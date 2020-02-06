Полицейское изнасилование в Уфе: дознавательницу наказали, потому что она помешала сексу начальника и коллеги

Уважаемые читатели, это материал 18+. Читать его детям нельзя, а вот начинающим работать и начинающим употреблять алкоголь юным – даже необходимо.

Год назад я написала о разнузданной секс-истории в погонах: высокопоставленные полицейские, начальники райотделов Башкирии, хором изнасиловали 23-летнюю дознавательницу, дочь командира республиканского ОМОНа.

Жертва заявила о множественных противоестественных и естественных актах, которые полицейские совершали с ней по двое одновременно, - но вставшие на защиту арестованных коллеги и адвокаты рассказывали совсем другое.

Что у девушки нет никаких повреждений: порывов, разрывов, характерных для насильственного анального секса. Что у нее только мелкие синячки и сломанный палец – а как им не быть, если девица в пьяном виде падала с лестницы?

Гульназ демонстрирует побои, фото из уголовного дела.

Пьяна она была настолько, что не помнит, как менты ее одевали. Секс у мужиков, да, был – но не с дознавательницей, а со своими «штатными любовницами! Сперма в туалете не найдена, сам туалет маленький, три активно двигающихся человека разом там никак не помещаются…

Потерпевшая у места преступления - туалета.

«И, главное, - говорили боевые товарищи арестантов, - у кого поднимется, скажем, рука на дочку главомоновца? Они, что – самоубийцы?»

Выходило, что девушка придумала весь ужас, потому что ее собирались уволить за непристойное поведение - после попойки она явилась в отдел с запахом перегара - а ведь увольнение из МВД по «волчьей статье» это не только крах карьеры: бывший сотрудник должен вернуть ведомству 500 тысяч рублей, потраченные на его обучение в вузе!

500 тысяч – мотив для клеветы или нет?

Возбуждение уголовного дела с этих позиций виделось какой-то разборкой спецслужб: Росгвардия и СК сводят счеты с МВД... И окончательно все расслабились, когда в мае "групповых насильников" освободили под домашний арест.

Тем интереснее было возвращение в реальность. Перед Новым годом Кировский суд Уфы признал полицейских виновными и дал им по 6-7 лет реального лишения свободы.

Как же так, дорогая редакция?

НИЧЕГО СЕБЕ «СИНЯЧКИ»…

Я выехала в Уфу, чтобы понять, где я налажала. Ведь повреждений у девчонки – нет. Мужики осуждены голословно, как мой недавний герой, который шел пописать, а сел за педофилию?

Или сыграла политика? Осенью президент Башкирии назначил отца потерпевшей Ирека Сагитова вице-премьером Башкирии и наградил его орденом, тогда как прежний вице-премьер был из МВД и близко знал будущих насильников…

Я решила сама прочесть уголовное дело: это нетрудно, копии есть у всех участников процесса.

Открыла первый том… и чуть со стула не свалилась.

В глаза бросились справка из уфимской горбольницы: «Фатхлисламова Гульназ Ириковна (так зовут потерпевшую, личность которой после приговора уже не скрывается. – Ред.). Диагноз: травматическое повреждение слизистой прямой кишки», - и объяснения проктолога, какие именно там были трещины и ссадины, как свежо они кровоточили, и как больно было пациентке производить осмотр.

Да, по словам врачей, пришедшая с мамой избитая девушка сразу сообщила, что ночью ее изнасиловали трое мужчин и одна женщина, и называла место: Отдел по вопросам миграции Уфимского ОМВД. Нет, ни при падении, ни от естественных болезней получить эти травмы невозможно. Да, именно такие разрывы получаются при резком введении тупого предмета, например, эрегированного полового члена…

Шок – это по-нашему. Вот тебе и «синячки»…

Раз адвокаты так эталонно обманывали нас, стоит заново пересмотреть всю историю. Теперь – строго по документам.

ЛЮБА – ЗВЕЗДА ЮТУБА

5 октября 2018 года личный состав отдела МВД по Уфимскому району отмечал день уголовного розыска в специально снятом зале гостиницы «Лукоморье» в селе Михайловка под Уфой. Явилась туда и наша потерпевшая.

