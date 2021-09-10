Единственный брат Моргенштерна, похожий на него как две капли воды: "Мне не нужен пиар или его деньги"

19-летний парень и без экспертизы ДНК как две капли воды похож на звездного брата. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самый эпатажный российский рэпер Моргенштерн женился в последний день лета. Избранницей 23-летнего музыканта стала 21-летняя студентка Дилара Зинатуллина. Гуляли в столице на широкую ногу. По слухам, на торжество, стилизованное под лихие 90-е, потратили не меньше 10 миллионов рублей. Включен ли в сумму гонорар ведущей свадьбы, не менее эпатажной Ксении Собчак, или в тамаду она перевоплотилась на дружеских условия, секрет. Но сразу после свадьбы с новой силой заговорили о семье музыканта.

По данным журнала Forbs, только в прошлом году Моргенштерн заработал $1,5 миллиона. В звезды и миллионеры Алишер Валеев (фамилию матери Моргенштерн взял после совершеннолетия) пробился, как сам он говорит, «с самых низов». Родился и вырос в Уфе. Мама Марина Моргенштерн занималась цветочным бизнесом. Сына она воспитывала одна. По словам рэпера, с деньгами в семье было негусто.

Самый эпатажный российский рэпер Моргенштерн Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отец будущего кумира молодежи, Тагир Валеев, участия в воспитании сына почти не принимал. «Видел его раз пять, не больше», - в интервью говорил о папе сам музыкант. Валеев умер, когда Алишеру было 11 лет. Но именно по отцовской линии у рэпера есть единственный брат, о котором все это время ничего не было известно. А сам Валеев-старший, по слухам, был подпольным уфимским миллионером.

Сайт kp.ru нашел Ролана Валеева. 19-летний парень и без экспертизы ДНК как две капли воды похож на звездного брата. Семейные секреты в эксклюзивных интервью kp.ru открыл не только сам Ролан, но и его мама, Татьяна Валеева.

«Комсомолка» нашла Ролана Валеева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«МНЕ НЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ, НУЖЕН СТАРШИЙ БРАТ»

Ролан Валеев уверят, что он младший брат Моргенштерна по отцу. Ролану сейчас 19 лет, он живет и учится в Уфе.

- Ролан, вы действительно брат Моргенштерна?

- Да, это так, у нас разные матери, но один отец. Сколько себя помню, я знал о нашем родстве. В детстве мы общались с Алишером, а потом связь оборвалась.

- Это как-то связано с успехом Алишера?

- Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел.

- Недавно в одном из интервью Алишер передал тебе привет, дословно сказал: «Роланчик, увидимся». Дальше слов дело не пошло?

- Нет, он пока на связь так и не вышел. Но я не так уж сильно из-за этой ситуации переживаю. Я хочу общаться с братом, да. Но я живу своей жизнью и ни на что не жалуюсь.

«В 90-Е ОН ВЗЛЕТЕЛ ДО НЕБЕС»

Мама Ролана, Татьяна Валеева уверят, что тоже нисколько не переживает из-за отсутствия общения братьев. Она до сих пор хранит память об отце мальчиков и сожалеет, что Алишер почти ничего не знает о своем отце, который действительно был непростым человеком.

- Татьяна, скажите честно, не было обидно, когда Алишер не позвал вашего сына, собственного брата, на свадьбу?

- Нет. Отчасти я даже рада. Свадьба напоминала шоу. А мы не хотим даже малейшего налета публичности в общении братьев. Если они начнут контактировать, то это должно быть без камер и без журналистов.

- Когда вы познакомились с папой Ролана?

- Алишеру тогда было два года. Тагир не скрывал от меня сына, но и не сильно заострял внимание на его существовании. Я знала только, что на маме Алишера он женат не был. До меня у него была жена, это был очень ранний брак, но детей от первого брака не было. Потом он познакомился с мамой Алишера Мариной, у них почему-то дело не дошло до ЗАГСа. Причины я даже не знаю.

Ролану сейчас 19 лет, он живет и учится в Уфе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

БРАТЬЯ ПО ОТЦУ УЧИЛИСЬ В ОДНОЙ ШКОЛЕ

- Но Тагир дал Алишеру свое отчество и фамилию?

