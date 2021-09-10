Эксперт объяснил, откуда в России 300 тысяч долларовых миллионеров: «Не все жулики и ворюги»

В России живет 297 тысяч долларовых миллионеров Фото: Shutterstock

В России живет 297 тысяч долларовых миллионеров (0,2% населения). Точных сведений об их состоянии нет, но косвенно их можно определить по наличию люксовых автомобилей (ценою более 3 млн рублей), дорогой недвижимости. Треть российских богачей живет в Москве и Подмосковье, остальные - процветают в регионах. К таким выводам пришли в Московской школе управления «Сколково», сообщили в РБК.

- Обладание автомобилем за 3 млн рублей сегодня уже не является признаком принадлежности к элите. Москвич со средней зарплатой в 100 тысяч рублей может заработать на этот автомобиль очень быстро, — комментирует данные исследования Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». — Для России 300 тысяч долларовых миллионеров это немало. На мой взгляд, цифра завышена в 2-3 раза.

Какова природа богатства российских миллионеров?

- Публика это разношерстная, — говорит Николаев. - Кто-то «хорошо» поработал на ниве приватизации, отошел от дел, но имеет собственность и активы, став рантье. Кто-то строил свой бизнес с нуля. Не надо думать, что все какие-то жулики и ворюги, ничего подобного. Есть люди, которые всего добились своим трудом. Но есть и те, кто наворовал.

По словам Николаева, неравенство доходов в провинции еще более ощутимо, чем в столице. В любом областном центре есть люди с состоянием в десятки и сотни миллионов долларов. Однако концентрация богачей в Москве намного выше, что очередной раз подчеркивает гипер-централизацию российской экономики.

КОНКРЕТНО

Где живет больше всего долларовых миллионеров (тыс. чел):

1. Москва и Московская область — 104,5

2. Санкт-Петербург и Ленинградская область — 28

3. Краснодарский край — 12

4. Ростовская область — 6

5. Татарстан — 5,5

6. Свердловская область — 5,2

7. Самарская область — 4,4

8. Нижегородская область — 3,9

9. Ставропольский край — 3,6

10. Челябинская область — 3,5

11. Красноярский край — 3,3

12. Башкортостан — 3

13. Новосибирская область — 2,7

14. Воронежская область — 2,5

15. ХМАО — 2,4

По данным Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково».

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