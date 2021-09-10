ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% годовых: Остановит ли это инфляцию

Центробанк снова повысил ключевую ставку. На этот раз до 6,75% годовых. Фото: Shutterstock

Центробанк снова повысил ключевую ставку. На этот раз до 6,75% годовых. Такое решение было ожидаемым. Большинство аналитиков прогнозировали именно такой шаг — на четверть процентного пункта. Это связано с тем, что цены в стране продолжают расти. По данным Росстата, годовая инфляция составляет около 6,7%. Более высокая ключевая ставка позволяет сбить раскручивающуюся инфляционную спираль.

- Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Центробанка.

При этом шаг повышения в ЦБ выбрали минимальный. Слишком высокие ставки давят на экономический рост. Поэтому в регуляторе стараются соблюдать баланс интересов: чтобы и рост цен приостановить, и бизнесу не навредить. При этом конкуренция во многих сферах после пандемии сократилась. А значит, предпринимателям проще поднимать цены.

- Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом на мировых товарных рынках, - объясняют в ЦБ.

Предложение в большинстве отраслей не может вырасти так быстро. На приход новых компаний на различные рынки требуется время. Тем не менее уже со следующего года может начаться замедление темпов роста инфляции. В Центробанке считают, что она снизится до 4 — 5% годовых. Но все будет зависеть от сочетания многих факторов, в том числе психологического.

- Рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров, - поясняют в ЦБ.

Другими словами, видя, как растут цены, многие россияне предпочитают совершить покупки сейчас, не откладывая их на потом. Это ведет к еще большему разгону инфляции. И этот процесс важно не выпустить из-под контроля, считают в регуляторе. Тем более что есть и другие факторы.

- Усиливается инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы, - указывают в ЦБ.

Это приводит к тому, что зарплаты начинают расти. С одной стороны, это хорошо. У людей появляются дополнительные деньги. С другой, если эти деньги тут же идут на покупки товаров и услуг, всю прибавку может съесть растущая инфляция.

- Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году как внутри страны, так и за рубежом, - отмечают в Центробанке.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 октября 2021 года. Если к этому времени инфляция не остановится, ставка станет еще выше.