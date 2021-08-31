В офисе Зеленского предложили переименовать страну в Русь-Украину

В офисе президента Украины уже обсуждают этот вопрос Фото: REUTERS

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил стране изменить название, чтобы насолить России.

Он предложил отобрать у России “бренд “русских””, чтобы многое изменить в отношении к происходящему.

"Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы”, - заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на Ютьюб-канале.

Советник главы офиса президента добавил, что уже работает над этим вопросом, так как Украина - “это и есть Русь”, а вот Россия “с натяжкой может претендовать” на это наследие.

Как ранее писал сайт kp.ru, в НАТО считают, что конфликт в Донбассе не помешает вступлению Украины в альянс. Однако члены военно-политического блока должны быть убеждены в усилении безопасности военно-политического блока после вступления в него Киева.