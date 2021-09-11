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Здоровье11 сентября 2021 12:52

Путин: Москва показывает пример эффективных действий в борьбе с коронавирусом

Власти столицы находят баланс между ограничениями и нормализацией жизни людей, отметил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин заявил, что Москва показывает пример эффективных действий в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин заявил, что Москва показывает пример эффективных действий в борьбе с коронавирусом

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва показывает пример слаженных и эффективных действий в борьбе против коронавирусной инфекции.

- Думаю, со мной многие согласятся, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии это угрозе. Находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, — сказал глава государства во время выступления в концертном зале "Зарядье".

Российский лидер отметил эффективную работу мэру Москвы Сергея Собянина и остальных представителей столичных властей.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлен 18 891 случая заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 121 516 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболело 1940 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 1629 случаев заражения. Третьей идет Московская область (645). Кроме того, за сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 796 человек. Еще 17 888 россиян выписали из больницы.