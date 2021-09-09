Выборы в Германии: Кто сменит Меркель, и как изменятся отношения Берлина с Москвой

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, на которых будут избраны члены двадцатого созыва Бундестага. Впервые с 2005 года канцлером станет не Ангела Меркель. Фото: REUTERS

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, на которых будут избраны члены двадцатого созыва Бундестага. Впервые с 2005 года канцлером станет не Ангела Меркель. Такое решение, обоснованное, вероятно, и политической усталостью, и снижением рейтинга ее партии – Христианского демократического союза, она приняла еще 29 октября 2018 года. Помимо этого, предварительные опросы общественного мнения демонстрируют, что выборы могут привести к существенной раздробленности Бундестага, что в свою очередь чревато длительными (от трех месяцев до полугода, как то было в 2013 или 2017 годах) переговорами о формировании правящей коалиции.

После выборов немецкие партии станут договариваться о формировании правительства, и соответственно о назначении канцлера. Канцлер должен будет получить поддержку большинства всех избранных членов Бундестага. Если после трех попыток Бундестаг не сможет назначить канцлера, президент Германии (почти номинальная фигура в парламентской республике) имеет право назначить кандидата, получившего множество голосов, что фактически создает правительство меньшинства.

Возможными преемниками Меркель на данный момент можно назвать Армина Лашета (ХДС/ХСС), Олафа Шольца (СДПГ) и Анналену Бербок (Зеленые).

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ: КАРТА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ГЕРМАНИИ

Основных игроков на этих выборах шесть - Социал-демократическая партия, правящая коалиция, состоящая из партий ХДС и ХСС, Зеленые, Свободная Демократическая Партия, Альтернатива для Германии, Левые.

- Социал-демократическая партияГермании (СДПГ) – выступает за перераспределение налогов в пользу менее обеспеченных, в геополитическом аспекте придерживается европеистской позиции, находится в правительственной коалиции с ХДС/ХСС с 2013 года. Кандидат в канцлеры от партии – Олаф Шольц. По опросам у партии – 25% поддержки. Рейтинг партии с конца июля стал расти, к 23 августу, сравнявшись с рейтингом ХДС/ХСС и далее превысив его (сказывается усталость общества от статус-кво).

- Христианско-демократический союз (ХДС) – главная консервативная партия, возглавляла правительство с 2005 года. Ее баварские партнеры – партия Христианство-социальный союз (ХСС). Эта партия праволиберальной ориентации, официально ориентируется на атлантическое партнерство, традиционно придерживаются курса на единую Европу. Кандидат в канцлеры от партии – Армин Лашет. По последним опросам у блока ХДС/ХСС 19% голосов. Рейтинг блока с февраля 2021 года стал интенсивно снижаться (в конце января 2021 года он был 36%). К тому же многие немцы недовольны, как власти справляются с последствиями мощных наводнений, накрывших часть страны этим летом.

- Зеленые – глобалистски-ориентированная партия, главным тезисом которой является необходимость охраны природы и окружающей среды под контролем государства. Также активно продвигает права сексуальных меньшинств и мигрантов. С 2018 года ее сопредседателем является Анналена Бербок (самый молодой в истории кандидат в канцлеры, ей 40 лет). По предварительным опросам, партия может получить 17% голосов. Апогей популярности партия достигла в мае 2021 года (тогда у «зеленых» рейтинг дошел до 25%), однако ряд скандалов, связанных с книгой Анллылены Бербок, обвиняемой в плагиате, снизили популярность движения.

- Свободная демократическая партия – либеральная партия, выступающая за низкие налоги, снижение бюрократии, индивидуальные свободы и права человека. Кандидат в канцлеры от партии – Кристиан Линднер. По опросам их рейтинг – 13 % голосов.

- Альтернатива для Германии – правая евроскептическая партия с проработанной анти-миграционной повесткой. Молодая, но активно набирающая популярность партия сегодня представлена во всех округах Германии. Кандидаты в канцлеры от партии – Алиса Вайдель и Тино Круппала. По опросам их рейтинг – 11 % голосов.

- Левые (бывшие коммунисты) – партия, критикующая глобализацию, американизацию ЕС, выступают за государственное регулирование экономики. Кандидат в канцлеры от партии –ЖанинВисслер, Дейтмар Бартщ. Результаты последних опросов свидетельствуют о 6% голосов.

Предварительные опросы общественного мнения демонстрируют, что выборы могут привести к существенной раздробленности Бундестага Фото: REUTERS

ПРОГНОЗЫ ДЛЯ РОССИИ

В случае избрания канцлером Армина Лашета (ХДС) или Шольца (СДПГ) можно ожидать построения отношений с России, основанных на прагматичном подходе поиска взаимной выгоды в духе Меркель и, возможно, в нынешних условиях ослабления гегемонии США в Европе.