Начальник дознания Акрам Кязимов, непосредственный руководитель Гульназ: «Уже было шоком, что она туда пошла, она работала всего 20 дней», - только из института.

Старший дознаватель Абдрахманова: «Начала пить вино, шампанское, все вперемешку и с горла запивала шампанским».

Дознаватель Шайхуллина: «Водку, сама себе наливала».

Начались танцы в лазерном дыму. «Платье на ней было обтягивающее, она участвовала в конкурсах: надо было проходить кубики. Она, переходя через кубики, поднимала платье, оголяя части тела», «в один момент при конкурсе задрала платье до талии, оголив ноги», - имена свидетелей уже не пишу, слишком много их.

Напоминаю: вокруг – офицеры полиции, и, не побоюсь этого слова, мусульмане.

«Она ходила шаталась», «в конце изрядно пьяная была, искала руководящий состав». «На пенсию уходил заместитель полиции Сапчижкин, она откровенно с ним танцевала, стала целовать при всех, он ее отодвигал, показывал кольцо, нам было смешно. Таскала его за руку, не давала сесть ему. Подходила, хватала и приглашала на танец словами: «Иди сюда», потом выбежала за ним, когда он пошел курить на улицу, накинулась на него, сотрудник снял ее с Сапчижкина и затащил обратно в кафе, она кричала, что хочет быть его любовницей», «Говорила: «Знать ничего не хочу: хочу его!», «Стала падать, опера ее подхватили, посадили на стул…»

В общем, вы поняли. «Люба – звезда Ютуба».

К Гульназ подходили, говорили, что так вести себя нельзя, что она только начинает службу... Девица отвечала: «Мне по фигу, мой отец начальник ОМОНа!»

Упомянутая Шайхуллина закрыла ее в хозяйственном помещении и полчаса с ней сидела, не выпускала...

На всякий случай, напоминаю: это официальные показания, зафиксированные и в уголовном деле об изнасиловании Фатхлисламовой, и в решении гражданского суда о ее увольнении за поступок, порочащий честь МВД.

Пьяная Гульназ поехала домой на машине, возле деревенского магазина ее встретили опер убойного отдела и парень-дознаватель, предложили помочь добраться до дома, трезвый опер сел за руль «Лады»-Калины» Фатхлисламовой, дознаватель поехал следом. Вдруг у Затонского моста опер остановился и выскочил: девица стала «наглаживать» его «интимные места»; пока парень размахивал руками и объяснял ситуацию товарищу, машина Гульназ завелась, поехала назад и врезалась в машину дознавателя…

Это доказано уже не только показаниями свидетелей: после долгих препирательств в ВотсАп Фатхлисламова перечислила коллеге пять тысяч рублей, хотя ремонт стоил пятнадцать, написала: «Скажи и на том спасибо».

Я о чем?

Если молодая, без году неделя, сотрудница жаждет секса с начальством, неужели господа офицеры ей откажут?

Это, конечно, версия, но Гульназ сама рассказывает: «На празднике 5 октября присутствовали приглашенные гости, в частности, начальник отдела полиции по Кармаскалинскому району республики Башкортостан по имени Салават (ныне осужденный за изнасилование Галиев. – Ред.). Салават был с Матвеевым (начальником ОМВД, в котором работала Гульназ, вторым насильником.- Ред.). Я хотела выйти подышать воздухом, так как мне было жарко. Проходила порог зала, который ведет на улицу. В этот момент Салават меня резко обнял, то есть обхватил рукой за талию и прижал к себе. Стал спрашивать меня, откуда я такая красавица, где работаю».

Понятно, да?

Заметили красавицу.

