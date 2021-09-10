Соединили цифровой код и культурный: Huawei представил обои на удачу, созданные на MatePad

Выбор заставки для экрана гаджета – это момент очень личный и индивидуальный. Кого-то вполне устраивают предустановленные обои. Кто-то выбирает в качестве заставки семейные фото, другие предпочитают мотивирующую картинку, третьим нравятся романтические закаты, сочная зелень джунглей и прочий релакс. Свой взгляд на тему экранных обоев на днях представила компания Huawei. Для фирменных устройств дизайнеры разработали обои с традиционными китайскими талисманами удачи и процветания.

Специально созданная серия из шести креативных изображений получила общее название «Шань хай цзин», или «Книга гор и морей». Так называется древний китайский трактат, который был написан на рубеже нашей эры и описывал реальную и мифологическую географию Китая и обитающих там зверей. Современные художники нередко ищут вдохновение в национальной мифологии и фольклоре. Можно вспомнить такой элемент русского фольклорного орнамента, как перо жар-птицы, которое использовалось в дизайне одежды наших олимпийцев, а теперь стало визитной карточкой россиян за границей. Благодаря этому элементу декора люди за рубежом получили представление об удивительно красочном, богатом на выдумку мире русского народного творчества.

Многотысячелетней китайской культуре тоже есть чем гордиться. В местным фольклоре уживаются тысячи мифологических персонажей. Но дизайнеры Huawei выбрали шесть самых интересных созданий. Давайте познакомимся с ними.

- Сине-зеленый чудо-зверь Kirin на обоях изображен во всей своей красе с чешуйчатой кожей, рогами и пышным хвостом. Возможно, пользователи уже слышали это имя, точно так же называются мощные процессоры, на которых работают некоторые гаджеты Huawei. По своему магическому амплуа Kirin – щедрый и добродетельный защитник людей, мудрый и благородный. Хотите прожить долгую, плодотворную, благополучную жизнь – заливайте Kirin на экран.

- Белая птица-феникс Hong Hu отвечает за творческое вдохновение, возрождение и поиск новых знаний. Символ начала инь в фэншуе. К этому талисману стоит присмотреться представительницам прекрасного пола, поскольку инь традиционно олицетворяет женское начало.

- Северный дракон Huo Long обладает огненным темпераментом, он воплощение мощной и сильной энергии янь. Красный дракон способен сжечь дотла целый лес или, наоборот, ниспослать на землю дожди. Говоря по-русски, Huo Long суров, но справедлив.

- Бирюзовый бык Qing Niu – символ весны, процветания, трудолюбия и успеха. Буйвола часто изображают как верховое животное философа Лао-Цзы, основателя даосизма. Если вам пришло время пахать, чтобы реализовать неподъемный проект, – призовите на помощь Qing Niu.

- Гигантская птица-рыба Kun Peng – олицетворение истинной свободы и безграничных возможностей. Однажды рыба Пэн превратилась в птицу Кун, намекая тем самым человеку, что он может стать кем угодно. Стоит только сильно захотеть.

- Белый единорог с черным хвостом Bo – это воплощение боевого духа. Он помогает найти последний аргумент в споре и победить даже такого сильного противника, как условный тигр или леопард. Китайцы считают, если пришло время действовать напролом, то лучшего вдохновителя, чем Во, не найти.

Почему один из лидеров мирового хайтек-рынка обратился к мифологии для создания экранных обоев? Дизайнеры объясняют это желанием совместить цифровой код с культурным кодом.

- В этом проекте мы попробовали соединить технологии и искусство, – говорит генеральный директор разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь. – Получилось, на мой взгляд, очень красиво и элегантно. Мы выбрали шесть мифических существ, потому что они являются талисманами на удачу и созданы, чтобы служить людям. И в этом есть сходство с миссией Huawei – ведь компания выпускает умные гаджеты и полезные смарт-девайсы, чтобы облегчить жизнь пользователей, сделать её более комфортной и успешной.

Художники рисовали изображения на экране планшета серии Huawei MatePad с помощью стилуса Huawei M-Pencil второго поколения. Он оснащен сверхтонким стержнем, а его сенсор распознает 4096 уровней нажатия и обеспечивает четкое отображение на экране даже легких штрихов. Таким образом дизайнеры хотели продемонстрировать, что современные технологии способны воспроизвести сложную игру теней, тонкое плетение линий на таком уровне, который считался подвластным только виртуозам ручной работы. Ход с мифологическими талисманами подчеркивает мысль о том, что гаджеты достигли такого совершенства, что способны передать искусство мастера во всем многообразии нюансов.

Такой же смысл – цифровизация классики – призвана отразить и необыкновенно насыщенная цветовая гамма обоев. С одной стороны, у каждого оттенка свое значение в китайской культуре: желтый – символизирует землю, зеленый – воплощает жизненную силу, фиолетовый – мудрость. С другой стороны, яркая палитра позволяет продемонстрировать высочайшую точность цветопередачи, глубину цвета, небывалую четкость и детализацию экрана планшета серии Huawei MatePad. Это напоминает пользователям, что дисплей соответствует высочайшим требованиям, которые предъявляются даже к дизайнерским мониторам.

Обои живописной серии «Книга гор и морей» адаптированы к разным устройствам Huawei. Их можно установить на смартфон, монитор, умные часы или другие девайсы бренда. Для этого надо просто скачать понравившиеся картинки в фирменном мобильном приложении «Темы».