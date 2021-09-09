У водителей появились свои Госуслуги: в новом приложении можно будет обжаловать штрафы и оформить европротокол при ДТП

Бумажной волокиты и бюрократии в жизни российских водителей становится все меньше. Минцифры вместе с МВД и ГИБДД запустили мобильное приложение «Госуслуги.Авто». Фото: Shutterstock

Бумажной волокиты и бюрократии в жизни российских водителей становится все меньше. Минцифры вместе с МВД и ГИБДД запустили мобильное приложение «Госуслуги.Авто». Оно объединит в себе возможности других «автомобильных» приложений и поможет водителям получить многие сервисы онлайн.

Правда, не сейчас: в нынешнем году приложение работает в тестовом режиме. Но оно уже доступно для загрузки. Вот как вы можете начать им пользоваться:

1. Скачайте «Госуслуги.Авто» в Google Play или App Store.

2. Войдите по своему логину и паролю от Госуслуг.

3. Сведения о вашем автомобиле и другая информация загрузятся из баз данных ГИБДД и личного кабинета на Госуслугах. Их можно внести и вручную.

Установив приложение, вы уже сейчас можете загрузить в него и хранить в электронном виде свидетельство о регистрации транспортного средства. Его можно будет предъявить гаишнику в виде QR-кода. Правда, бумажный вариант пока лучше возить с собой — на случай, ели инспектор окажется не настолько технически подкован и потребует оригинал.

А скоро в приложении можно будет:

- оплатить штрафы (данные будут подгружаться автоматически).

- обжаловать штрафы онлайн (раньше для этого нужно было идти в ГИБДД или отправлять письмо).

- оформить европротокол при ДТП.

- записаться на замену водительских прав и регистрацию транспортного средства.

- заключить договор купли-продажи автомобиля онлайн.

- загружать в «Госуслуги.Авто» и предъявлять в электронном виде данные о техосмотре, полисах ОСАГО и КАСКО.

Кстати, об электронных документах. В начале нынешнего года замглавы Минцифры Олег Качанов рассказывал о планах правительства разрешить автомобилистам вместо прав использовать специальный QR-код. Для начала эксперимент хотят поставить в нескольких регионах (каких именно, пока не ясно), а если все пройдет хорошо, то такое правило могут ввести по всей стране. И тогда водителям можно будет ездить вообще без документов - достаточно телефона.

Главное, чтобы после цифровизации этих документов всем гаишникам не забыли выдать сканеры и обучить ими пользоваться.

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