Бывший начальник отдела полиции по Кармаскалинскому району Салават Галиев.Фото: Рустем АХУНОВ

«БОСС ВЫЗЫВАЕТ. ЭТО ПРИКАЗ»

Буквально через три недели, в 19.00, Гульназ сидела в кабинете, и к ней вошла дежурная дознаватель Таня Тонких. Таня сказала: «Одевайся, поедем кое-куда». Гульназ удивилась: «Куда?», - Таня перешла на шепот: «Мы теперь с тобой поедем. Босс вызывает», - и изобразила Матвеева: «Ты сдаешь оружие, берешь с собой Гульназ, сейчас водитель мой приедет, заберет вас, и мы вместе поужинаем. Это приказ».

Дознаватель Таня Тонких, которая привела девушку ментам.Фото: Youtube

Матвеев и Таня, конечно, бьют себя пяткой в грудь, что было по-другому: звали Таню, постоянную любовницу Матвеева, а уж заодно ее спросили: «Кто там еще с тобой?», - но факт остается фактом: давние друзья, начальники Уфимского и Кармаскалинского райотделов, два дня перезванивались, чтобы встретиться. Тема разговора – возможный переход Матвеева в правительство Башкирии и назначение Галиева на его место, но встреча была именно неформальной: с водочкой и закуской, в стоящем на отшибе отделе миграции Уфимского ОМВД, в комнате отдыха начальника Яромчука (ныне третьего осужденного). Встречались там не в первый раз.

Бывший руководитель миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району Павел Яромчук.Фото: Рустем АХУНОВ

Гульназ: «Тонких сказала мне в машине, чтобы я не задавала лишних вопросов. Я спросила у нее, почему. Тонких ответила: «С такими людьми не нужно задавать лишних вопросов»… Мы вошли в здание, я услышала мужские голоса из комнаты отдыха. Матвеев крикнул Тонких: «Тань, ты одна, что ли?» Тонких ответила ему: «Нет, ты что, я с Гульназ».

Совсем потерпевшую не ждали, да...

«…МНЕ В ХАРЮ ТЫКАТЬ»

Мы сейчас отвлечемся.

Вы в комнатах отдыха милицейских начальников и армейских генералов бывали?

И я бывала.

И всем совершенно ясно, с какой целью туда водят 18-20-летних девушек (подсказка: вовсе не для пьянства).

…Пили за День комсомола, девушкам наливали White horse, Гульназ говорит, что чувствовала себя не в своей тарелке и старалась пить по пол-рюмочки, полицейские, наоборот, что девушка была весела, провозглашала тост «За то, что оказалась в такой компании», рассказывала, что ее отец – Сагитов.

Для Салавата Галиева это оказалось неожиданностью: он хорошо знает семью командира ОМОНа, но дочь-то внебрачная...

Хозяин кабинета Яромчук: «В какой-то момент Гульназ стала оказывать знаки внимания Матвееву, со словами: «Я хочу такого любовника, как вы», - пыталась трогать его за половые органы. На все это смотрела Тонких, которая состоит в близких отношениях с Матвеевым... Несколько раз пыталась положить голову на плечи и ноги Матвеева, Тонких ее с силой отталкивала. Затем Гульназ переключилась на Галиева».

Бывший начальник отдела полиции по Уфимскому району Эдуард Матвеев.Фото: Рустем АХУНОВ

Матвеев: «Фатхлисламова разговаривала с Галиевым на повышенных тонах: «Ты! Вот у тебя есть любовница? А я хочу, чтобы у меня был любовник!»

Оговаривают офицеры девушку-ромашку или отвязная сотрудница правда лезла к ним на коленки, мы никогда не узнаем. Но, честно, это не важно. Слушаем Гульназ.

«Тонких и Матвеев вышли из кабинета, а я осталась в компании Салавата и Яромчука. Я захотела пойти в туалет. Открыв дверь, я увидела, что Тонких стоит, нагнувшись вперед и опираясь руками на раковину. За ней стоял Матвеев со спущенными штанами до колен, при этом совершал поступательные движения. Я поняла, что они занимались сексом. Я закрыла глаза, сказала: «Извините», - после чего прошла дальше в туалет мимо Матвеева и Тонких. Встала ногами на ободок унитаза. В это время дверь в кабинку открылась и ко мне прошел Матвеев. У него были спущены штаны. Он подошел ко мне, схватил рукой за левое плечо, попытался притянуть к себе. На уровне моего рта находился половой член. Я рукой оттолкнула Матвеева в живот, возмутилась его поведению и сказала: «Что вы делаете?» Матвеев стоял передо мной, а я справляла свою нужду. Потом я аккуратно постаралась обойти Матвеева и выйти из туалета. Я ему сказала, чтобы он успокоился. Далее я пошла в кабинет Яромчука».

