"Боевые медузы" Москвы, Россия-2 и космические деньги: чем удивила Украина на минувшей неделе

На Украине не прекращаются поиски своей исторической идентичности Фото: REUTERS

Минувшая неделя выдалась чрезвычайно плодотворной на украинские перемоги. В сознании укропатриотов это были победы над "страной-агрессором", Русским миром вообще. В реальности же они более походят (и действительно ими являются) не победами, а чисто украинскими перемогами над здравым смыслом.

"БОЕВЫЕ МЕДУЗЫ" МОСКВЫ

Нынешним летом побережье Азовского моря подверглось редкому по интенсивности нашествию медуз. В принципе, как человек, регулярно ранее отдыхавший с семьей на Азове, могу засвидетельствовать, что где-то после 6-го нечто подобное там происходит ежегодно, плывешь уже не в воде, а в каком-то киселе из медуз. Но это лету по количеству медуз, как говорят, побило все рекорды. Причем, дело дошло даже до драки между группами отдыхающих, когда одна группа пыталась выбросить медуз на берег (занятие столь же бесполезное, как и вычерпывание моря), а другая кидала медуз назад в море.

Нынешним летом побережье Азовского моря подверглось редкому по интенсивности нашествию медуз Фото: Twitter.com

И губернатор Запорожской области Александр Старух быстро нашел виновных в срыве курортного сезона (напомним, на Азове расположен один из самых популярных курортов Украины – Кирилловка). Как вы думаете, кто оказался виноват? Конечно, Россия, можете даже не гадать.

- Нам нанесен рекреационный вред. Тем, кто нам его нанес, пора выставлять счета и за Крым отжатый, и за сорванный курортный сезон, - заявил Старух и пообещал взыскать убытки с России, потому что, по его мнению, Россия использует воды питающих Азов рек Дон и Кубань для сельскохозяйственных нужд, а Крымский мост изменил ландшафт Черного моря, из-за чего соленость Черного моря повысилась, и медузы стали мигрировать на Азовское море.

Крайне неубедительное выступление. Особенно, если вспомнить, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, часть стока которого шла на подземные воды полуострова, в которых сообщалась с водой Азовского моря. Гораздо убедительнее было бы со стороны Старуха, если бы он прямо обвинил Москву в том, что подразделения российской подводной бурятской кавалерии специально выпустили "прокремлевских" медуз в воды Азова. А каждый полученный от медуз ожог квалифицировал бы как применение химического или биологического оружия. Тогда бы Москве точно не удалось бы отвертеться, а целый ряд медуз командного состава пришлось бы разжаловать.

КОСМОС БУДЕ УКРАIНСЬКИМ. АБО БЕЗЛЮДНИМ

Арсений Яценюк в бытность главой правительства Украины показал в ходе реализации его проекта "Стена", как можно воровать на том, чего нет. Но, как оказалось, он вовсе не уникум. Верховная Рада Украины создала 10 сентября временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию хищений в космической отрасли страны. Нет, не какой-то другой, а Украины. Оказывается, в Незалежной существует такая отрасль экономики! Во всяком случае, если судить по финансовым расходам бюджета.

Более того, как заявил на заседании парламента депутат ВРУ (какая богатая на смыслы аббревиатура все же!) Сергей Тарута, На Украине за 30 лет незалежности (независимости) на нее потратили 2 миллиарда долларов. А отдачи так и не дождались.

- Что мы имеем на сегодняшний день? – вопросил Тарута с трибуны парламента. - Из 33 предприятий осталось только 6, да и те находятся в очень сложном положении – практически не выплачивается заработная плата и отсутствует чёткая государственная программа.

Тарута даже вспомнил два украинских спутника, "Лебедь" и "Сич", которые много лет лежат на складах, первый в России на складе в Красноярске, а второй – в КБ "Южное".

- Для каждого украинца космическая отрасль – то, чем гордится каждый, и мы хотим, чтобы наша страна была космической державой не на бумаге, а в жизни. И чтобы мы могли и разрабатывать, и запускать свои ракеты-носители, и свои спутники имели стратегические относительно космодромов, - заявил Тарута и выдал рецепт, что для превращения Украины в космическую державу необходимо найти виноватых и построить новые космодромы, взамен утраченных. Какие космодромы были у Украины и стали утраченными, он почему-то конкретизировать не стал.

Но какой же это удар по Зеленскому, который будучи недавно с визитом в США предлагал там участие украинской "ко(с)мічної держави" в совместных с НАСА проектах по освоению Луны. Конечно, если американцы дадут денег. И тогда же сказал, что Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников. Кстати, осенью 2019 года компания Space Logistics заявляла о намерении построить на Украине космодром, но уже через пару месяцев отказалась от этих планов.

КРИМ – ЦЕ УКРАIНА. ЕСЛИ РОССИЮ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

На Украине не прекращаются поиски своей исторической идентичности. Наиболее свидомые и сообразительные, кажется сообразили, что между понятиями тысячелетней истории украинского государства и недавним празднованием 30-летия Независимости Украины существует какое-то логическое противоречие.

К тому же, их просто бесит существование по соседству России, государства с действительно тысячелетней историей. И самые справные патриоты предлагают решения этой проблемы. Советник офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович предложил недавно переименовать Украину в "Русь-Украину", вызвав шквал волнений среди активистов. Активный пропагандист майданных ценностей и известный русофоб Дмитрий Гордон пошел дальше и предложил назвать Украину "Россией 1", а соответственно наше государство "Россией 2". Что, по его разумению подчеркнет вторичность "Московии".

Нет, ребята, ваши рецепты не годятся. В них какая-то смелость наполовину и маразм тоже половинчатый, не будем говорить о здравом смысле, поскольку его там нет и на малучю часть. Маразм – так уж до конца. Киеву надо просто поменять местами названия стран. Украину назвать Россией, а Россию Украиной. Кстати, тогда параллельно снимутся сразу две проблемы, которые препятствуют вступлению одной страны в НАТО и ЕС. По крайней мере, в украинском же сознании. Потому что Донбасс с радостью уйдет в такую новую Украину, переназванную по-киевски. Да и каждый житель нынешней Незалежной, наконец, сможет удовлетворенно вздохнуть: "Крым – это Украина".

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