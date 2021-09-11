Талибы «пожалели» американцев на 11 сентября

Талибы* отказались от официальной инаугурации 11 сентября. Фото: Александр КОЦ

Думаю, многие в этот день ждали от нового официального Кабула какой-нибудь выкрутас – такой круглой датой нельзя было не воспользоваться, чтобы в очередной раз самоутвердиться над побежденным. Ведь 11 сентября 2001 года атака Аль Каиды* на США стала спусковым крючком, который дал старт новой войне в Афганистане, продлившейся 20 лет и унесшей жизни тысяч мирных жителей. И по факту, окончившейся поражением США.

Сегодня мало кто помнит, но тогда Вашингтон поставил условия талибам: либо они выдают Бен Ладена и его окружение, либо Запад вводит войска. Талибан* решил воевать. Американцы объявили операцию с типично пафосным названием «Несокрушимая свобода», продекларировав ее три основные цели:

- свержение режима талибов,

- освобождение территории Афганистана от их влияния,

- захват и суд над участниками Аль-Каиды.

Спустя 20 лет можно констатировать, что американцы и их союзники не добились ни одной из этих целей, потратив за это время около восьми триллионов долларов. Талибы сегодня контролируют территории куда больше, чем в 2001 году, провозгласив Исламский Эмират. Аль Каида из региональной террористической группировки превратилась в огромную международную сеть с «филиалами» в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в Африке. Попытки США решать проблемы в регионе «гуманитарными бомбардировками» привели к появлению еще более радикальной силы – «Исламского государства»*, - которая перенесла свою войну на улицы европейских городов.

Ну а дальше вы сами все видели – падающие с высоты на бетонку люди, расстрел безоружных беженцев, эвакуация, больше похожая на бегство. С этим невеселым бэкграундом Америка подошла к 20 годовщине самой масштабной террористической атаки в истории.

Талибы зачистили всю уличную преступность Фото: Александр КОЦ

Кабульский «Первомай»

Столица Афганистана к этому дню преобразилась. «Как же похорошел Кабул при Талибане», - сказали бы иные остряки, перефразируя мем о российской столице. Талибы зачистили всю уличную преступность, исчезли назойливые попрошайки, на трассы вернулись дорожные полицейские. Со стен потихоньку исчезают «неполиткорректные» граффити о гендерном равенстве, возможности получать образование и даже кормить детей грудью в общественных местах (да-да, были и такие полотна размером три на четыре метра). Американцы пытались строить здесь светское общество, в котором нет архаичный религиозных и социальных «предрассудков».

Сейчас на стенах посольства-крепости США слева от ворот – флаг Талибана, справа – герб «Исламского Эмирата Афганистан». Вместо жизнеутверждающей «социальной рекламы» - мудрые изречения вождей исламской революции, цитаты уважаемых богословов с их цветными портретами, суры из Корана и прочий благочестивый контент. Вдоль дорог на мачтах освещения вдруг появились белые флаги Талибана. Их много, они везде. На перекрестках стоят боевики по форме, а рядом с ними – полицейские в «парадке». Ощущение наступающего Первомая.

Кстати, и едем мы по улице Первомайской, а затем сворачиваем на Русское шоссе (так трассы и называются по-английски – 1-st May Street и Russian Road) - хайвей, ведущий к кабульскому аэропорту. Вот уже больше часа мы наворачиваем круги в поисках секретной базы ЦРУ Eagle Base, брошенной американцами, а я удивляюсь, насколько качественно шурави здесь строили дороги. Прекрасный ровный автобан, проложенный советскими дорожниками десятки лет назад. А дома, в Москве, на Алтушке, асфальт раз в два года перекладывают.

Бывшая база ЦРУ Фото: Александр КОЦ

Пыточная

Eagle Base в дни эвакуации играла особую роль – ВИП-хаба, через который на аэродром доставлялись люди по оруэлловскому принципу: «все животные равны, но некоторые ровнее других». Изначально база предназначалась для тренировки афганских антитеррористических подразделений. По иронии судьбы, тот спецназ, который должен был встать на защиту хотя бы столицы, в привилегированном режиме приезжал сюда, пока обычные афганцы осаждали стены аэропорта. Здесь «лучших людей» сажали на вертолеты российского производства Ми-17 (чтобы меньше привлекать внимания) и доставляли прямо на взлетку аэропорта Хамида Карзая – всего 10 минут лету. Таким образом отсюда было переправлено около 1000 спецназовцев и еще столько же граждан США, которым изначально была противопоказана толкотня на подъездах к аэродрому.

