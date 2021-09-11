Как нам выжить в этом прекрасном и отравленном мире

Популярный в России цветок, воспетый в песнях, полностью ядовит! Фото: Shutterstock

«Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным», - утверждал великий врач прошлого швейцарец Парацельс. Таков один из эпиграфов книги «Яды. Полная история», вышедшей в издательстве АСТ. Автор - писатель Кирилл Привалов, бывший собкор «Комсомольской правды» во Франции.

Книга «Яды. Полная история»

Этот опасный чистый кислород

- Кирилл, актуальность твоей книги подтверждает трагедия в Москве, где скончались 81-летняя бабушка и 15-летняя внучка. Вроде бы отравились арбузом. Состояние мамы погибшей девочки врачам удалось стабилизировать.

- Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Давайте подождем результатов следствия: арбуз ли был причиной их гибели или что-то еще? Но факт есть факт – люди отравились!

Моя книга - не научный трактат, а крик души. Я призываю читателей быть бдительными. Яды – слишком сложная материя, чтобы о них говорить примитивно, не вникая в суть проблемы, как – увы! – сегодня нередко делают некоторые мои коллеги. Как сказал один мудрый человек: «Не надо сводить мерзости жизни к патологии». Яды-то как раз и относятся к тем «мерзостям жизни», которые не являются патологией, а давным-давно стали неизбежными спутниками нашего существования. Даже, можно сказать, нашим альтер эго. Они сопровождают людей с древнейших времен. Более того: сама жизнь на Земле когда-то зародилась в результате «отравления» ее атмосферы – кислородом. Ведь и кислород порой яд. Активные его формы, образующиеся внутри наших клеток - своеобразный двигатель старения.

Первая версия гибели бабушки и внучки в Москве – отрава таилась в арбузе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Так называемые «свободные радикалы». Они, образно говоря, вызывают «ржавчину» в нашем организме. И начинается старость, переходящая в смерть.

- Чистый кислород опасен. Если дышать им долго, можно отравиться. Лабораторные мыши и хомячки, к примеру, живут в нем всего несколько дней…

Так что с ядами мы испокон веков сосуществуем, идем вместе с ними по жизни. Вещества и растения, их содержащие, плотно вошли в наш быт и стали нам привычными, ничуть при этом не потеряв своей убойной силы.

Осторожно: ландыши!

- Я много езжу на машине по Подмосковью и каждый раз прихожу в ужас, когда вижу вдоль дорог необъятные поля, заросшие борщевиком Сосновского. Это монструозное растение, содержащее фуранокумарины. Попадая на кожу человека с соком борщевика, под воздействием солнечного ультрафиолета они вызывают страшные ожоги. Были отмечены даже летальные исходы у детей младшего возраста от многочисленных ожогов.

В последние годы агрессивная «трава Геракла» - еще одно название гигантского борщевика – перешла в наступление на целый евразийский континент.

А вех ядовитый, или бешеница, более известная как цикута? Это самое распространенное опасное растение, встречающееся в Европе.

- Греческий философ Сократ умер, выпив чашку этой цикуты.

- Мои приятели детства Вовка и Сашка вполне могли разделить его судьбу. Мы играли в «казаки-разбойники». Пацаны решили утолить жажду соком из высоких, толстых стеблей, скрывавших от противника наш «штаб». После «дегустации» чудом выжили, благо, у Вовки мать была медсестрой. Она догадалась, в чем дело, и приняла срочные меры по спасению ребят. А тис, растущий в наших южных регионах? Я был прошлым летом под Сочи в горах и увидел, как у чайных плантаций туристы обрывают на память веточки с тисового дерева. Я взвыл: «Что вы творите? В тисе все ядовито – и семена, и кора, и древесина!» Токсин вызывает резкое раздражение слизистой пищеварительного тракта, рвоту, остановку дыхания… Недаром тис - один из ингредиентов зелья ведьм в трагедии Шекспира «Макбет». Ягодами тиса отравили героев романов Агаты Кристи «Карман, полный ржи» и «Скрюченный домишко». У Ивана Грозного был особый кубок, вырезанный из тиса. Царь наполнял его и вручал своим недругам, заставляя пить из смертоносной чаши… Поразительно, что гид, сопровождавший туристов, даже не подозревал об опасности, которой они невольно подвергаются.

Ладно, тис – он далеко, на Кавказе, в Сочи. Вспомним такой ароматный и, казалось бы, абсолютно безобидный цветок, светлого мая привет.

- Ландыш?

- Он самый. Все его части тоже ядовиты. Ни в коем случае не пейте воду, в которой хотя бы одну ночь простояли ландыши! Еще более опасен олеандр, иногда встречающийся у нас на Юге. Ядовиты не только все части этого растения, но даже и дым при его сжигании. Будьте очень бдительны и с ревенем. Есть его без опаски можно только ранней весной, когда температура воздуха еще не прогрелась выше 15-17 градусов по Цельсию. В жаркую погоду в черешках начинает накапливаться щавелевая кислота. Она образует плохо выводимые соли и удаляет из крови кальций. Как следствие – асфиксия, сердечно-сосудистая недостаточность.

