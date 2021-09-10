«Дорогой командир, мы будем всегда тебя помнить!»: Генерала Зиничева похоронили на родине - в Санкт-Петербурге

На летном поле аэропорта Пулково траурный борт встречали официальные лица и рота почетного караула Санкт-Петербургского университета МЧС России Фото: предоставлено пресс-службой

...Сразу после церемонии прощания в столице гроб с телом главы МЧС России доставили на родину, в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, которая предоставила «Комсомольской правде» также видео, которое размещено на нашем сайте.

Сразу после церемонии прощания в столице гроб с телом главы МЧС России доставили на родину, в Санкт-Петербург Фото: предоставлено пресс-службой

На летном поле аэропорта Пулково траурный борт встречали официальные лица и рота почетного караула Санкт-Петербургского университета МЧС России.

Похоронили Евгения Зиничева на Северном кладбище.

В последний путь его проводили родные и близкие, коллеги, сослуживцы.

В ходе церемонии статс-секретарь - заместитель главы МЧС России Алексей Серко отметил, что сегодня весь личный состав МЧС России скорбит вместе с родными и близкими Евгения Николаевича.

Фото: предоставлено пресс-службой

- Мы потеряли своего командира, - сказал Алексей Серко. - За те три с половиной года, что Евгений Николаевич возглавлял наше ведомство, он очень многое успел сделать. Весь личный состав Министерства сплотился вокруг него. Мы шли уверенно вперед… Дорогой командир, мы будем всегда тебя помнить.

«Евгений Зиничев трагически погиб, спасая человека, - говорится в сообщении МЧС. - Посмертно главе МЧС России присвоено звание Героя Российской Федерации.

Фото: предоставлено пресс-службой

Коллектив МЧС России выражает глубокие соболезнования семье и близким Евгения Николаевича. Его уход – тяжелейшая, невосполнимая утрата для государства и ведомства».

Напомню - в этот же день с генералом-Героем простились тысячи москвичей.

На церемонию прощания, которая проходила в здании МЧС России на улице Ватутина, 1, приезжал Владимир Путин.

В этот же день в 17 мск в память о главе МЧС России по всей стране - от Владивостока до Калининграда, во всех пожарных частях и спасательных центрах прозвучали пожарные сирены.

Похоронили Евгения Зиничева на Северном кладбище Фото: предоставлено пресс-службой

На спецтехнике спасатели и пожарные одновременно включили проблесковые маячки.

Так сотрудники МЧС России выразили свое уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга главе ведомства.