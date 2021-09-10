Губернатор Красноярского края Александр Усс - о гибели Евгения Зиничева: «От него исходило глубокое личное обаяние и мощь»

Москва прощается с генералом Зиничевым. Фото: Александр ГАМОВ

Гроб с телом Евгения Зиничева, трагически погибшего 8 сентября на учениях под Норильском, установили на небольшом постаменте на первом этаже здания МЧС России на улице Ватутина. (Этот комплекс ещё называют Национальным центром управления в кризисных ситуациях.)

Большой почетный караул - со сменой и маршировкой, - состоящий из воинов-спасателей, решили установить на улице - у официальной вывески МЧС, утопающей в сугробах цветов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холл, где прощались с легендарным генералом, был настолько тесным, что большой почетный караул - со сменой и маршировкой, - состоящий из воинов-спасателей, решили установить на улице - у официальной вывески МЧС, утопающей в сугробах цветов. У гроба тоже стояли бойцы.

Тех, кто пришёл проститься с Зиничевым, от его родственников, сидевших у гроба, отдалял барьер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гроб, покрытый Государственным флагом, был открытым... А лицо генерала... казалось сосредоточенным.

Тех, кто пришёл проститься с Зиничевым, от его родственников, сидевших у гроба, отдалял барьер. Поэтому, выразить сочувствие вдове Евгения Николаевича - Наталье Николаевне, его сыну Денису (он сотрудник одной из спецслужб) - можно было только издали, кивком...

Дмитрий Песков Фото: Михаил ФРОЛОВ

На барьер складывали и букеты, которые, впрочем, тут же уносили - чтобы освободить место для других цветов, которых было море.

Помещение, где прощались с генералом, мне напомнило его комнату отдыха. Она тоже была такой же небольшой.

И ещё в памяти всплывали эпизоды, которые не вошли в мои интервью и репортажи.

Друзья и коллеги на прощании с Евгением Зиничевым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Думаю, Евгений Николаевич на меня не обидится, если я расскажу, как он, вспоминая тревожный эпизод из своей работы, начинал вдруг волноваться и - требовал от нас:

- Отключите свою технику! Я покурить хочу.

И минут пять молча дымил сигаретой.

Спрашиваю у него:

Почему вы не любите прессу?

А он:

Да люблю я вас, журналистов. Но вот ты меня сейчас сфотографируешь, напечатаешь снимок в газете, меня начнут узнавать. Как я тогда на рынок за картошкой пойду?

А как светлело лицо генерала, когда он говорил о внуках - их у него осталось трое.

...Прощание с главой МЧС (а началось оно в Москве в 6.30 утра) затянулось, как минимум, часа на два - почти до обеда. Проститься с генералом пришли тысячи москвичей.

Поклониться памяти своего коллеги пришли глава Росгвардии Виктор Золотов, губернаторы Тульской области Алексей Дюмин, и Ярославской - Дмитрий Миронов.

В последний путь Евгения Зиничева проводили глава Роспотребнадзора Анна Попова, премьер Михаил Мишустин, замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев...

Прощание с главой МЧС (а началось оно в Москве в 6.30 утра) затянулось, как минимум, часа на два - почти до обеда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«От него исходило глубокое личное обаяние и мощь»

В числе первых с Евгением Зиничевым приехал проститься глава Красноярского края Александр Усс, который, по сути, последним видел главу МЧС живым. Мне удалось задать губернатору несколько вопросов...

- Александр Викторович, каким запомнился этот необычный генерал?

- Знаете, вот бывают такие особые люди, от которых исходит какое-то глубокое личное обаяние и какая-то вот мощь. Это все было в Евгении Николаевиче.

Он был немногословным таким, но в его таких иногда очень коротких репликах, реакциях чувствовалась и государственность, и глубокая такая мужская порядочность. Поэтому, для меня лично его трагическая гибель - это, конечно, серьезный удар.

- А вы же до последних минут с Зиничевым были, да?

- Не совсем. Я с ним провел последние сутки, что называется, во время этих учений, и посещали объекты, летали на вертолетах, общались.

Но затем вот - накануне вечером - он рекомендовал мне улетать домой - учитывая, говорит, то, что - край большой, сейчас и работы много, и сложная ситуация политическая.

Мы с Евгением Николаевичем попрощались где-то в 19.00 (по местному времени) и наша красноярская команда улетела домой.

А в обед на следующий день поступило это печальное известие, в которое я до самого вечера не мог - на чисто эмоциональном уровне - просто поверить. Я не мог это принять. Что он погиб...

- Его слова какие запомнились, когда он вас провожал?

- Слова очень простые. «Викторыч, лети, работать надо».

- На месте гибели главы МЧС будет как-то увековечена его память?

- Обязательно. Он сам по себе - действительно - оставил светлую память. Вот - в наших сердцах, как принято говорить, останется это - правда...

Но потом, когда эти эмоции улягутся, мы, конечно, и в самом Красноярском крае, наверное, и не только на месте гибели Зиничева, подумаем, как это сделать, так скажем, в материальной какой-то форме.

Генерал Зиничев многое сделал для развития системы безопасности в Красноярском крае и, скорее всего, какой-то объект будет назвать его именем. Возможно, улица.

- А объект какой? Где все это происходило, да?

- Нет, я думаю, что, скорее всего, - объект системы МЧС. Вот, в частности, во многом по его инициативе, и президент поддержал идею, - у нас в крае создаётся лесопожарный центр «Север», который будет обслуживать не только нашу территорию, но и Якутию, Иркутскую область. Думаю, что вот объект такого уровня вполне мог бы носить имя этого выдающегося человека.

... Когда уже церемония в МЧС заканчивалась, проститься со своим бывшим офицером охраны и адьютантом приехал Президент России Владимир Путин. (Подробности последуют.)

Похороны генерала Зиничева (ориентировочно, в 16 часов) пройдут в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Генерал Зиничев не думал – прыгать или не прыгать. Лететь или не лететь куда-то в точку, где чрезвычайная ситуация. Он это сразу делал»

Фрагмент эфира Радио «Комсомольская правда». 8 сентября, 13.00 мск (подробности)

Редкое фото Евгения Зиничева: Вместе с Владимиром Путиным он приезжал в "Комсомольскую правду"

23 мая 2005-го мы отмечали 80-летие газеты (подробности)

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция траурной церемонии

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым 10 сентября 2021 года (подробности)