Занимательные факты, объяснения специфики ядов, меры предосторожности помещены в моей книге в так называемых «Заметках на полях». Основные же главы посвящены историческим персонажам. Отравителям или их жертвам. Это Иван Грозный и Ганнибал, Родриго Борджиа и Эмиль Золя, Григорий Распутин и Жозефина Богарне, Максим Горький и Александр Македонский… Список огромный! Мой редактор решил подсчитать количество упомянутых в книге персонажей, дошел до двух сотен и сбился со счета. Такая энциклопедичность позволяет мне представить перед читателями панорамную картину Пуазонленда, Страны ядов. Точнее, нашей планеты. Ни в чем человечество столь не изощрялось, как в средствах насильственного умерщвления. Изобретательство у гомо сапиенс всегда было связано прежде всего с созданием различных способов убийства себе подобных.

Терминатор растительного мира борщевик атакует обе столицы России Фото: Евгений ЧЕРНЫХ

Один лишь пример. С древних пор с помощью ядов зачастую и казнили, и приносили жертвы богам. Куда проще уколоть несчастного отравленным копьем или дротиком, чем расчленять жертву или сбрасывать со скалы. И тело цело, и лицо! Что весьма важно, если происходит ритуальное действо. Ведь жертва богам должна быть торжественной, а значит, красивой. Древние греки приносили в дар богине-матери Гере своих самых видных сыновей. Их так и называли ее именем: герои.

- Так вот откуда пошло это слово!

- Спросите, как этих юношей убивали? Кололи героев… в пятку! Змеиным ядом. Как тут не вспомнить непобедимого Ахилла, у которого уязвимой была только пятка? И таких историй в книге – тьма.

Бледная смерть

- На днях бродил по лесу. «Породистых» грибов – кот наплакал, все больше поганки. А есть ли у тебя истории про грибы? Это сегодня самый сезонный сюжет.

- Любовь к грибам – чем не повод для краха сильных мира сего? В частности, я рассказываю о римском императоре Клавдии. Его пристрастии не к белым грибам, заправленным опием и аконитом, как нередко сообщается в апокрифах о смерти императора. А к более экзотическим «цезарским», высоко ценимым в Риме. Их преподносили только императорам. Если кто-то, найдя такой гриб, оставлял себе, то мог лишиться жизни – вне зависимости, гражданин он или раб. «Цезарские грибы» для стола цезарей, простите за тавтологию, тушили, жарили, мариновали. Но самым изысканным яством считался салат из молодых грибов в сыром виде. Единственный гурманский недостаток: «императора» грибов можно легко спутать с его сестрой-плебейкой. Бледной поганкой! Чтобы отправиться к праотцам, взрослому человеку с лихвой хватит одной штучки, причем, при варке-жарке ядовитые свойства не теряются. Деликатесом из бледных поганок и угостила дорогого супруга императрица Агриппина. Первая женщина, получившая титул Августы, что означает - Священная. К грибам с целью умерщвления недругов прибегали и Калигула, и понтифик Александр VI, больше известный как Родриго Борджиа… Мать Петра I Наталья Кирилловна Нарышкина «переела грибов и умерла от заворота кишок».

Увы, все эти ужасы не остались делами давно минувших дней. Самые распространенные и тяжелые случаи отравлений в нынешнем летне-осеннем грибном сезоне связаны в нашей стране именно с бледной поганкой. Она отличается особым коварством, ибо по большинству внешних признаков похожа на съедобные грибы. Те же сыроежки. Счастливцы, которые выжили после дегустации бледной поганки, уверяют, что у нее хорош и вкус. Однако девяносто процентов людей, вкусивших ее, погибают.

Бледная поганка - смертельно ядовитый гриб из рода мухоморов Фото: Википедия

- Вот почему я с детства никогда не собираю грибы пластинчатые. Ну их к лешему!

- При отравлении «зеленым мухомором» - еще одно название этой поганки – бесполезно начинать лечение, если после употребления риба прошло 2-3 суток. Печень и почки уже разрушены.

- Кирилл, не пропал ли у тебя аппетит после работы над книгой? Получается, кругом одни яды!

- Еще Макиавелли утверждал на рубеже XV-XVI столетий: «Неразумие людей таково, что они часто не замечают яда внутри того, что хорошо с виду». Ну и пусть! Так абсолютному большинству из нас жить проще. Моя приятельница заказала по интернету тестер для определения нитратов и теперь не может ходить по рынкам – ей все овощи и фрукты сродни мине замедленного действия. Надо исходить из того, что неядовитых растений на Земле не существует. По определению. За тысячелетия эволюции любое растение – в порядке самообороны – превратилось в лабораторию по изготовлению токсинов. Они получились, к счастью, далеко не универсальными, ибо были рассчитаны на воздействие против определенного вида врагов.

Вспомни, как дивно пахнет свежескошенная трава. Это происходит потому, что трава защищается, выбрасывает токсины на нападающего. Только нас, людей, эти яды ничуть не страшат – за исключением, пожалуй, тех, у кого аллергия на сено и солому. А некоторых насекомых и микроорганизмов этот прилипчивый «травный дух» еще как отпугивает. Не будем же врагами природе – так мы, поверьте, дольше и счастливее проживем.

Но будьте бдительны, друзья! Постарайтесь не отравиться!

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