- Да. Алишер Тагирович Валеев и Ролан Тагирович Валеев – вот полные имена мальчишек. Вы не поверите, но они учились в одной школе. Учителя, директор, дети - все знали, что по отцу они братья.

- А сами братья про общую кровь от кого и когда узнали?

- Это тоже в школе было уже после смерти отца. Я точно не знаю, кто им рассказал правду. Но тогда они плотно общались. Это была одна из лучших школ Уфы, туда просто так с улицы невозможно было попасть. Обоих сыновей Тагир в школу устраивал. Алишера из-за плохого поведения, не секрет, что он любил похулиганить, отчисли потом. А вот Ролан до конца доучился. У него, скажу прямо, из-за выходок брата много проблем было с учителями.

- Внешне Алишер и Ролан очень похожи, а по характеру?

- Они для сводных братьев действительно просто нереально сильно похожи. Но это два совершенно разных ребенка. Ролан – тихий, спокойный, дипломатичный, интеллигентный мальчик. Алишер – его полная противоположность…

- Бунтарский характер Алишера, как-то связан с дефицитом внимания отца?

- Они действительно не так много общались. Иногда я думаю о том, что Алишеру не хватало отцовского внимания и именно поэтому он делал то, что делал. Дурные привычки у него еще в школе появились. Я не знаю, что на самом деле было причиной. Я общалась с его мамой Мариной, но как у них был семейный быт устроен, это я не знаю. Сейчас я поддерживаю контакт с тетями Алишера и Ролана по линии отца. И мы, правда, боимся за Алишера. В голову лезут жуткие мысли, что он повторит судьбу отца.

- Отец тоже имел проблемы с наркотиками?

- Только это были не наркотики, а алкоголь. Косвенно именно он стал причиной ранней смерти Тагира. Это была какая-то программа саморазрушения, и я, конечно, очень не хочу, чтобы Алишер в этом смысле пошел по стопам отца. За Ролана я спокойна, потому как у него никогда подобных проблем не было. А вот Алишер – копия отец. Тагир не был звездой, не выходил на сцену, но он ведь тоже очень рано взлетел. Он был самородком, не побоюсь этого слова. Очень умный, талантливый, стал бизнесменом в 90-е и сам себя сделал. Еще одно совпадение – это ранние браки. Как и отец, Алишер в первый раз женился в 23 года.

Отец будущего кумира молодежи, Тагир Валеев, участия в воспитании сына почти не принимал. Фото: СОЦСЕТИ

КУЧА СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ?

- Алишер в интервью как-то сказал, что у отца было много семей и куча детей. Это правда?

- Тагир был человеком успешным, он хорошо зарабатывал и вокруг него всегда было много слухов. Ему приписывали романы, но это все от людской зависти. Мы прожили вместе семь лет и, поверьте, я хорошо знала этого человека. Так вот с точностью могу сказать, что Ролан – это единственный брат Алишера. Других детей кроме двоих сыновей у Тагира не было. Мне честно жаль, что Алишер так мало знает об отце. Иногда в интервью он говорит о нем вещи, совершенно не имеющие отношения к действительности. Ну, например, история про то, что Тагир якобы перед смертью переписал весь бизнес на партнеров будучи в состоянии алкогольного опьянения. Это просто ерунда.

- Возможно, у Алишера осталась обида на отца и поэтому он не общается сейчас с братом?

- Я тут не могу знать, что у него на душе. Что касается общения с Роланом, то никто Алишера не заставляет. На нет и суда нет. Мы Алишеру только добра желаем, поверьте. Мне прикольно наблюдать за ним, таким каким он получился. В 14-16 лет все его осуждали, забрасывали камнями, мол, какой он плохой, несет в массы эту дрянь. Сейчас многие по-другому смотрят на него. Он разбогател, добился успеха и сам сейчас меняется, взрослеет.

- Ролан никогда не хотел стать музыкантом, как старший брат?

- Он любит музыку, создает свою на компьютере. Но это просто хобби. Он всегда мечтал стать пилотом, видимо, это я его вдохновила. После смерти мужа я работала стюардессой много лет. Но в летное Ролан пока не поступил. Его год сдачи ЕГЭ - это был разгар пандемии. Надо было лететь поступать из Уфы в Питер, но что-то не срослось. Сейчас сын учится в родном городе на факультете информатики и робототехники, поступил он сам на бюджет. Будет айтишником, если не захочет в летное перейти.