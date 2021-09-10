А у нас в квартире газ: несколько вопросов о том, как своими руками не устроить взрыв

Разбираем практическую часть - кто отвечает за трубы и плиты и что делать, если произошла утечка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История со взрывом газа в подмосковном Ногинске многих опять заставила задуматься: а безопасно ли жить в их собственном доме и квартире. Кто эту самую газовую безопасность обязан обеспечивать, что и как должно проверяться, чего не делать, а чего, напротив, стоило бы сделать самому. Разбираемся с экспертом.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ГАЗ В ДОМЕ

За общедомовое газовое оборудование несет ответственность управляющая организация, которая обслуживает дом. Это все подводки-разводки от входа в дом до стояка, с которого газ подается в квартиры. Сама УК, правда, все это хозяйство проверять и чинить не вправе — должен быть договор обслуживания со специализированной организацией (типа «Мосгаза» или «Мособлгаза»).

Все, что находится внутри самой квартиры, - исключительно на совести собственников жилья. Большинство ЧП с газом в жилых домах, увы, именно там и происходят.

- Мы сами, по действующим нормам, несем ответственность за то, чтобы наше газовое оборудования было исправно и надлежащим образом использовалось, - разъясняет закон заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. - Для этого у собственника квартиры должен быть заключен договор на обслуживание (напрямую или через свою управляющую компанию) со специализированной организацией. И он обязан впускать ее представителей для периодических проверок оборудования. Иначе — сам виноват, если что-то случится.

Так же сами жильцы несут ответственность, если они нарушили правила безопасности. Например, как предположительно было в Ногинске, оставили на ночь включенной газовую плиту «для обогрева». Поскольку во всех инструкциях к газовым плитам записано, что оставлять без наблюдения включенной эту технику нельзя.

В теории все логично. Но на практике, как печально говорят эксперты, нынешние нормы приводят к тому, что призвать к ответу за взрыв газа в доме обычно некого. Виновники ЧП сами и погибают первыми. Но даже если и останутся живы, вряд ли смогут возместить убытки (а по закону, именно так), причиненные по их вине всему дому.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПРИШЛИ ГАЗОВЩИКИ, А НЕ БАНДИТЫ

Как правило, договор на газовое обслуживание у всех жильцов заключен — чаще через управляющую компанию (поэтому не все о таком договоре помнят). Сложнее с самими проверками.

Некоторые, особенно одинокие пожилые люди, просто боятся открывать дверь.

- Обход не делается без предупреждения, - говорит Андрей Костянов. - Как правило, вешается объявление, что будет проверка оборудования. Но понятно, что его можно не заметить или кто-то эту бумажку уже сорвал. Тогда самый надежный способ удостовериться, должны ли к вам стучаться газовщики, — позвонить в свою управляющую организацию. Там не могут не знать об обходе дома какими-то специалистами.

Впрочем, как с тоской рассказывает эксперт, главная проблема даже не эта. Обычно большей части жильцов просто нет дома (сами газовщики жалуются, что проникнуть удается примерно в треть квартир).

- Специализированная организация работает с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу и в это время делает обходы. Но и мы в это же время работаем. При этом, как правило, об обходе сообщается накануне, и времени отпроситься с работы или отменить какие-то встречи уже нет. Негибкость системы этих проверок — большая проблема, - сокрушается Костянов.

История со взрывом газа в подмосковном Ногинске многих опять заставила задуматься: а безопасно ли жить в их собственном доме и квартире. Фото: Александр РОГОЗА

ЧТО И КАК ДОЛЖНЫ ПРОВЕРЯТЬ

Специалисты обязаны проверять все внутридомовое и внутриквартирное газовое хозяйство. Периодичность зависит от характера оборудования: что-то чаще, что-то реже.

- Также должна проверяться работа вентиляции, причем не бумажкой, а специальным прибором. Плюс - не перенесены ли где-то газовые трубы без соответствующего проекта. Вопреки тому, что думают об этом любители перепланировок, это действительно опасно и одна из ходовых причин ЧП, поскольку нередко делается нанятыми ремонтниками-таджиками и неправильно, - говорит Костянов.

Будете смеяться, но нам даже ежегодно должны проводить инструктаж по правилам обращения с газовым оборудованием и технике безопасности. (Кто-нибудь такое помнит?)

Но, кроме проблем с доступом в квартиры, есть и еще одна. Попав в жилище, проверив все, что необходимо, и обнаружив неисправности, газовщик должен выдать предписание, что и как устранить. Устранения — за счет самих граждан.

Классическая ситуация: бабушка-пенсионерка или многодетная семья не в состоянии купить новую газовую плиту вместо старой раздолбанной, которая уже опасна, но кое-как работает — денег нету. По закону, им в таких случаях обязаны отрубить газ, пока не обзаведутся исправно работающей техникой. Но, как объясняют специалисты, это может привести к еще худшим последствиям: «нарушители» одалживают где-нибудь не совсем исправный газовый баллон…

МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ

Это не запрещено. Но с перепугу переходить с газа на электричество в одной отдельно взятой квартире смысла нет — у соседей ведь остается газ. То есть делать это стоит только всем домом.

