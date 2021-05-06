Как 49 дней советские солдаты выживали в океане, съев гармошку и обувь

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Только ленивый не напевал в 1960 году «Зиганшин-буги!» - песенку о 49-дневных скитаниях на ржавом суденышке четырех солдат. Американцы, подобравшие военных в Тихом океане, назвали их советскими робинзонами. Под этим именем Асхат Зиганшин, Анатолий Крючковский, Филипп Поплавский, Иван Федотов и вошли в историю. Ну а кто мы, чтобы с ней спорить? Тем более что по воле к жизни ребята дали фору многим другим классическим островным робинзонам...

Одиссея на барже

17 января 1960 года сильный шторм оторвал от причала курильского острова Итуруп десантную баржу и унес в открытое море. Четверо срочников, что работали на ней, чудом запустили движок и попытались вернуться. Но шторм усилился. Движок сдох...

Буря неистовствовала несколько суток. А когда утихла, 20-летних парней начали искать. Только спасатели думали, что баржа болтается где-то в Охотском море. А ее все дальше уносило в Тихий океан…

Через неделю поиски прекратили - парней признали погибшими...

Мыло, паста, ремешки...

Но солдатики погибать не собирались. Сначала вручную вычерпали воду из трюма. Затем собрали все съестное в кучу: ведро картошки, две банки тушенки, чуть более килограмма свиного жира, буханка черствого хлеба, немного пшена и гороха... Негусто, но неделю продержаться можно. Даже две. Вот только с питьем засада - пришлось сливать техническую воду из системы охлаждения двигателя. Ее выдавал Асхат Зиганшин как самый ответственный. Его же единогласно избрали поваром - парни боялись, что не удержатся от соблазна откусить от чужой доли.

В суточную пайку входила ложка тушенки, две ложки крупы, пара картофелин плюс девять глотков воды. Потом урезали рацион вполовину. Потом - еще на четверть. И все равно к 23 февраля еда закончилась.

Начали экспериментировать: попробовали мыло и зубную пасту. Быстро прикончили кожаные ремешки от часов, пояс, меха от гармошки, случайно попавшей на борт… Оказалось, что это было еще деликатесом...

17 января 1960 года четырех советских воинов унесло на старой барже в океан… Фото: Репродукция рисунка «В штормовом океане» работы художников Горпенко и Денисова из Студии им. Грекова/РИА Новости

Кирзачи-спасители

Наконец добрались до солдатских сапог. Сначала их резали на длинные полоски и долго вываривали в соленой воде (печку топили автомобильными шинами, которые вместо кранцев висели по бортам). Получившийся бульончик пили, а вот разжевать кирзу не могли. Тогда начали ее еще и жарить на машинном масле… Получалось нечто хрустящее со вкусом угля, но уже чуть более удобоваримое. Подобие первого и второго блюд помогло ребятам продержаться до 7 марта 1960 года, когда баржу заметили с авианосца флота США. Американцы не могли понять, как солдаты выжили, - каждый похудел килограммов на 20 - 30.

В Штатах к советским робинзонам отнеслись как к героям и даже предложили остаться. Ребята отказались, после чего их зауважали еще больше.

Через пару недель приключения героической четверки наконец закончились - они вернулись в СССР. Встречали их, как полярников, наградили орденами Красной Звезды и предложили поступление в любое военное училище без экзаменов. Трое парней, несмотря на перенесенные испытания, решили связать свою судьбу с морем.

Железные люди!

Р.S. Обозреватель «КП» Леонид Репин спросил много лет спустя одного из робинзонов: смогли бы они продержаться еще, если бы их не нашли? Тот рассмеялся: «А то! У нас же еще часть сапога оставалась несъеденной...»

Карта. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

А сапог на вкус каков?

В очередной юбилей подвига отважной четверки мы в «КП» проводили эксперимент: проверяли, можно ли сейчас приготовить нечто съедобное из сапог.

Научные изыскания затянулись. Кусок новенького кирзового сапога из строительного магазина варили в течение пяти часов, периодически пробуя на вкус. Гадость редкостная - разжевать это невозможно даже с отчаянной голодухи: тряпка тряпкой со вкусом резины и прогорклого масла. Жарка только усугубляла несъедобность. Но как же ребятам удавалось на этом выжить?

Оказывается, в середине ХХ века солдатские сапоги, кроме кирзы, состояли еще из юфтевой кожи - дешевого материала из кожи крупного рогатого скота или свиней. Она не пропускала воду, потому что была жирной.

Вот из нее можно было сварить подобие бульона и погрызть саму (в 100 г свиной кожи содержится до 200 ккал). Но это в прошлом. Сейчас же на каждом шагу сплошная синтетика, а потому жевать кирзачи бесполезно. С таким же успехом можно погрызть автомобильную покрышку. В гастрономическом плане более выигрышно выглядят кожаные перчатки или пояс. А лучше всего - куртка из свиной кожи... Мало ли - вдруг пригодится это знание...

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Зиганшин-буги

Владимир Высоцкий посвятил им песню «49 дней»:

Суровей, ужасней лишенья,

Ни лодки не видно, ни зги.

И принято было решенье -

И начали есть сапоги.

Последнюю съели картошку,

Взглянули друг другу в глаза…

Когда ел Поплавский гармошку,

Крутая скатилась слеза.

А это уже пример народного творчества на мотив буги-вуги:

Как на Тихом океане

Тонет баржа с чуваками,

Чуваки не унывают -

Под гармошку рок лабают!

«Зиганшин - буги, Зиганшин - рок!

Зиганшин съел один сапог.

Но сорок дней немалый срок -

Зиганшин съел второй сапог!»