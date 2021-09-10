Михаил Мурашко: Сегодня от отдельных видов рака в России излечиваются до 90% заболевших детей

Министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе отмечает 70-летие один из ведущих российских и крупнейших мировых центров по борьбе против рака - Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, известный в народе как Онкоцентр на Каширке. Здесь принимают пациентов с самыми сложными случаями со всей страны, проводят уникальные операции, занимаются передовыми научными исследованиями.

К юбилею Онкоцентра приурочен форум «Иннновационная онкология», который проходит с 9 по 11 сентября и собрал в этом году медицинских светил из разных стран мира. Последними достижениями в диагностике и лечении разных видов рака делятся лучшие эксперты России, США, Испании, Италии, Франции и Швейцарии.

Среди тем форума - научные данные о самых эффективных способах профилактики рака, включая противовирусную вакцинацию; органсохраняющие и реконструктивно-пластические операции для онкобольных; новое в понимании механизмов развития опухолей и результаты экспериментальной терапии опухолей. В том числе - примеры применения вакцинотерапии опухолей, клеточных технологий, стволовых клеток в противоопухолевом лечении и др.

Поздравляя сотрудников Онкоцентра с юбилеем, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в России с каждым годом все больше онкозаболеваний удается выявлять на ранних стадиях. В таких случаях максимальны шансы на успешное лечение большинства видов рака, говорят врачи-онкологи. С этого лета в нашей стране возобновилась всеобщая диспансеризация, которая включает онкоскрининги. Задача таких обследований - как раз ранняя диагностика злокачественных опухолей.

Система медпомощи для онкопациентов совершенствуется, рассказал глава Минздрава. «Для хирургической службы ввели обязательные подразделения, отделения плановой лекарственной терапии и комплекс диагностических подразделений. Определены порядки маршрутизации. Новшества коснулись детской онкологии и гематологии. Сегодня уровень излечивания пациентов достигает до 90% и выше по ряду отдельных нозологий», - сообщил Мурашко.