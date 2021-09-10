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Происшествия10 сентября 2021 18:20

Токсиколог о странной смерти москвички и ее внучки: «От арбузов еще никто не умирал»

По мнению эксперта, ягода не имеет отношения к отравлению
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
По одной из версий, которую официально подтвердил столичный СК, причиной отравления мог стать арбуз

По одной из версий, которую официально подтвердил столичный СК, причиной отравления мог стать арбуз

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Новость о том, что в Москве причиной отравления целой семьи и гибели женщины и ее 15-летней внучки стал арбуз, всерьез ударила по холодильникам жителей столицы. Сентябрь – сезон арбузов и дынь и сейчас они на столе у каждого второго. Именно поэтому новость о смертельном отравлении шокировала многих.

Напомним, днем 8 сентября семья купила арбуз в сетевом магазине на улице Совхозной. Ягоду ела 38-летняя москвичка, ее мама-пенсионерка и 15-летняя дочка. В тот же день трое с признаками отравления попали в больницу. Спустя сутки пожилая женщина и ее внучка скончались. Мама девочки-подростка в тяжелом состоянии находится в больнице.

По одной из версий, которую официально подтвердил столичный СК, причиной отравления мог стать арбуз. Остатки ягоды из холодильника семьи уже направили на экспертизу. Однако, для профессиональных медиков такое предположение звучит фантастично.

- Еще ни один человек не умирал от отравления арбузом и не умрёт, уж поверьте. Я работаю в отделении токсикологии больше 20 лет и с уверенностью могу сказать, что эта версия – абсурд. Есть только один продукт, который может привести к смертельному пищевому отравлению – это грибы. И то, в этом случае смерть не будет столь быстрой, - прокомментировал «КП» Дмитрий Долгинов, врач-токсиколог. – Сама картина отравления похожа на токсические или биологические яды. Чаще всего такое течение болезни случается в случае отравления алкоголем, наркотиками или медикаментами. Что было в этом конкретном случае – покажет вскрытие.

Но могли ли яды добавить именно в арбуз? Вопрос, на который пока нет ответа. Как стало изветно «КП», с прилавков злосчастного супермаркета уже убрали все арбузы и дыни.

Напомним, по факту смерти женщины и ребенка возбуждено уголовное дело. Однако пока причины смерти не установлены. «КП» следит за развитием событий.

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