- Жилищный кодекс такое позволяет. Необходимо провести общее собрание и набрать там 100% голосов всех собственников, поскольку речь идет об изменении состава общего имущества дома, - рассказывает алгоритм Андрей Костянов. - Понадобится также проект, поскольку это будет переустройство. И оно связано не только с отключением газа, но и с увеличением мощности электросетей, которые подведены к дому, потому что нагрузки возрастут колоссально. Тем не менее это реально, такие дома есть.

СПАСУТ ЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

После нескольких громких взрывов газа в 2019 года, активно обсуждался вопрос: а не оборудовать ли все дома с газом специальными приборами — газоанализаторами. Это датчик, который в случае обнаружения утечки начинает громко пищать и отрубает подачу газа. Совсем накрученные приборы еще и сами передают сигнал в газовую службу.

Как рассказывает наш эксперт, в итоге все уперлось в деньги. Газовщики не горят желанием ставить приборы за свой счет и хотели бы пропорционально поднять тарифы, что не понравится гражданам, и так недовольным ростом платы за ЖКХ. У местных же бюджетов, как правило, средств на подобные мероприятия нет.

- На самом деле, есть более дешевая мера — меньше экономить на деодорировании газа (это тот запах, который мы чувствуем при утечке — достигается за счет специальных добавок, сам-то природный газ не пахнет — Ред.), - утверждает Костянов. - И, похоже, специалистов услышали — в сравнении с тем, что было два года назад, газ сейчас стал пахнуть сильнее. Хотя и не так сильно, как это делают в западных странах — там при малейшей утечке по соседству находиться просто невыносимо. Сам с этим сталкивался — даже не зная толком языка, побежал звонить в службу спасения.

К слову, никто не запрещает установить в своей квартире или доме газоанализатор самостоятельно, за свой счет. Стоят эти приборчики, в зависимости от того, что умеют, очень разнообразно — от примерно тысячи рублей (это которые просто пищат — наподобие пожарной сигнализации) до нескольких десятков тысяч. Правда, утечку газа у соседа этажом ниже газоанализатор не обнаружит — нужно, чтобы он стоял и там.

Все, что находится внутри самой квартиры, - исключительно на совести собственников жилья. Большинство ЧП с газом в жилых домах, увы, именно там и происходят. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КАК САМОМУ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ

1) Первое и главное — соблюдать правила безопасности. То есть не греться с помощью газовой плиты. Не использовать ее, если что-то «то горит, то не горит». Отключать подачу газа в квартиру, если куда-то уезжаете.

-Даже слабая, совсем незаметная, утечка может создать опасность. Вы уехали на две недели на дачу. Приехали и включили свет — и трех этажей в доме нету, - предупреждает наш эксперт.

2) Если почудился где -то запах газа — срочно звонить в аварийную газовую службу (104 - со стационарного телефона, 040 или 004 с мобильного, в зависимости от оператора, 112 - отовсюду при всех экстренных ситуациях). Даже если выяснится, что вам показалось, пусть лучше приедут и проверят. Потому что если газом реально пахнет уже на лестничной клетке — это значит, что в какой-то квартире совсем недалеко до беды.

Если понятно откуда запах, а дверь этой квартиры не открывают — зовите сразу и участкового, без него туда будет не попасть. И в таких случаях в дверь стучите — не нажимайте кнопку звонка и вообще не трогайте ничего, связанного с электричеством. Звонить по сотовому там, где пахнет газом, тоже не надо — чтобы вызвать экстренные службы, выйдите на улицу (пешком, кнопку лифта не нажимайте).

3) Все-таки пускать к себе газовщиков. Если вы давно ничего не слышали ни о каких проверках, можно навести справки в своей управляющей компании — кто вас обслуживает и где эти специалисты. Никто не запрещает и, не дожидаясь планового обхода, вызвать мастера-газовщика из этой самой обслуживающей специализированной организации — если у вас есть сомнения по поводу своей плиты, работы вытяжки или чего-то еще.

4) Многие проблемы возникают — не чертыхайтесь — из-за несогласованных перепланировок и переоборудования на кухне.

Один эксперт как-то мне рассказывал, что придя в гости, в обалдении увидел: газ к плите подведен по гибкому шлангу, предназначенному для воды. А хозяева даже и не поняли, почему у их гостя вдруг отразился такой ужас на лице.

Мораль: хотя бы убедитесь, что трубы на кухне с газом вам переносят специалисты, которые понимают, чего можно, а чего нельзя.

5) Современные газовые плиты, даже достаточно дешевые, обычно снабжены автоматом, который прекращает подачу газа, если плита потухла или при каких-то неисправностях. Так ли у вас, написано в инструкции к плите. Если вы инструкцию потеряли, можно по модели плиты найти все ее характеристики в интернете.

Но автомат-отсекатель должен быть исправен. А вот тут вам поможет только специалист-газовщик. Некоторые умельцы сами пытаются отключить автомат, когда что-то «начинает заедать» и конфорка или духовка не хочет загораться - этого делать категорически нельзя.

6) Страховать квартиру и находящееся в ней имущество. Конечно, власти пострадавших от домашних взрывов газа, как правило, на улице не оставляют. Но, как вы уже поняли, стрясти деньги за ущерб в таких случаях обычно не с кого. Хорошо бы застраховать и свою гражданскую ответственность перед третьими лицами — это на случай, если виновником ЧП окажетесь вы. Тогда пострадавшие соседи получат компенсацию за счет страховой.