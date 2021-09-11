В Канаде сожгли 5000 неполиткорректных книг

Cборники комиксов про Астерикса и Обеликса изъяли из школьных и городских библиотек

«Приключения Тинтина» - смешные истории про молодого бельгийского репортера, любимца франкоговорящих читателей со всего мира - в Канаде отныне под запретом. А все из-за того, что в одном из рассказов Тинтин подошел к индейцу и назвал его «красной рожей».

Книги про Тинтина изъяли из школьных и городских библиотек, как и сборники комиксов про Астерикса и Обеликса, сообщает FranceInfo.

Канадских чиновников, борющихся с дискриминацией коренного населения Канады – индейцев - возмутила одна из историй, где Обеликс появляется рядом с полураздетой аборигенкой. По этой же причине канадским детям запрещено смотреть в образовательных учреждениях диснеевский мультфильм «Покахонтас», в котором главная героиня появляется, по мнению блюстителей нравственности, почти в неглиже.

- Мы изымаем из школьных библиотек и магазинов все книги, в которых дано неуместное, устаревшее или негативное изображение индейцев, - объясняет сопредседатель Комиссии по коренным народам Либеральной партии Канады Сьюзи Кис. – Пора бороться со стереотипами прошлого, ведь мы встали на путь великого примирения с коренными народами. И дети не должны видеть и читать то, что было написано и снято раньше.

Первыми на «путь примирения» встали библиотеки католического школьного совета Провиденса на юго-западе канадской провинции Онтарио. Там по распоряжению местного Управления по образованию сожгли более 5000 книг, изъятых из местных школ.

Их примеру должны были последовать и другие учебные заведения. Но из-за пандемии сожжение книг приостановили. И вот сейчас вернулись к этой практике.

- Эти книги были написаны европейцами с евроцентристской точки зрения, - считает Сьюзи Кис. – Коренные народы Канады представлены в их книгах как ненадежные люди, лгуны, пьяницы и развратники.

В черный список попали не только художественные произведения и комиксы, но и детские пособия, в которых рассказывалось, к примеру, как правильно изготовить головной убор индейцев из картона и войлока.

Местные жители, особенно те, кто вырос на сжигаемых книгах, расценивают призывы властей не иначе как призывы к вандализму.