В Израиле серийного вора поймали благодаря перцу

Найденный в обворованном магазине болгарский перец в качестве улики передали судмедэкспертам. Фото: Shutterstock

Неожиданный конфуз произошел с любителем легкой наживы в Тель-Авиве: в одном из ограбленных им мелких магазинчиков вор не удержался и надкусил болгарский перец. Эта «оплошность» и дала возможность правоохранителям задержать подозреваемого.

Найденный в обворованном магазине болгарский перец в качестве улики передали судмедэкспертам. Тем не составило труда взять с плода образец слюны, а затем сравнить с имеющимися в полицейской базе.

Выяснилось, что подозреваемым в совершении серии краж оказался 30-летний житель Палестинской автономии. Мужчину задержали, теперь его ожидает суд.

По сообщениям в местной прессе, палестинец специализировался на кражах со взломом небольших магазинов и офисов.

Интересный факт: если бы не перец, то вполне возможно, что преступнику удалось бы и дальше водить полицию за нос, поскольку других следов, способных вывести на личность вора, правоохранителям найти не удавалось.

Глупость преступников иногда бывает поистине безграничной. Так, в 2008 году 18-летний вооруженный грабитель в Чикаго, не застав в магазине менеджера, который мог открыть сейф с деньгами, оставил сотрудникам… номер домашнего телефона, чтобы ему перезвонили, когда менеджер будет на месте. Сотрудники магазина, конечно же, позвонили. В полицию. Когда незадачливый грабитель пришел домой – его уже ожидал наряд. Дальнейшая судьба бестолкового налетчика неизвестна.

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