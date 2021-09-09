У инстаграм-блогера Кристины Кириной украли Бентли

В полицию обратилась 27-летняя Кристина Кирина. Девушка сообщила полицейским, что ее товарищ по имени Максим забрал ее автомобиль Бентли Continental и все документы на авто для ремонта. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В полицию обратилась 27-летняя инста-блоггер Кристина Кирина. Ранее девушка прославилась на всю страну после участия в телепередаче «На самом деле», где вступила в жаркий спор с актрисой Анной Калашниковой, новой возлюбленной своего бывшего парня-миллионера. Девушки ругались из-за московской квартиры. Кристина утверждала, что жилище принадлежит ей, ведь она вложила в него крупную сумму денег, но после расставания, бывший парень подарил эту квартиру своей новой избраннице Анне Калашниковой. Кристина требовала с девушки вернуть квартиру ей, либо заплатить 15 млн рублей, которые она якобы вложила в это жилище. Обиженная девушка даже подговорила домработницу Калашниковой всячески вредить хозяйке, чтобы та никак не могла спокойно жить в этой квартире. Спор ни к чему не привел, каждая девушка осталась при своем.

Спустя несколько месяцев после скандальной передачи, Кристина попала в очередную неприятную историю. Девушка попросила своего приятеля помочь с починкой ее дорогостоящего автомобиля - черного Бентли Continental. Машина сломалась, а самостоятельно разобраться с ремонтом девушка не могла. Товарищ Кристины по имени Максим обещал все устроить и отвезти машину на СТО. Для этого он забрал у девушки все документы, сел в Бентли и уехал в автосервис. Молодой человек сообщил, что машину начали ремонтировать и это займет определенное время. Кристина ждала, периодически набирая Максиму и уточняя о готовности. Мужчина кормил девушку обещаниями, просил еще подождать, а спустя полгода и вовсе отказался возвращать элитный автомобиль хозяйке.

В полицию обратилась 27-летняя инста-блоггер Кристина Кирина. Ранее девушка прославилась на всю страну после участия в телепередаче «На самом деле», где вступила в жаркий спор с актрисой Анной Калашниковой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«В полицию обратилась 27-летняя Кристина Кирина. Девушка сообщила полицейским, что ее товарищ по имени Максим забрал ее автомобиль Бентли Continental и все документы на авто для ремонта. Молодой человек якобы отвез машину на СТО и несколько месяцев обещал потерпевшей вскоре автомобиль вернуть. Спустя почти полгода девушка поняла, что машину ей никто возвращать не собирается и решила обратиться с заявлением в полицию.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по заявлению инста-блоггера Кристины Кириной и разыскивает Максима и черный Бентли Continental, который тот забрал у девушки и не возвращает.