Вот!

Подчиненная помешала командиру в самый интимный момент. Мало того, ОСТАЛАСЬ В ПОМЕЩЕНИИ с парочкой, которой мешала (бездна такта). У девушки еще был шанс убежать, она ведь наглядно увидела, зачем здесь женщины, но - не хватило трезвости.

И ее решили наказать.

РЕШИЛИ НАКАЗАТЬ

Общаясь в прошлом году с товарищами обвиняемых, я расспрашивала:

- Так что, ваш Матвеев уединялся с Таней?

- Ну, он пытался, но помешали им! – горячо отвечали товарищи. – Эта… потерпевшая все время лезла, нос свой любопытный совала. Ну, пришлось ее маленько наказать…

- Как – наказать? – насторожилась я.

И люди немедленно съехали с базара: сделали вид, что имели в виду дисциплинарное взыскание.

«Наказывал» Яромчук, причем самым садистским способом. В его трусах найдены влагалищные клетки Фатхлисламовой, а его биология – вообще на всей одежде и белье Гульназ. Его участие доказано железно, но он был не один: на белье несчастной девушки найдены следы множества лиц, которые эксперт не смог идентифицировать, и кто это был - рота ППС? - мы просто не знаем.

Вещи Гульназ, на которых была найдена биология насильника.

Распоряжение отдавал Матвеев, это же его подчиненная не поняла значения слова «субординация».

Девушку изначально привезли для Галиева (Матвееву – Таню, Яромчук просто предоставлял хату), но в процессе начальник Кармаскалинского райотдела, похоже, дал задний ход: всю попойку названивал старой знакомой, и, в конце концов, именно с ней уехал в гостиницу (зафиксировано восемь или десять соединений, счет подшит в уголовное дело).

Галиев: «Это (большое количество звонков. – Ред.) было связано с тем, что я хотел быстрее уйти из компании Фатхлисламовой, так как узнал, что она является дочерью моего хорошего знакомого и соседа Сагитова. Ирек Сагитов неоднократно был у меня дома, знает мою семью. Также в 2011 году мы вместе с Сагитовым задерживали вооруженного преступника. Мне стало очень неудобно находиться в этой компании...»

Неудобно, потому что Галиев знал, что замышляется?

Для непонятливых: это – моя версия.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

Следствие роли преступников не распределяет: просто накинулись все разом, безмотивно затолкали в туалет, и…

Так описывает обвиняемая, и так, конечно, не складывается: следы Матвеева и Галиева все-таки не обнаружены (обнаружены следы Яромчука и неидентифицируемых лиц).

Следствие оказалось в трудном положении: ничего, кроме начала пьянки и самого момента насилия, девушка не помнила. В уголовном деле – утренняя переписка Гульназ и Тани в ВотсАпе: «Как я вчера уехала?», - «Я не помню. Я проснулась в подъезде в 4.30. Пипец жестко мы накидались. Я еще бровь разбила, хрен знает где. Я никого не била?», - «Может, мы на такси поехали»,- классический такой алкогольный провал, у обеих.

Переписка Гульназ с Татьяной Тонких.

Выяснили: девушек довез Яромчук, в 0.30. После Гульназ из дома не выходила. Синячки на теле девушки точно совпадают с тем, как она описывает насилие: держали за руки, за шею, за талию - это следы пальцев...Время преступления следствие определило с 20.39 до 20.53 (это промежуток между звонками Галиева, в 21.00 он уехал). Три часа, по официальной версии, Гульназ лежала в туалете...

