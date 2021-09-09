В Сбербанке рассказали, как мошенники воруют данные россиян на «Госуслугах»

В Сбербанке выявили схему мошенников по краже данных россиян на «Госуслугах» Фото: Николай КРИВИЧ

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, с помощью которой злоумышленники похищают личные данные россиян. Преступники рассылают гражданам якобы от портала Госуслуг уведомления об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя и тут же предлагают исправить ошибку: пройти по указанной ссылке, где нужно заполнить анкету для повторной регистрации, выбрать поликлинику и уплатить госпошлину в сумме не более нескольких тысяч рублей.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, посоветовав всем при получении подобного уведомления позвонить в свою поликлинику, чтобы убедиться в том, что это неправда. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике с помощью портала Госуслуг производится бесплатно.

Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости также пояснил, что если человек укажет в предложенной мошенниками «анкете» на ложном сайте свой логин и пароль, злоумышленники смогут войти в профиль пользователя, а потом оформить на его имя кредит или микрозайм. Если же вы уже успели попасться на уловку преступников и оставить конфиденциальную информацию, необходимо срочно изменить пароль доступа к порталу Госуслуг и сообщить о случившемся в техподдержку. Кроме того, он посоветовал настроить в личном кабинете портала вход с подтверждением по СМС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее россиян предупредили о том, что мошенники стали по интернету оформлять на граждан займы в микрофинансовых организациях (МФО), а также собирать личные данные людей под видом сотрудников Роскомнадзора.