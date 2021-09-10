Токсиколог о странной смерти москвички и ее внучки: «От арбузов еще никто не умирал»

По одной из версий, которую официально подтвердил столичный СК, причиной отравления мог стать арбуз Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Новость о том, что в Москве причиной отравления целой семьи и гибели женщины и ее 15-летней внучки стал арбуз, всерьез ударила по холодильникам жителей столицы. Сентябрь – сезон арбузов и дынь и сейчас они на столе у каждого второго. Именно поэтому новость о смертельном отравлении шокировала многих.

Напомним, днем 8 сентября семья купила арбуз в сетевом магазине на улице Совхозной. Ягоду ела 38-летняя москвичка, ее мама-пенсионерка и 15-летняя дочка. В тот же день трое с признаками отравления попали в больницу. Спустя сутки пожилая женщина и ее внучка скончались. Мама девочки-подростка в тяжелом состоянии находится в больнице.

По одной из версий, которую официально подтвердил столичный СК, причиной отравления мог стать арбуз. Остатки ягоды из холодильника семьи уже направили на экспертизу. Однако, для профессиональных медиков такое предположение звучит фантастично.

- Еще ни один человек не умирал от отравления арбузом и не умрёт, уж поверьте. Я работаю в отделении токсикологии больше 20 лет и с уверенностью могу сказать, что эта версия – абсурд. Есть только один продукт, который может привести к смертельному пищевому отравлению – это грибы. И то, в этом случае смерть не будет столь быстрой, - прокомментировал «КП» Дмитрий Долгинов, врач-токсиколог. – Сама картина отравления похожа на токсические или биологические яды. Чаще всего такое течение болезни случается в случае отравления алкоголем, наркотиками или медикаментами. Что было в этом конкретном случае – покажет вскрытие.

Но могли ли яды добавить именно в арбуз? Вопрос, на который пока нет ответа. Как стало изветно «КП», с прилавков злосчастного супермаркета уже убрали все арбузы и дыни.

Напомним, по факту смерти женщины и ребенка возбуждено уголовное дело. Однако пока причины смерти не установлены. «КП» следит за развитием событий.

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