Армин Лашет из всех кандидатов, претендовавших на роль лидера ХДС, наиболее благоприятно относится к сотрудничеству с Россией, что проявляется в его призывах не демонизировать нашу страну, а также в отличие от его соперников из ХСС – Реттгена и Мерца – более положительно высказывался по теме строительства «Северного потока - 2». При этом назвать «пророссийским» Лашета также невозможно, он, как и Меркель был озабочен «отравлением Навального», а также поддерживал санкции Запада против России.

Шольц, которого в Германии в шутку называют «Шольцоматом» за механические и технократические речи, сторонник сдержанно-жесткой политики в отношении Кремля. Он подвергал критике воссоединение России с Крымом, а политику Москвы в отношении сексуальных меньшинств, также неоднократно поднимал тему «отравления Навального» для оказания давления на Кремль. При этом сама Социал-Демократическая партия отличается довольно положительной оценкой сотрудничества с Россией: бывший канцлер Германии Герхард Шредер, выступавший за формирование геополитической континентальной оси Париж-Берлин-Москва – выходец из СДПГ.

Приход на позицию канцлера Бербок («Зеленые»), может, наоборот, привезти к резкому охлаждению германо-российских отношений. Это тем более вероятно, что, согласно ряду немецких публикаций, партию финансируют экологические движения, входящие в сеть, связанную с организацией «Открытое Общество» Джорджа Сороса. Именно она активно выступала против «Северного потока - 2», а также неоднократно призывала вводить новые санкции против РФ. При этом возможно назначение Бербок и на позицию министра иностранных дел в новом правительстве, в такой ситуации она также будет пытаться саботировать российско-германские отношения.

Наиболее пророссийски настроены представители партий «Левые» и «Альтернатива для Германии». Первые активно выступают за союз с РФ, один из лидеров партии Сара Вагенкнехт неоднократно призывала пересмотреть политику Германии в отношении России, а также отказаться от следования «односторонней политике США». При этом в самой партии сейчас начались клановые войны, и накануне выборов Вагенкнехт, самую яркую звезду немецких левых, пытались даже исключить из партии за ее книгу «Самодовольные», в которой она раскритиковала леволиберальный курс ее однопартийцев.

«Альтернатива для Германии» с яркими лидерами – Алисой Вайдель и Тино Крупала выступает за перезагрузку отношений Германии и России, крайне скептично относится к глобализму, заявляют о необходимости выхода Германии из ЕС и возврата к суверенной политике, признает необходимость отмены санкций против России, так как они наносят удар и по немецкой экономике, а также активно поддерживала строительство «Северного потока-2». Депутаты партии неоднократно заявляли, что «отказ от газопровода станет концом для страны как развитой промышленной державы».

У кандидатов от «Левых» и «Альтернативы для Германии» реальных шансов занять пост канцлера на этих выборах нет, но в зависимости от результатов они могут стать участниками правящей коалиции и тем самым повлиять на состав правительства.

ПОГРЯЗНЕТ ЛИ ГЕРМАНИЯ В КРИЗИСЕ?

Авторитетный аналитический центр Stratfor отмечает, что предстоящие выборы в Германии «приведут к формированию умеренного правительства, которое поддерживает членство в ЕС и НАТО, стремится к финансовой консолидации после пандемии COVID-19 и реализует политику по сокращению выбросов углерода с течением времени». По версии Stratfor, темпы реализации такой программы будет зависеть от идеологического состава следующей правительственной коалиции.

Однако стоит отметить, что по всем вышеперечисленным направлениям между основными игроками предвыборной гонки существуют непримиримые противоречия. Членство в ЕС Германии подвергается критике со стороны «Альтернативы Для Германии», умеренную критику ЕС можно встретить даже у ХДС/ХСС (в части отношения к мерам, углубляющим разделение финансовых рынков в еврозоне – введение общей гарантии вкладов для банков ЕС), Левые активно выступают против НАТО. Зеленая повестка, не смотря на ее присутствие в программах СДПГ, ХДС/ХСС, также раскалывает партии – ведь «Зеленые» настаивают на быстром энергетическом переходе в то время, как СДПГ и ХДС/ХСС считают более целесообразным сохранить баланс между энергетическим переходом и защитой конкурентоспособности немецкой промышленности. Экологическая повестка уже приводила к провалу переговоров по построению коалиции между ХДС/ХСС и «Зелеными» после выборов в 2017 году.

Таким образом, никакого консенсуса партий в нынешней политической ситуации, вопреки прогнозам американских аналитических центров, возникнуть не может, и Германия, вполне вероятно, погрузится в затяжной кризис с долгим процессом формирования нового правительства. Каким будет его исход никто на сегодняшний день предсказать не может. Многие немецкие аналитики отмечают, что Германия входит в зону политической турбулентности. Явный кризис атлантического сообщества после ухода американцев из Афганистана, экономический спад в ЕС, санитарные, правовые и технологические проблемы, обнажившиеся в эпоху пандемии – все это создает крайне неблагоприятную атмосферу для того, чтобы спокойное и уравновешенное немецкое общество продолжало оставаться таким же спокойным и уравновешенным.