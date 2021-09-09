Мошенники развели столичную чиновницу на 10 миллионов рублей

По горячим следам удалось установить схему, которой пользовались преступники Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в полицию обратилась 38-летняя Елена (имя изменено), работает в одном из муниципалитетов Москвы. Оперативникам она рассказала, что стала жертвой мошенников, которым перевела больше 10 миллионов рублей. Полицейские попросили женщину подробно рассказать, как это произошло.

Елена сообщила, что еще в конце августа ей позвонил какой-то мужчина и представился сотрудником известного банка. Он объяснил женщине, что кто-то оформил на нее кредит почти на 5 миллионов рублей. Елена открыла приложение банка и там увидела, что действительно есть кредит на эту сумму.

Мужчина в трубке объяснил, что нужно срочно погасить этот кредит. Для этого Елене нужно прийти в банк, подписать документы, снять деньги с карты и перевести на специальный счет. Женщина так и поступила.

Когда все деньги были отправлены, звонивший попросил ждать, пока в приложении не закроется кредит и пообещал перезвонить на следующий день. Через сутки звонок действительно повторился, но в трубке был уже другой голос.

Он представился сотрудником другого банка и рассказал Елене, что на нее снова кто-то оформил кредит на 5 миллионов рублей. Женщине вновь пришлось повторить все процедуры: подписать документы, снять деньги и перевести их на указанный счет.

Но на следующий день Елене поступил очередной звонок. На этот раз новый мужчина предостерегал ее от потери собственных средств и предлагал перевести их на резервный счет до завершения атак мошенников. Так Елена и поступила, сняв еще 760 тысяч и отправив их по указанным звонившим мужчиной реквизитам. После этого голос в трубке попрощался и исчез.

Прошло некоторое время, но кредиты в приложениях оставались открытыми, а по номерам, с которых раньше звонили Елене, никто не брал трубку. Женщина стала понимать, что попалась на удочку мошенников и обратилась в полицию.

- В течение нескольких дней на мобильный телефон поступали звонки от мужчин, которые представлялись сотрудниками служб безопасности различных банков и сообщали о том, что на пострадавшую неизвестными лицами оформлены потребительские кредиты. Введя заявителя в заблуждение, убедили осуществить переводы на суммы 4 767 000 рублей, 5 000 000 рублей и 760 000 рублей. Материальный ущерб на сумму 10 527 000 рублей, при этом 9 767 000 рублей являются кредитными средствами банка, а 760 000 рублей принадлежат ей, - сообщил источник kp.ru.

Cейчас по факту мошенничества в полиции проводят проверку. По горячим следам удалось установить схему, которой пользовались преступники. Им удалось получить доступ к паспортным данным жертвы. С их помощью они оставляли заявки на официальных сайтах банков, чьими клиентами являлась женщина. После этого в мобильных приложениях банков у нее появлялись сведения, что заявка на кредит одобрена. Чтобы получить деньги, нужно было прийти в отделение банка. Что она и сделала, придя в банк и подписав документы на получение кредита, а потом перевела деньги на счета мошенников.

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

История довольно странная. Во-первых, чтобы оставить заявку на онлайн-кредит, нужно указать номер телефона. На него придет код идентификации. Только после этого заявка уйдет в работу кредитным менеджерам. Тем не менее у разных банков собственные системы безопасности. Где-то могут и обойтись без дополнительной проверки.

Во-вторых, одобрение и оформление кредита — это разные вещи. Если бы женщина не ходила в отделение и не подписывала документы, мошенники никогда бы не получили доступ к деньгам. Значит, ее каким-то образом ввели в заблуждение и вынудили это сделать.

В-третьих, мошенничество продолжалось в течение трех дней. То есть, у женщины было достаточно времени подумать, оценить ситуацию, посоветоваться с родными и друзьями, самостоятельно позвонить в банк, задать вопрос менеджеру, который оформлял кредит в отделении, «погуглить» в конце концов. Почему она это не сделала, большой вопрос.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ирина Коржаева, психолог, гипнотерапевт: «Мошенники играют на наших инстинктах»

- Чтобы управлять человеком любого социального статуса, достаточно знать, чего он боится и чего он желает. Вот эти два момента мошенники и используют. Люди боятся потерять деньги. Поэтому преступники сначала пугают жертву, давят на эмоциональные болевые точки (совесть, вину и т.д,). И человек входит в некое состояние транса. После этого ему протягивают руку помощи: «Я сейчас вам помогу, дам четкую инструкцию, как защитить свои деньги». В итоге люди сами все отдают.

Если бы человек был уверен в себе и своих возможностях, то он бы не повелся. Но жертвы, как правило, изначально не находятся в состоянии покоя. Плюс срабатывает эффект неожиданности. При этом никакого гипноза мошенники не используют. Это люди низкого пошиба. Они не умеют применять подобные технологии. Просто играют на наших инстинктах.

Чтобы выйти из состояния транса, достаточно сделать какое-то резкое движение, хлопок или щелчок. Ну или положить трубку. А чтобы раз и навсегда защититься от подобных звонков (даже от настоящих сотрудников банка), запомните простой алгоритм. Говорите «Нет, спасибо!» и кладите трубку. Если вам действительно понадобится кредит, вы всегда сами сможете позвонить или прийти в отделение банка.