашла Татьяну в соцсети.
Пострадавшая Юля прислала Татьяне Луневой фото своего избитого палкой слепого джек-рассела и обещала: «Я с вами». Но потом отказалась бороться с Александровым.
Фото: скриншот
Азиза пострадала уже после нападения на Татьяну в том же парке Олимпийской деревни: доцент подошел к мальтийской болонке женщины, махал руками, лаял, снимал собаку на телефон. Охранники ржали, женщина в ужасе написала Татьяне.
- Видимо, вы тоже миниатюрная брюнетка, - пошутила Лунева и попала в точку.
Все три женщины – примерно одного типа внешности, собаки мелкие.
«Какой-то вы маньяк несексуальный», - вспоминается Вишневский. Однако, серия налицо, вы не находите?
Можно быть человеком, а можно пестовать свою месть
Я честно повторяю: это не классическое мое расследование, я не читала материалы уголовного дела, я даже не уверена, что доцента не отмажут: уж больно связи у него высокие. Юля, кстати, уже отказалась разговаривать с «КП».
Я лучше - о собачниках и спортсменах. Когда я писала о нападении собак на людей, мне часто приходили комментарии: «Занимаюсь спортом в парках, постоянно конфликтую с собаками и их владельцами: спускают животных с поводка, те кидаются на бегунов и велосипеды, дерусь, доколе?!»
«Доколе?!», - грозно повторяла я, хотя сама в жизни не поругалась ни с одним собачником: если на меня лают, я радостно-испуганно кричу: «Ой, какие вы страшные!», - и ситуация мигом разрешается.
Да, это непросто: людям с противоположными интересами жить в переполненном, как коммуналка, городе. Да, я верю: где-то по московским паркам ходит Александров-2 с волкодавом и прицельно притравливает пса на старушек, мстит за какую-нибудь школьную двойку.
Можно быть человеком, а можно выращивать и пестовать свою месть.
Уголовное дело было готово для передачи в суд, но адвокат настоял, чтобы его передали из дознания в следствие. «Комсомольская правда» дважды просила господина Александрова об интервью, раз он втравил нас в эту историю.
Тщетно…
Я же не миниатюрная брюнетка с маленькой собачкой...
*Имя и фамилия изменены.