Местоположение этой базы до недавнего времени было неизвестно. Хотя ее название фигурировало в правительственном докладе США. Именно здесь находился объект «Соляная яма» - тайная тюрьма ЦРУ, где без суда и следствия содержались задержанные талибы, и к ним применялись изощренные «методы дознания». Иначе говоря, тут находилась главная американская пыточная в Афганистане. Уходя, цэрэушники заметали следы и сожгли здание тюрьмы. На то, что осталось, мы и собирались посмотреть. Мощные стены, двойная контрольно-следовая полоса по внешнему периметру, сторожевая вышка на вершине горы, под которой располагается Eagle Base. Охрана от 313-й бригады спецназа Талибана подтверждает нам, что печально известный объект действительно находится здесь. Однако пустить внутрь отказывается категорически: «Там все заминировано», - поясняет бородач. Приходится возвращаться не солоно хлебавши.

Повсюду белые флаги Талибана*. Фото: Александр КОЦ

Экзотичный Кабмин

На той неделе пошел слушок, что именно 11 сентября талибы, как в насмешку, должны провести инаугурацию правительства, на которую пригласят и зарубежных гостей. Ситуация пикантная – Талибан обещал инклюзивный кабинет министров. То есть правительство, которое бы представляло весь спектр политических сил страны, ее национальное и религиозное разнообразие. Однако все три десятка озвученных фамилий имеют непосредственное отношение к Движению. И практически все они – пуштуны, за исключением узбека, второго вице-премьера Абдул Салама Ханафи и двух таджиков – министра экономики Мухаммада Ханифа и министра по вопросам границ и племен Нуруллы Нури. С другой стороны (с точки зрения Талибана) Кабмин вполне инклюзивный. Крупнейшая кандагарская фракция представлена, самая радикальная пропакистанская «Сеть Хаккани» - тоже при деле, «травоядное» катарское политическое крыло опять же не без портфелей. Все разнообразие Талибана во всей красе. Даже премьера выбрали компромиссного – чтоб кандагарские с пакистанскими не поссорились.

Правда, большая часть правительства находится под санкциями ООН. А некоторые (как, например, глава МВД Сираджуддин Хаккани) - и вовсе одни из самых разыскиваемых Госдепом террористов. 5 миллионов долларов дают, между прочим, за голову. Есть и еще более одиозные фигуры – бывшие «узники» Гуантаномо: глава разведки, министр информации, замминистра обороны и министр по границам. Представили себе дипломатический званый ужин в такой компании? Вот и талибы решили пожалеть и американцев, и своих потенциальных международных партнеров. Надо дать миру время свыкнуться с новыми афганскими реалиями. А флаги… Пусть теперь все время на улицах висят.

В городах талибы устанавливают свои порядки. Фото: Александр КОЦ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ракетный удар США убил не террориста, а гуманитарщика. Он долгое время работал в американской НКО

Шокирующие подробности ракетного удара США 29 августа приводит New York Times. Тогда, напомню, Вашингтон объявил о том, что уничтожил машину, начиненную взрывчаткой, которая собиралась атаковать американских военнослужащих в аэропорту Кабула. В результате удара погибли 10 человек, семь из них – дети.

Издание выяснило, что машина принадлежала местному жителю Замари Ахмади, который долгое время работал в американской некоммерческой организации Nutrition and Education International. Журналисты по камерам видеонаблюдения установили, что в тот день он вместе со своими коллегами раздавал продукты беженцам в парке недалеко от аэропорта. После этого он развез своих друзей по домам и по пути к своему дому набрал воды в несколько бидонов. Их американская разведка и приняла за емкости со взрывчаткой.

Эксперты NYT утверждают, что мощность взрыва равноценна одной ракете Hellfire, а значит ничего другого в машине не взрывалось. Удар был нанесен, когда автомобиль въезжал во двор. Если бы ракету пустили раньше, жертв среди детей можно было бы избежать.

*Запрещенная в России террористическая организация.