На очной ставке девушка говорила: «Я чувствовала запах от половых органов Матвеева», - и плакала: «Меня держали за мои волосы, тянули. И в это время я ревела. Никогда так не ревела. Я чувствовала унижение, что надо мной смеются такие люди, которым я доверяла! Они только делали мне больно, сделали свои дела и бросили, там я и осталась, с трудом взяла свои вещи. Мне было стыдно, это просто посмешище надо мной, над моими родителями... Я себя успокаиваю, мне до сих пор больно. Я должна была обратиться, иначе меня бы называли шлюхой…»

Бедная девочка.

Подруга Галиева, которой полицейский звонил весь вечер, пыталась обеспечить другу алиби: Светлана утверждала, что была на пьянке, и никто Гульназ там не насиловал. Потерпевшая никакой Светланы не помнила.

Следователи провели эксперимент: предъявили Светлане пять похожих девушек на опознание (Гульназ Фатхлисламова - под номером 4). Женщина не смогла узнать потерпевшую. Алиби развалилось.

ВМЕСТО МОРАЛИ

Читать показания Гульназ на суде очень больно. Она говорит, что долгое время боялась выходить на улицу: боялась, что ее могут убить, и до сих пор боится. Что потеряла всех друзей, пять лет учебы в МВД и веру в будущее. Что выдерживать давление СМИ было очень сложно, ее «некрасивое прошлое» использовали как доказательство невиновности полицейских, а она просто хотела, чтобы «преступление против нее не осталось традицией». Она удивлена, что сохранила разум.

Я принимаю этот упрек: я не нашла Гульназ год назад, когда она пряталась с депрессией в больнице, и напечатала заметку со слов адвокатов, которые спрашивали: «А почему наутро после изнасилования жертва пошла на службу, и даже здоровалась с насильниками? Почему вымылась?»

Гульназ со своим адвокатом в суде.Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня я знаю ответ Гульназ на суде: страшно было решиться писать заявление, страшно ломать свою жизнь. Дыша вчерашними испарениям, дознаватель сидела на оперативке, и даже просила доставить ей подозреваемого. «Гульназ, да ты пьяная!», - возмущались коллеги, а она, запершись в туалете, списывалась с сокурсниками, просила совета: что делать? Когда Матвеев вызвал ее по громкой связи, она даже надеялась, что он перед ней извинится...

Наивная: он только ругал: «Зачем рассказала отцу?», - а потом и отец сказал: «Надо решать по закону».

Вот вся история.

Кстати, я хочу развенчать созданный СМИ миф: Гульназ совсем не мажорка. На фотографиях в уголовном деле - недорогая одежда, в съемной квартире - один диван на двоих с матерью... Золушка, безотцовщина, которую по звонку устроили на работу и которая не смогла вести себя там… скромно.

Не мне читать мораль: разбирая злоключения Гульназ, я с ужасом думала, что в юности сделала все те же ошибки, по списку, и то, что ни одна тогдашняя история из серии: «Как мы вчера нажрались», - не закончилась для меня плохо - не моя заслуга, а недоработка насильников.Но я очень надеюсь, что мой материал поможет понять юным, сколько беды может случиться просто из-за выпивки. Когда молодой неоперившийся сотрудник пытается войти в коллектив и пьет наравне с бывалыми.

P. S. Осужденные - Галиев, Матвеев и Яромчук - каждый день ходят в суд читать дело, чтобы подать на пересмотр. Все трое глупо отрицают вину даже теперь, когда самое время все валить на Яромчука, и просто из чувства брезгливости надо держаться подальше от доказанного насильника. Все вместе курят на улице.

По гражданскому иску насильники заплатят Гульназ 3 миллиона рублей. Это их домики: Матвеева...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

...ещё один дом Галиева...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

...и дом Яромчука.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я смотрю на бывших полицейских и говорю адвокату:

- А вот признались бы они, что там на самом деле было: кто просто смотрел, и потому не оставил биологии, кто уехал, кого позвали на помощь Яромчуку - возможно, Галиев бы и выскочил.

- Как вариант, - соглашается мой спутник.

Трижды женатый отец четверых детей Яромчук оборачивается ко мне и говорит:

- У вас такие обалденные духи...

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