«Мы вдохновились слоганом «Жить и работать на своей земле»: что говорят те, кто получил бесплатный гектар на Дальнем Востоке

Фото: "Росконгресс"

«Дальневосточный гектар» — уникальная возможность получить землю бесплатно. Система безвозмездного предоставления участков с минимальными административными издержками способствует активному вовлечению населения в освоение территорий. Каковы первые результаты программы? Что получилось? А что не очень? И какие перспективы у тех, кто поверил государству? Эти и другие вопросы обсуждали участники дискуссии «Дальневосточный гектар: от чистого поля к пространству экономической свободы» на Восточном экономическом форуме.

ПОЧТИ СТО ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

Несмотря на серьезный скепсис поначалу, программу дальневосточного гектара можно признать достаточно успешной. На осень 2021 года в программе зарегистрировались 95 тысяч участников. Выдано 65 тысяч гектаров. При этом поступили уже 13 тысяч деклараций. То есть многие люди уже не только получили землю, но и начали ее активно осваивать — жить на ней, заниматься бизнесом.

- Можно сказать, что 20% от тех земельных участков, которые были предоставлены, уже подтвердили свою судьбу: человек либо возьмет в собственность, либо в долгосрочную аренду, - рассказал Марат Шамьюнов, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кстати, с лета этого года получать гектары можно не только на Дальнем Востоке, но и в арктических регионах. Первые полгода право на приоритетный выбор будет у тех, кто живет на Крайнем Севере. После этого выбрать гектары смогут все жители России. Как считают эксперты, возможность получения бесплатной земли оставила на Дальнем Востоке тысячи людей.

- Возможность выделения «дальневосточного гектара» позволяет человеку закрепиться здесь, не уезжать — ни в южные регионы, никуда, - поясняет Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Те, кто получил землю и стал ее осваивать, подтверждают это.

- Мы вдохновились слоганом: «Жить и работать на своей земле». Потому что человек, у которого есть земля, материально-техническая база и поддержка государственная, он никогда не уедет с Дальнего Востока, у него есть за что держаться, - пояснила Наталья Бугаец, участница программы «Дальневосточный гектар».

ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ ПРОСТО...

Программа выделения бесплатной земли стала беспрецедентной. Никогда еще процесс получения участков не был таким простым и быстрым.

- Дальневосточный гектар — это программа, которая сделала тектонический шаг вперед, к человеку. Имея интернет либо обратившись в МФЦ, ты можешь подать заявление на гектар. Заходишь на сайт, выбираешь участок, который свободен и находится в зоне «можно», и отправляешь заявку. Сроки рассмотрения заявки сократились до 33 рабочих дней, - пояснил Марат Шамьюнов.

- Весь процесс переходит в цифру: от решения человека выбрать любой участок земли до исполнения процесса в электронном виде, - говорит Елена Мартынова, заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Фото: "Росконгресс"

…ОСВОИТЬ - СЛОЖНЕЕ

Тем не менее цифры выданных и оформленных гектаров не должны вводить в заблуждение. Если процесс выдачи земли оцифровался и стал более клиентоориентированным, то решать проблемы на земле приходится старыми методами. Главная головная боль — транспортная доступность. Добраться до большинства выданных гектаров непросто.

- Транспортная доступность, дороги в деревнях — это особая история. Если деревня лежит на федеральной трассе, то дорога там есть, но чуть шагните в сторону, и они не ремонтируются. Мы четыре года подряд обращались в местную администрацию с просьбой о ремонте дорог, мы четыре года получали ответ — денег нет. Думаю, что 98% «гектарщиков» столкнулись с этим, - сетует Наталья Бугаец.

Власти отдельных регионов уже прорабатывают решения, которые могли бы упростить и этот процесс.

- На 6,5 млрд рублей еще требуется инфраструктура. Тогда мы покроем практически все потребности текущие и будем понимать, что люди будут добирать гектары в тех местах, где инфраструктура по программе появится, - говорит Кирилл Бычков, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия).

ГОД УШЕЛ НА СОГЛАСОВАНИЯ

Есть и бюрократические сложности.

- У нас ушел целый год, чтобы вынести точки на место, определиться с территориальной зоной, понять, что мы можем построить, получить все разрешения. Если бы сегодня у «гектарщиков» были дорожные карты в соответствии с их видом разрешенного использования, это бы значительно ускорило процесс освоения гектаров, - считает Наталья Бугаец.

- Дорожная карта по освоению земель ускорит этот процесс для получателей гектаров. Она должна быть с проекцией на туризм и с проекцией на региональные меры поддержки, которые существуют на территории, - считает Вадим Мамонтов, генеральный директор RussiaDiscovery.

При этом большинство гектаров взяты в целях индивидуального жилищного строительства. И здесь тоже возможные дополнительные меры поддержки от государства.

- Прорабатываются вопросы строительного кластера и создания дополнительных строительных мощностей. Это строительство домов индустриальным способом и установка домокомплектов, в том числе деревянных, которые позволят ускорить и сделать доступнее строительство дома, сократить сроки, предоставить в этой части сервис и комфорт, - перечисляет Марат Шамьюнов.

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Еще больше проблем возникает у тех, кто решил заняться на бесплатных гектарах сельским хозяйством. Таких 36%.

- Земли сельхозназначения абсолютно непригодны для сельхозназначения. Это старые поля Советского Союза, где имеется старая обширная мелиоративная система. Мы находим там старые югославские трубы. Вся мелиоративная система является собственностью муниципалитета, мы не имеем права ее восстанавливать. Мы не имеем права перемещать грунт глубже 30 см, мы не можем построить, вырыть септики, сделать осушение болот. Это целая линейка согласований, - жалуется Елена Андреева, участница программы «Дальневосточный гектар».

- Большинство — городские жители. И поэтому они не могут воспользоваться мерами поддержки для сельхозпроизводителей, потому что у них нет сельской прописки, а она является одним из условий получения агростартапа, - приводит пример Наталья Бугаец.

Другими словами, у чиновников, занимающихся развитием Дальнего Востока, еще много нерешенных задач. И от их расторопности зависит и миграционная динамика в макрорегионе, и экономическое развитие удаленных территорий.

СПРАВКА «КП»

Шестой Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 2 – 4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в 2021 году - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Участие в ВЭФ приняли делегаты из 57 стран мира. Было подписано соглашений на 3,6 трлн рублей.