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ЗДОРОВЬЕ10 сентября 2021 17:54

Иммунолог рассказал, действительно ли можно умереть от отравления арбузом

В московской семье после употребления арбуза скончались бабушка и внучка, а мать 15-летней девочки госпитализирована
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Если арбузы хранились неправильно, то там может быть какая угодно инфекция

Если арбузы хранились неправильно, то там может быть какая угодно инфекция

Фото: Евгения ГУСЕВА

Покупали арбуз якобы в обычном супермаркете и точная причина отравления пока не установлена. Однако отец семьи, не участвовавший в его поедании, чувствует себя хорошо. Неужели это не городские легенды, и от арбуза можно умереть?

Отвечает Андрей Продеус, врач-педиатр, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог:

- Если арбузы хранились неправильно, то там может быть какая угодно инфекция. Начиная от вирусной, по типу норовируса (острая кишечная инфекция, - прим. ред.) и заканчивая любыми дизентерийными вещами, и сальмонеллой, и остальными. (При тяжелом течение болезни от некоторых кишечных инфекций вполне можно умереть - прим. Ред.). Это вопрос хранения и перевозки. Кроме того, если арбуз выращивали с нарушением технологий, он тоже может быть опасным - но это вопрос к токсикологам.

Возможно, в этом конкретном случае причина отравления - и не в арбузе, это еще предстоит установить. Но на всякий случай напоминаем правила покупки бахчевых, которые позволят минимизировать риски кишечной инфекции:

- Покупать арбузы, дыни нужно на стационарных организованных точках продаж, расположенных поодаль от дорог. Очень опасно приобретать бахчевые, продающиеся на придорожных развалах, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. По санитарным правилам арбузы и дыни должны лежать на специальном поддоне, а не на земле.

- кожура бахчевых должна быть без повреждений - трещины на кожуре, расколы - входные ворота для инфекции. Тоже самое касается предложений продавца вырезать для вас кусочек, чтобы вы убедились в зрелости плода.

- нельзя покупать разрезанные напополам, на четвертинки плоды: вы не можете быть уверенными, что продавец предварительно тщательно вымыл кожуру арбуза и нож. И, разрезая, вполне мог занести патогены внутрь мякоти. Даже если он впоследствии прикрыл срез пищевой пленкой, под ней уже размножаются микроорганизмы.

- Принеся арбуз и дыню домой, первым делом их нужно как следует вымыть под проточной водой с мылом, и только потом разрезать.

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