Всего три имени: Диана Арбенина рассказала, на ком держится русский рок

Диана Арбенина на фестивале "Таврида" в Крыму. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тем, кому приходится выходить на сцену "Тавриды" после Дианы Арбениной, откровенно не позавидуешь. На концерте открытия рокерша устроила настоящий олдскульный беспредел, показав юным артистам и таким же юным зрителям, как надо качать многотысячную толпу. Финты ногами в мини-юбке - легко! Сбежать в зал и ломануться прямиком сквозь толпу - да пожалуйста! На лица упакованных в пиджаки секьюрити, которые, насупив брови, вынуждены были продираться за шустрой Арбениной посреди фанатов, в тот момент жалко было смотреть...

О том, насколько хватит ее запала, звездах-однодневках, а также о новом альбоме Земфиры и воспитании детей Диана рассказала на встрече с журналистами.

- Вы 28 лет на сцене. Как вам то, что сейчас происходит в музыке? Поющие блогеры, например.

- С песнями сейчас вообще все печально. Мне категорически не нравится материал «в два притопа, три прихлопа». Это совершенно бессмысленно. И если это провокация, то очень дешевая. Провоцировать же можно по-разному. Можно делать это классно, убойно, умно. А можно делать скучно и убого. А еще все это отчаянно недолговечно. Сцену нужно завоевать, ее нужно заслужить, и на ней нужно суметь остаться. Это процесс, растянутый на десятки лет. А новые звезды вспыхивают – и как мотыльки: под откос, под откос, под откос... Через два года о них забудут, а они уже инфицированы сценой. Люди, которые выходят на сцену, уже не могут с нее сойти. Жалко поломанных судеб.

- Молодых заводит.

- Их это заводит, как… «Макдональдс». Когда поел, а потом немножко стыдно. Песенный фастфуд, от которого мозги заплывают жиром. Я могу любого молодого человека заразить Эми Уайнхаус или Фредди Меркьюри. Потому что там есть энергия, космос и талант. А во многих сейчас стоящих на сцене нет. Хотя это самое главное. Я очень хочу, чтобы меня со страшной силой теснили молодые талантливые ребята. У меня уже никогда не будет их молодости. Зато у меня есть зрелость и опыт, которого у них еще нет. Это классный симбиоз, классная коллаборация, как сейчас говорят. Я многому могу их научить.

Сложно поверить, но Диана Арбенина на сцене уже 28 (!) лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Зачем молодым ребятам сегодня ездить на фестивали, если можно раскрутиться в соцсетях?

- А зачем ходить на свидания, если можно решить свои проблемы онлайн? Зачем заниматься сексом, можно ведь сходить в душ? Какая виртуальность, какие сети? Ничто не заменит живые объятия. Нельзя плевать на природу, на ее законы. Люди любят встречаться и будут любить встречаться. И только на фестивале есть живой умопомрачительный кураж.

- Надо ли возрождать русский рок?

- Рок не надо возрождать, это же живой организм. И рок жив, пока жива я (смеется)!

- Разве может рок держаться на одних только хрупких женских плечах? Назовите хотя бы три главных имени.

- Гарик Сукачев, Гарик Сукачев, Гарик Сукачев. Уже три! Хотя есть еще два моих любимых прекрасных мерзавца – группа «Би-2». Девчонок нет вообще, что, кстати, очень жаль. Объяснимо, но обидно.

- Земфира новый альбом выпустила… Это не рок?

- Хороший альбом. Но я не понимаю в данном случае, что такое рок. Альбом лирический, депрессивный. Скорее всего, его можно отнести к жанру альтернатива. Не знаю, есть ли такой жанр в России. У нас же либо попса, либо рок. Третьего, как обычно, не дано.

Редкий кадр: Диана Арбенина в мини-юбке. Фото: материалы пресс-служб

- У "Ночных снайперов" впереди два больших концерта (1 и 2 октября в "Крокус Сити Холле". - Ред.). Чем будете удивлять?

- Есть несколько идей. Действительно есть. Не блефую. Я сейчас их осваиваю у себя в голове. Что касается музыкального контента, в прошлом году мы выпустили альбом О2, надо непременно его поиграть, не забыть про классические вещи, типа "Катастрофически" и "31 весна". Кроме сидячих мест, будет танцпол. В общем, всем будет чем заняться (улыбается).

- Не страшно делать большое шоу, когда все говорят о предстоящей четвертой волне коронавируса?

- Страшно, но что остается? У нас уже более полусотни перенесенных концертов. Знаете, мне вообще кажется, что на нас, артистах, будто кто-то отыгрывается. Почему в метро можно ездить, а на концерты нельзя ходить? Тем более, существует вакцинация. Почему не сделать прививку и не выработать коллективный иммунитет, как стремятся во всех странах мира? У меня было два бессимптомных ковида, я даже не знала об этом. Только по последствиям - страшная головная боль, быстрая утомляемость - поняла, что переболела. Когда выпустили «Спутник», вакцинировалась, и все в порядке.

- Как живет артист, у которого 50 отмененных концертов? Что это - стресс, потеря денег?

- Это и потеря денег, но и приобретение огромного количества свободного времени, которое я провела с толком – написала книгу, побыла наконец с детьми, выпустила альбом. Но в города, конечно же, нужно возвращаться. Там, где мы собирались играть, мы обязательно сыграем. А стресс… Стресс был, когда папа умирал. А в данном случае все люди оказались на грани. И я ничем не отличаюсь.

"Ночные снайперы" раскачали многотысячную толпу участников "Тавриды". Фото: материалы пресс-служб

- Профессия артиста гробит здоровье?

- Да-а-а! Я вообще камикадзе! Иногда думаю: вот сколько мне должно исполниться лет, чтобы я с этим наконец завязала (смеется)? Не буду рассказывать о сложностях, я же сама выбрала этот путь. Но, разумеется, концерт и, тем более тур, это не "просто выйти и постоять с микрофоном". И меня искренне забавляет, когда человек сидит на диване с условными пивом и чипсами и провозглашает: "Да что он там прыгает свое сальто-мортале? Я не хуже могу!». Серьезно? Покажи! Что это за бахвальство и неуважение к таланту другого человека? И вообще, почему просто не восхититься тем, что кто-то может сделать то, что ты никогда в этой жизни не сможешь?

- Как для вас начался учебный год? Все-таки двое детей-подростков.

- Да, Марта и Артем пошли в седьмой класс. Причем с удовольствием, им нравится ходить в школу. Они сами туда бегут. Спорят, почему надо выходить в 7:30, а не в 7:25. Самое главное и сложное для меня – составить им рабочую неделю. Совместить футбол, бейсбол, музыкальную школу и плавание. А вот домашка – это не ко мне, так же, как и задания из музыкальной школы – ну зачем мне портить отношения со своими детьми (смеется)? Не зря говорят, что детей должны учить учителя и, при необходимости, репетиторы. У родителей терпения не хватает...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я готова к серьезным отношениям»: Диана Арбенина — об уходе со сцены, отце своих детей и любви в 45

В интервью kp.ru лидер «Ночных Снайперов» предстала в неожиданном амплуа — хрупкой женщины, мечтающей встретить старость с любимым человеком (подробности)