«Россия и Украина похожи, как две бутылки минералки. Только одна без газа». Что в сети говорят про «Северный поток-2»

Украинские политики пытаются держать хорошую мину при плохой игре и заявляют о том, что они еще поборются против российской трубы Фото: предоставлено пресс-службой

Россия завершила стройку «Северного потока-2». 1900 километров по дну Балтийского моря уложены и состыкованы. Остались проверки и формальности. Чтобы примерно понять масштабы этого газопровода, просто представьте себе трубу от Москвы до Екатеринбурга. Представили? А вот теперь еще столько же до Томска (там же две нитки). Ехать на машине — двое суток! Вот это только подводная часть.

«ПРИШЛО ВРЕМЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»

МИД в лице Марии Захаровой призывает недоброжелателей к конструктиву:

- Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода.

Если некоторые политики считают «Северный поток-2» безоговорочной победой России над Европой, то публицист и ведущий Радио «КП» Сергей Мардан уверен, что это счастье для Германии:

«"Северный поток-2" - достроен. Немцы могут праздновать победу...

...для Германии украинский газовый транзит был настоящей удавкой на шее. Которую Вашингтон с помощью своих киевских миньонов имел возможность затягивать, когда ему это было нужно».

ВСЁ НЕ УСПОКОЯТСЯ

Украинские политики пытаются держать хорошую мину при плохой игре и заявляют о том, что они еще поборются против российской трубы:

«Украина продолжит борьбу с российским газопроводом "Северный поток-2" даже после введения его в эксплуатацию», – заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

А советник министра энергетики Елена Зеркаль затянула старую песню с «газовым шантажом» со стороны Москвы:

«Сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского союза и прежде всего Германия».

ПОЛЬСКО-НЕМЕЦКИЙ ГАЗОРАЗДЕЛ

Госпоже Зеркаль, конечно виднее, но в самой Германии версию «давления Москвы» как-то не очень поддерживают:

- «Северный поток – 2» нам нужен, мы индустриальная страна, а фундамент любой индустриальной страны — это энергетика и, желательно, низкие цены на нее, - заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

Но расслоение в европейских элитах известно давно. Что немцу хорошо, поляку — смерть. Видимо, так считает бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Он вообще назвал трубопровод ошибкой, допущенной благодаря эгоизму Германии.

- Я считаю, что это ошибка, и это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия. Это противоречит интересам Евросоюза в целом, уже не говоря о Польше или Украине

"МАЄМО, ЩО МАЄМО"

Но политики, они на то и политики, чтобы подбирать слова. Самое интересное, конечно же, творится в социальных сетях и комментариях к публикациям. К счастью, по этическим соображениям и требованиям Роскомнадзора мы не можем показать их полностью, но часть всё-таки оставили (орфография и пунктуация пользователей сохранена в первозданном виде).

Например, пользователь, подписавшийся Николай с Сахалина припоминает высказывания Зеленского о «грязном российском газе»:

«Украина должна сказать спасибо России за то, что она наконец то освободила ее от российского "грязного" газа. В день пуска газопровода Северный поток 2 , на Украине должен быть национальный праздник».

А некто Илья Истомин-Псковский ерничает по поводу тесной дружбы Украины и Запада:

«Ну, что, младшие братья, помогли вам ваши американцы?»

Его поддерживает Слава Укаринцев:

«Мда... Опять понадеялись, что кто-то за них будет бороться, запрещать, плевать на свою выгоду и наступать себе на яйца. И вот: "маємо, що маємо"».

А человек, подписавшийся Город Глухов из Укарины и вовсе решил ударить братьев по больному:

«Россия и Украина похожи, как две бутылки минералки. Только одна без газа»

Стоит отметить, что есть с пророссийской стороны и конструктивные мнения:

«Северные потоки-1 и 2, а также "Турецкий поток", а до этого "Голубой поток" были задуманы Газпромом, когда он решил избавиться от монополии и шантажа ГТС Украины, с которой постоянно возникало множество проблем».

«ПУСКАЙ ВЕРНУТ ЗАРПЛАТЫ И ПРЕМИИ»

Комментарии украинских пользователей куда более эмоциональные.

- Ватнички! Учтите главное! 50% этого СП-2 уже не ваше ) бгг), - ерничет John Pollack, намекая, что по правилам ЕС заполнять трубу Газпром может только наполовину, а остальные мощности — для других компаний.

- А вообще так смешно читать как лапти гордятся тем, что их обокрали и построили не что-то технологичное , а не нужный газопровод, пропускная способность Украинской ГТС 350 млрд кубов в год))) Вы думаете вы что-то этим решили???))), - пишет Укроп Инь.

Есть и те, кому везде мерещатся русские танки:

- Наша труба просто служит защитой от открытой агрессии и вторжения России в Украину, - уверен Алекс Шторм

А некоторые украинцы предъявляют претензии своему правительству и считают их политику провальной:

- Транзит оставят обязательно после 2024 года . Если трубу модернизировать. Только за транзит платить не будут. Все в шоколаде.. Вот кто говорил что "северного потока" не будет. Пускай сейчас вернут все свои зарплаты и премии за 15 лет. Они что не понимали что будет финале? - задается вопросом Мстислав Всеволодович.

- А шо мы украинцы строим? Шо мы украинцы строим? Покажите шо мы строим и куда идем? Я вижу только афганцы появились в Киеве... Мне больно и стыдно за нашу Украину( - совсем уж поник Ярослав Печерский.