Рыбаки 27 дней выживали в открытом океане благодаря крови черепах

Трое мексиканских рыбаков дрейфовали в океане месяц, и смогли выжить без запасов еды и воды.

Трое мексиканских рыбаков дрейфовали в океане месяц, и смогли выжить без запасов еды и воды.

Как пишет портал Oye Chiapas, эта история произошла с тремя рыбаками из мексиканского штата Чиапас. Судя по всему, мужики просто проигнорировали предупреждения синоптиков о надвигающемся шторме. Или рассудили, что успеют наловить достаточно до того, как разыграется непогода.

Но рыбаки просчитались. Штормовой ветер спутал им все карты, унеся лодку в открытый океан. Конечно, у рыбаков было при себе все необходимое оборудование. По радио они связались с берегом и рассказали о передряге, в которую угодили. Но шторм был уже в разгаре, так что выслать за ними спасательный катер никто не решился. А лодку тем временем относило все дальше в океан.

На борту оказалось двое молодых парней 28 и 30 лет и 50-летний «морской волк». Когда на судне закончился бензин, бедолаги поняли, что попали в серьезный переплет. Да и радио к тому моменту сломалось. Еды у них с собой практически не было — это ведь обычный рейс за уловом, а не долгая экспедиция. Поэтому приходилась питаться «подножным кормом» – ловить рыбу и даже черепах, все-таки в снастях на рыболовецкой лодки недостатка не было.

Моряков спасли на 27 день — они увидели на горизонте скалу, к которой смогли добраться, гребя только руками.

Куда больше проблемой оказалась пресная вода. К счастью для рыбаков, нередко случались дожди, и они расставляли на борту любые емкости, куда можно было собрать живительную влагу. Когда же выдавалось несколько солнечных дней, в ход шли все те же морские черепахи: мужчинам приходилось пить их кровь.

Моряков спасли на 27 день — они увидели на горизонте скалу, к которой смогли добраться, гребя только руками. Когда они вышли к первому попавшемуся на пути поселению, оказалось, что они находятся в 300 километрах от порта, откуда выплыла их лодка.

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