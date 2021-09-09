Дым без огня: что известно об электронных сигаретах и их аналогах

В России, как и во всем мире все больше потребителей отказываются от курения, это становится немодным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Производители никотиносодержащей продукции пытаются остаться на рынке и создают альтернативы классическому табачному курению - электронные курительные средства.

Однако власти и медицинские структуры не уверены, что такая продукция полезна и может помочь бросить курить зависимому от никотина человеку.

Что такое электронные сигареты и какие виды существуют

Для начала стоит разобраться в том, какие виды электронных сигарет существуют сейчас на рынке.

Вейпы - вырабатывают пар, нагревая специальную жидкость, которая чаще всего содержит пропиленгликоль/растительный глицерин, всевозможные ароматизаторы и никотин, хотя существуют и безникотиновые жидкости.

Системы электронного нагрева табака работают по другому принципу. В устройстве нагревается специальный табачный стик (он чаще всего похож на обычную сигарету, отличие может быть в длине и/или толщине).

Ситуация с электронными сигаретами в России и в мире

Еще 30 декабря 2020 года в России вступили в силу правила, распространяющие антитабачный закон на всю продукцию, которая содержит никотин. В конце июля этого года заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в российском Минздраве планируют проработать новые меры по ограничению распространения электронных сигарет. Такое решение связано с докладом ВОЗ о вреде данной продукции.

Минздрав России не раз подчеркивал, что в настоящий момент не существует достоверных данных о том, что электронные сигареты или системы нагревания менее вредны для здоровья, чем обычный табак.

Однако, например, в Великобритании регулятор из области здравоохранения – Публичное Здравоохранение Великобритании (Public Health England), отвечающий за надзор и регулирование в сфере общественного здоровья поддерживает кампанию по продвижению переключения курильщиков на альтернативные средства курения. В США, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), опираясь на данные некоторых научных исследований предполагает, что новые табачные изделия способны помочь защитить общественное здоровье, а также помочь курильщикам бросить курить.

Ученые до сих пор не знают, вызывают ли электронные сигареты сильное привыкание и можно ли с помощью них избавится от никотиновой зависимости, но точно уверены, что курение вредит всем. В мире около 1 млрд. курильщиков, из которых около 35 миллионов приходится на Россию и все больше из них задумываются о снижении рисков для здоровья себя и окружающих.