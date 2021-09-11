У вдовы Грачевского нет денег на жизнь: На счетах «Ералаша» было 150 миллионов, но наследство никак не поделят

Екатерина Белоцерковская не сомневалась, что бизнес-империя «Ералаш» принадлежит только Борису Грачевскому. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатель детского киножурнала «Ералаш» 71-летний Борис Грачевский умер в начале года из-за осложнений коронавирусной пневмонии. Наследники до сих пор не поделили имущество худрука и владельца бизнес-империи «Ералаш». Оказалось, что третья жена мэтра Екатерина Белоцерковская была не в курсе финансовых нюансов бизнеса мужа. Поэтому после его смерти вскрылось много неожиданностей.

11 сентября 1974 года – день рождения киножурнала «Ералаш». В день рождения бренда согласия между его владельцами так и нет.

Екатерина Белоцерковская с годовалым сыном Филиппом Грачевским живет в загородном доме. Также у Бориса Юрьевича в собственности была квартира в Москве. Но самое дорогое в наследственной массе – бизнес под названием «Ералаш». Белоцерковская до сих пор не может вступить в наследство. И денег на жизнь у нее нет.

В субботу 11 сентября в эфире программы «Ты не поверишь!» адвокат вдовы Евгений Бранецкий сообщит: «Были средства на сберегательной книжке, но это несколько десятков тысяч рублей». А к бизнесу доступа нет. Претенденты на наследственную массу – вдова и младший сын мэтра, старший сын и две дочери от предыдущих браков. Кроме того, первая супруга Грачевского просит выделить ей половину доли Грачевского из его бизнеса: в ООО «Ералаш» Борису Юрьевичу принадлежит 49% и в ООО «Продюсерский центр Ералаш» - 50%. Суд в октябре. Так как Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без ее участия – у Галины Грачевской шансов в суде немало.

Грачевский в загородном доме, где теперь живет вдова с сыном. Фото: Николай Темников

Кроме того, у вдовы еще одно судебное разбирательство. Белоцерковская не знала, что близкий друг мужа бизнесмен Аркадий Григорян – еще и совладелец ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш», в которых ему принадлежит 51% и 50% компании. Вдова заказывала экспертизу подписи Бориса Грачевского на документе, согласно которому Григорян получил право на долю бизнеса. По словам вдовы эксперт сделал вывод – на документе подпись не Бориса Грачевского. Однако Григорян все обвинения опровергает и продолжает работать. На похоронах с Борисом Грачевским был момент, когда на сцену к гробу вышла вся команда киножурнала «Ералаш» и Григорян пообещал: «Еще два года точно будем снимать «Ералаш» - на столько Борис все распланировал».

«Ералаш» - большой прибыльный проект: детские киношколы, продюсерский центр, товарный знак и другие формы бизнеса. Адвокат вдовы сообщил: «Изначально у Грачевского было 100% компании. Только балансовые активы компаний - 236 миллионов. На счетах крупная сумма 150 миллионов. В настоящий момент мы не знаем осталась ли она на счетах. Либо уже ее нет. Что происходит с авторскими правами, какие сделки Григорян заключает. Это нам не известно. Доступа мы не имеем». К примеру, общая прибыль компаний за 2019-й год была 125 млн. руб.

Вдова хочет доказать, что Борис Грачевский не давал разрешения на перераспределение долей в бизнес-империи «Ералаш» - его подпись подделали. Сейчас у Аркадий Григоряна контрольная доля в бизнесе, поэтому он может принимать решения сам без разрешения других наследников. Кроме того, у первой жены Грачевского есть шансы получить свою долю наследства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ералаш" ушел в пике: "Осиротевший" киножурнал за год лишился 130 миллионов

Жены Бориса Грачевского подали в суд на его партнера Аркадия Григоряна и надеются отвоевать семейный бизнес (подробности)

"Все решили доли процента": Почему многомиллионный "Ералаш" не достанется женам и детям Бориса Грачевского

Юрист Михаил Алексеев назвал три главных ошибки режиссера, из-за которых киножурнал не получится разделить мирно (подробности)