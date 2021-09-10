Иммунолог рассказал, действительно ли можно умереть от отравления арбузом

Если арбузы хранились неправильно, то там может быть какая угодно инфекция Фото: Евгения ГУСЕВА

Покупали арбуз якобы в обычном супермаркете и точная причина отравления пока не установлена. Однако отец семьи, не участвовавший в его поедании, чувствует себя хорошо. Неужели это не городские легенды, и от арбуза можно умереть?

Отвечает Андрей Продеус, врач-педиатр, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог:

- Если арбузы хранились неправильно, то там может быть какая угодно инфекция. Начиная от вирусной, по типу норовируса (острая кишечная инфекция, - прим. ред.) и заканчивая любыми дизентерийными вещами, и сальмонеллой, и остальными. (При тяжелом течение болезни от некоторых кишечных инфекций вполне можно умереть - прим. Ред.). Это вопрос хранения и перевозки. Кроме того, если арбуз выращивали с нарушением технологий, он тоже может быть опасным - но это вопрос к токсикологам.

Возможно, в этом конкретном случае причина отравления - и не в арбузе, это еще предстоит установить. Но на всякий случай напоминаем правила покупки бахчевых, которые позволят минимизировать риски кишечной инфекции:

- Покупать арбузы, дыни нужно на стационарных организованных точках продаж, расположенных поодаль от дорог. Очень опасно приобретать бахчевые, продающиеся на придорожных развалах, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. По санитарным правилам арбузы и дыни должны лежать на специальном поддоне, а не на земле.

- кожура бахчевых должна быть без повреждений - трещины на кожуре, расколы - входные ворота для инфекции. Тоже самое касается предложений продавца вырезать для вас кусочек, чтобы вы убедились в зрелости плода.

- нельзя покупать разрезанные напополам, на четвертинки плоды: вы не можете быть уверенными, что продавец предварительно тщательно вымыл кожуру арбуза и нож. И, разрезая, вполне мог занести патогены внутрь мякоти. Даже если он впоследствии прикрыл срез пищевой пленкой, под ней уже размножаются микроорганизмы.

- Принеся арбуз и дыню домой, первым делом их нужно как следует вымыть под проточной водой с мылом, и только потом разрезать.

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