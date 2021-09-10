Дмитрий Песков: Мне неизвестно, как Владимир Путин относился к переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

На нынешней неделе (6 сентября) исполнилось 30 лет, как переименовали Ленинград в Санкт-Петербург. В связи с этим журналист kp.ru задал вопрос официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову.

- Дмитрий Сергеевич, насколько известно, мэр города на Неве Анатолий Собчак был против этого переименования, потому что он боялся обидеть блокадников и потом - это дорого было. Тем не менее, Ленсовет тогда пошел на такой шаг и Собчак смирился. Известна ли позиция Владимира Владимировича по этому вопросу? (Он тогда уже работал рядом с Собчаком.) И нет ли сегодня каких-то инициатив в этом плане?

- Нет, никаких инициатив в этом плане нет, - сообщил пресс-секретарь. - Я не могу вам сказать, какая была у Владимира Владимировича позиция на тот момент. Но. сейчас это - де-факто и де-юре - название нашей северной столицы.

- Спасибо.