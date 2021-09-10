Центральный банк России повысил ключевую ставку до 6,75%

Центральный банк России вынес решение по ключевой ставке Фото: Анастасия Осипова

Банк России повысил ключевую ставку пяты раз подряд. На этот раз ставку решили повысить 0,25 процентных пункта - до уровня 6,75 процента годовых. Решение принято на совете директоров регулятора в пятницу, 10 сентября.

Как пояснили в Центробанке, проводимая денежно-кредитная политика направлена на ограничение роста инфляции и возвращение ее уровня к 4 процентам. Регулятор также допускает дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Отмечается, что соответствующие решения будет приниматься с учетом, в том числе, фактической и ожидаемой инфляции.

Напомним, 23 июля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до уровня 6,5 процента годовых. Решение о первом ужесточением денежно-кредитной политики в стране было принято впервые с конца 2018 года. В самый разгар пандемии регулятор пошел на более серьезный шаг, опустив ключевую ставку до 4,25 процента годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России планирует вернуться к нейтральной ставке в 5-6 процентов в трехлетнем периоде - с 2021 по 2023 годы.

Как писал сайт kp.ru, накануне российские банки сообщали, что ожидают повышения ключевой ставки до 7 процентов 10 сентября 2021, что отразится на ставках по депозитам и кредитам, которые вырастут