Взрыв в Ногинске унес семь жизней: «Ждали всю ночь и надеялись: спасатели достанут Ксюшу с Настей живыми»

Рвануло 8 сентября в 06:30, когда половина жильцов собиралась на работу, а половина еще спала Фото: Александр РОГОЗА

Женщина лет тридцати пяти идет с трудом, ее под руку поддерживает психолог МЧС - выводит за оцепление.

- Он? - спрашивают сидящие на стульях люди, укутанные в пледы.

- Он, - еле слышно отвечает женщина и начинает рыдать. - По цепочке узнала...

Кто-то кидается ее обнимать, пытаясь утешить. Кто-то прячет глаза, изо всех сил стараясь сдержаться. Кто-то закуривает и сигарета пляшет в дрожащих руках, как бешеная. Хочется выть от беспомощности. Но остается еще надежда, что произойдет чудо, что других все-таки найдут живыми.

Еще несколько часов назад это был обычный двор на окраине подмосковного Ногинска - внутри секции на три панельные девятиэтажки на улице 28 июня. А теперь в доме 9А огромная жуткая дыра, в которую посменно ныряют все новые группы спасателей. Работают несколько кранов. А в центре стоит палатка, куда складывают вынесенные из-под завалов тела...

Еще несколько часов назад это был обычный двор на окраине подмосковного Ногинска Фото: Александр РОГОЗА

«ВЗРЫВНОЙ ВОЛНОЙ МЕНЯ БРОСИЛО НА ЗЕМЛЮ»

Рвануло 8 сентября в 06:30, когда половина жильцов собиралась на работу, а половина еще спала. Взрыв был такой силы, что огромные панельные блоки стен отшвырнуло метров на десять, как кубики.

Местный житель по имени Александр в этот момент выгуливал собаку.

- Я был метрах в пятидесяти от того дома, стоял к нему спиной. И тут как ухнет! - говорит мужчина. - Это было очень громко. Я такого взрыва в жизни не слышал. Меня взрывной волной просто швырнуло на землю - настолько сильно было. А потом сверху полетели камни и куски раскуроченных рам - даже от двух соседних домов. Все затянуло пылью.

Мария, живущая на восьмом этаже соседнего дома, в момент взрыва спала.

- Дом так тряхануло, так громко было, что мы подумали, что началась война, - женщина поджимает губы, чтоб не расплакаться. - Смотрели с балкона - все было в пыли. Потом стало видно, что в доме 9А огромная дыра. И муж тут же побежал на улицу.

Первыми на помощь раненым кинулись соседи - несколько мужчин взобрались на козырек и заглядывали в раскуроченные квартиры, пытаясь отыскать живых.

Когда пыль осела, в одной из пробитых стен, прямо у самого края, увидели маленькую девочку. Прохожие закричали, чтобы она не двигалась. Ребенка через несколько минут спустил на руках пожарный из первого наряда, приехавшего на вызов.

Но остается еще надежда, что произойдет чудо, что других все-таки найдут живыми Фото: Александр РОГОЗА

«ДЕТИ ОТДЕЛАЛИСЬ УШИБАМИ»

Счастливо спасенную девочку зовут Алиса Ефименко. Ей всего 5 лет. В момент взрыва мама собирала ее в детсад, а старшую сестру - в школу.

- Квартира Ефименко находится на четвертом этаже, - рассказал источник в правоохранительных органах. - После взрыва пол одной из комнат рухнул на третий этаж и мама, Наталья Ефименко, упала вниз. Но каким-то чудом сумела по обломкам забраться наверх, чтобы спасти детей. Старшую дочь женщина нашла под шкафом - тот упал на девочку, но она чудом почти не пострадала.

- Жизням девочек ничего не угрожает, у них ушибы и ссадины, - рассказала сайту kp.ru и.о. главврача Ногинской центральной больницы Елена Тихонова. - Они сильно напуганы, конечно. С девочками уже работали психологи. Младшая сейчас спит. Она сказала, что очень сильно устала. Девочки размещены в отдельно палате вместе с мамой.

- В каком состоянии мама?

- Состояние средней тяжести. У нее сотрясение головного мозга, ушибы. Но переломов нет. У папы тоже есть повреждения, закрытая черепно-мозговая травма.

По словам Елены Тихоновой, из семи доставленных в больницу одна женщина после осмотра ушла к родственникам - медпомощь ей не понадобилась. Один пациент находится в тяжелом состоянии. У него травма головы и перелом бедра.

Ксюше Казаровой на днях исполнился 21 год. Настя Иванова - на несколько месяцев младше Фото: Александр РОГОЗА

«ТЕЛЕФОНЫ НЕ ОТВЕЧАЮТ»

Первые два тела спасатели обнаружили днем. Мужчина и женщина (Алексей Соловьев, 58 лет и Татьяна Симонова, 68). На тот момент было понятно, что под завалами могут находиться еще пять человек, включая двух детей. Выживших помогали искать собаки - двух ротвейлеров и немецкую овчарку поднимали на кранах и запускали через окна в разрушенные квартиры.

Когда стемнело, на площадке включили мощные фонари, работы не останавливались ни на минуту.

За оцеплением собралась большая группа родственников тех, кого еще искали.

В списке пропавших без вести оказались две подружки, студентки, снимавшие вместе квартиру на первом этаже. Ксюше Казаровой на днях исполнился 21 год. Настя Иванова - на несколько месяцев младше.

- Их телефоны не отвечали с момента взрыва, - рассказала «Комсомольской правде» одна из подруг девушек. - Мы, конечно, надеялись, что они могли не быть дома в это утро. Или - вот спасатели сейчас разберут завалы и достанут Ксюшу с Настей живыми.

Уже после полуночи стали появляться новости о новых найденных телах.

Полине Барабошкиной было всего 15. Девочка погибла вместе с бабушкой, Татьяной Симоновой (ее нашли днем).

Полине Барабошкиной было всего 15 Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Затем спасатели достали из-под обломков 41-летнюю Светлану Павлову. Следом - ее 10-летнего сына. В тот день глава семейства был в командировке. Выжил старший сын, в этом году закончивший девятый класс.

Андрей и Светлана Павловы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уже утром следующего дня стало известно, что Ксюша Казарова и Настя Иванова тоже погибли...

ОФИЦИАЛЬНО

«Оказать максимальную поддержку»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал в Ногинск в первые же часы после трагедии. Он встретился с эвакуированными жителями дома 9А, навестил в больнице пострадавших.

Жильцов обеспечили всем необходимым - предоставили горячее питание, одежду. Для временного проживания - номера в доме отдыха «Боровое». Также желающим помогут снять квартиры в самом Ногинске. Власти Подмосковья рассчитывают, что разрушенные квартиры могут быть восстановлены в течение 6-8 месяцев.

- Моя задача здесь - оказать максимальную поддержку и заботу, закрыть все бытовые вопросы и по проживанию, и по выплатам, - рассказал губернатор. - Я докладывал нашему Президенту о ситуации. И постоянно информирую о ходе работ.

Взрыв в Ногинске унес семь жизней Фото: Александр РОГОЗА

По поручению губернатора определен размер компенсаций.

- По 1 млн рублей получат семьи погибших.

- По 100-500 тысяч рублей - жители, получившие ранения (размер зависит от тяжести повреждений).

- Также будет выплачена разовая социальная помощь - по 30 тыс. рублей на каждого члена семьи из пострадавших квартир. (Если человек проживал в квартире один - 50 тысяч).

Машины, которые в момент взрыва стояли у дома и в результате получили повреждения, будут отремонтированы.

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