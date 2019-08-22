2019-08-22T17:19:52+03:00
Звезды

"Новая волна" раздора: Крутой впервые высказался о давней вражде с Вайкуле

Композитор дал певице совет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Игорь Крутой решился расставить все точки над iИгорь Крутой решился расставить все точки над iФото: Евгения ГУСЕВА
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Игорь Крутой впервые высказался о конфликте с Лаймой Вайкуле, произошедшем из-за музыкального фестиваля "Новая волна". В 2015 году композитор хотел вернуть конкурс в Юрмалу. Вопрос, казалось бы, был решен. Однако в эти же сроки певица решила проводить на Рижском взморье собственный фестиваль "Лайма Рандеву".

Игорь Крутой решился расставить все точки над i после того, как в недавнем интервью Лайма Вайкуле рассказала, что он злится на нее за то, что она сделала фестиваль "Рандеву" в Юрмале после ухода оттуда "Новой волны". "Игорь несправедливо на меня катит, обижается", - говорила певица в июле в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

"Лайма лукавит", - начал свой рассказ Крутой в интервью "АиФ". По его совам, в 2015 году в Москву приезжал тогдашний мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента Латвии и вел переговоры о том, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу. После этого посол Латвии даже пригласил композитора на рабочую встречу, предпринимались попытки сохранить "Новую волну" в Юрмале.

"А в это время, в сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья", - сообщил музыкант.

laima_vaikule_officiallaima_vaikule_official
Лайма Вайкуле
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Крутой подчеркнул, что нигде публично не говорил об этой ситуации, пока Лайма первой не высказалась. "Каждый из нас живет по своей совести. У меня после этого был с ней разговор тет-а-тет", - уточнил композитор.

Во время этой беседу музыкант привел Вайкуле в качестве примера реальный случай из его жизни. Однажды бывший тесть известного певца предложил ему полмиллиона евро за то, чтобы он отдал любую свою старую песню другому певцу. "500 тысяч евро - это огромные деньги. Но я ему сказал: «А как же я буду после этого смотреть в глаза ...?»", - поведал Крутой.

Лайма на это ответила: "Ну ты это ты, а я это я". "У меня вопросов к ней больше нет. Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо «качу бочку». Я к ней вообще никак не отношусь", - резюмировал Игорь Крутой.

В свою очередь, директор певицы Алексей Яковлев заявил, что никакого конфликта между Вайкуле и Крутым нет. "«Новая волна» ушла, Лайма пришла", - цитирует директора РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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